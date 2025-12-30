OLX Motors i Otomoto to liderzy rynku w Polsce. Jakie elementy strategii sprzedażowej są kluczowe w budowaniu takiej pozycji w segmencie digital automotive?

Reklama Reklama

Nasza liderska pozycja to wynik znakomitej znajomości rynku oraz otwartości na innowacje. Integrujemy możliwości i zasoby obu platform – OLX i Otomoto – co pozwala dealerom na dotarcie do szerokiej grupy klientów. Nie jesteśmy tablicą ogłoszeniową. Wartość naszego biznesu stanowią dane i narzędzia analityczne, dzięki którym w relacje OLX Motors/Otomoto–przedsiębiorca oraz OLX Motors/Otomoto–klient indywidualny wnosimy coś więcej: profesjonalne doradztwo, bezpieczeństwo i jakość. Na rynku motoryzacyjnym walutą jest zaufanie. Budujemy je poprzez mechanizmy weryfikacji i dane o historii pojazdów, skutecznie łącząc skalę z transparentnością transakcji na każdym jej etapie.

Rynek samochodów używanych w Europie przechodzi dynamiczne zmiany – od presji cenowej, przez rosnącą popularność aut elektrycznych, po digitalizację sprzedaży. Jak zamierzacie wykorzystać te trendy, aby dalej rozwijać przychody i udział w rynku?

Zmiany w branży automotive nie są zagrożeniem. To kolejne i naturalne etapy rozwoju tego sektora. Naszym zadaniem w OLX Motors i Otomoto jest tę transformację obserwować i wychodzić jej naprzeciw, dostosowując odpowiednio ofertę i działania. Kluczowe są dla nas twarde dane i edukacja, dlatego od lat opracowujemy autorskie raporty, badania, analizy. Dzielimy się wynikami z klientami indywidualnymi, biznesowymi, mediami, a także szeroko rozumianą branżą. To dla nas szczególnie ważne, bo wielu kierowców wciąż zamiast na faktach, bazuje na niesprawdzonych opiniach i zasłyszanych historiach. Możemy zobrazować to na przykładzie przywołanego już trendu elektromobilności. Z danych raportu Otomoto „Faktor E” wynika, że europejscy kierowcy coraz częściej deklarują gotowość do zmiany tu i teraz. Na pytanie o możliwość zamiany obecnego auta na elektryczne twierdząco odpowiada już 4 na 10 badanych. Największą otwartość wykazują Brytyjczycy (54 proc.), Portugalczycy (47 proc.) oraz Niemcy (45 proc.) i Rumuni (44 proc.). Na tle Europy Polska wypada dość zachowawczo – taką gotowość deklaruje jedynie 28 proc. kierowców. Przyjrzeliśmy się ich obawom. Najczęściej dotyczyły one kosztów zakupu elektryka, niewystarczającego zasięgu czy ograniczonej liczby punktów ładowania. Tutaj pojawia się przestrzeń dla nas. Dzięki analizom i rzetelnym informacjom możemy rozwiać te wątpliwości i wesprzeć klientów w podjęciu świadomej decyzji, dostarczając im konkretów osadzonych w otoczeniu rynkowym.

Jak zmieniła się rola działu sprzedaży w erze platform online i jakich kompetencji oczekuje się dziś od zespołów handlowych?