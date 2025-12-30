Aktualizacja: 31.12.2025 00:28 Publikacja: 30.12.2025 12:20
OLX Motors i Otomoto to liderzy rynku w Polsce. Jakie elementy strategii sprzedażowej są kluczowe w budowaniu takiej pozycji w segmencie digital automotive?
Nasza liderska pozycja to wynik znakomitej znajomości rynku oraz otwartości na innowacje. Integrujemy możliwości i zasoby obu platform – OLX i Otomoto – co pozwala dealerom na dotarcie do szerokiej grupy klientów. Nie jesteśmy tablicą ogłoszeniową. Wartość naszego biznesu stanowią dane i narzędzia analityczne, dzięki którym w relacje OLX Motors/Otomoto–przedsiębiorca oraz OLX Motors/Otomoto–klient indywidualny wnosimy coś więcej: profesjonalne doradztwo, bezpieczeństwo i jakość. Na rynku motoryzacyjnym walutą jest zaufanie. Budujemy je poprzez mechanizmy weryfikacji i dane o historii pojazdów, skutecznie łącząc skalę z transparentnością transakcji na każdym jej etapie.
Rynek samochodów używanych w Europie przechodzi dynamiczne zmiany – od presji cenowej, przez rosnącą popularność aut elektrycznych, po digitalizację sprzedaży. Jak zamierzacie wykorzystać te trendy, aby dalej rozwijać przychody i udział w rynku?
Zmiany w branży automotive nie są zagrożeniem. To kolejne i naturalne etapy rozwoju tego sektora. Naszym zadaniem w OLX Motors i Otomoto jest tę transformację obserwować i wychodzić jej naprzeciw, dostosowując odpowiednio ofertę i działania. Kluczowe są dla nas twarde dane i edukacja, dlatego od lat opracowujemy autorskie raporty, badania, analizy. Dzielimy się wynikami z klientami indywidualnymi, biznesowymi, mediami, a także szeroko rozumianą branżą. To dla nas szczególnie ważne, bo wielu kierowców wciąż zamiast na faktach, bazuje na niesprawdzonych opiniach i zasłyszanych historiach. Możemy zobrazować to na przykładzie przywołanego już trendu elektromobilności. Z danych raportu Otomoto „Faktor E” wynika, że europejscy kierowcy coraz częściej deklarują gotowość do zmiany tu i teraz. Na pytanie o możliwość zamiany obecnego auta na elektryczne twierdząco odpowiada już 4 na 10 badanych. Największą otwartość wykazują Brytyjczycy (54 proc.), Portugalczycy (47 proc.) oraz Niemcy (45 proc.) i Rumuni (44 proc.). Na tle Europy Polska wypada dość zachowawczo – taką gotowość deklaruje jedynie 28 proc. kierowców. Przyjrzeliśmy się ich obawom. Najczęściej dotyczyły one kosztów zakupu elektryka, niewystarczającego zasięgu czy ograniczonej liczby punktów ładowania. Tutaj pojawia się przestrzeń dla nas. Dzięki analizom i rzetelnym informacjom możemy rozwiać te wątpliwości i wesprzeć klientów w podjęciu świadomej decyzji, dostarczając im konkretów osadzonych w otoczeniu rynkowym.
Jak zmieniła się rola działu sprzedaży w erze platform online i jakich kompetencji oczekuje się dziś od zespołów handlowych?
W ostatnich latach rola działu sprzedaży w segmencie digital automotive ewoluowała z funkcji transakcyjnej w funkcję strategiczno-doradczą. Eksperci OLX Motors i Otomoto nie sprzedają wyłącznie ogłoszeń, sprzedają efektywność biznesową i przewagę konkurencyjną. Nasze zespoły handlowe specjalizują się w analityce. Biegle posługują się danymi rynkowymi, rozumieją wskaźniki ROI klienta i na tej podstawie potrafią doradzić, jak optymalizować korzystanie z narzędzi platformy. Drugą kluczową kompetencją jest doradztwo cyfrowe – począwszy od efektywnego zarządzania leadami przez marketing online po optymalizację zdjęć i opisów. W efekcie miarą sukcesu handlowca nie jest wolumen sprzedanych pakietów, lecz wzrost i stabilność biznesu jego klientów (dealerów), co przekłada się na długoterminową wartość dla naszej platformy. Tylko tak można zbudować zaufanie do marki i długoletnie partnerstwa.
W Polsce samochód używany jest często pierwszym wyborem klienta. Jakie różnice i podobieństwa widać w zachowaniach konsumentów w różnych krajach europejskich? Czy można mówić o wspólnych trendach regionalnych?
Wybór samochodu używanego podyktowany jest najczęściej dwoma czynnikami – dostępnością i całkowitym kosztem posiadania. To, co różni poszczególne rynki w Europie, to przede wszystkim tempo rotacji i struktura popytu wynikająca z lokalnych realiów dochodowych. Wspólne pozostaje natomiast oczekiwanie transparentności w zakresie historii pojazdu (weryfikacja VIN, inspekcje techniczne). Możemy więc mówić o rosnącym trendzie digital trust, czyli umacnianiu zaufania do narzędzi cyfrowych, które wspierają przejrzystość na każdym etapie transakcji. Tym bardziej, że rynek używanych BEV nabiera w Europie rozpędu. Dane z raportu Otomoto („Faktor E”) pokazują, że samochody elektryczne sprzedają się w Polsce coraz szybciej, zwiększa się ich udział w rejestracjach. Ogłoszenia prywatne potrzebują mniej czasu na znalezienie nabywcy niż rok wcześniej, co świadczy o realnym wzroście popytu. Trzeba jednak zaznaczyć, że polscy kierowcy są nadal nieco mniej otwarci na zakup elektryka z rynku wtórnego (27 proc.]) niż na przykład respondenci z Anglii, Niemiec, Francji czy Portugalii, gdzie odsetek osób gotowych na przesiadkę za kierownicę auta elektrycznego z drugiej ręki to poziom nawet powyżej 40 proc. Z drugiej strony w polskich realiach większą wiarę w jakość używanych BEV deklarują kierowcy hybryd (57 proc.]) oraz osoby zainteresowane elektromobilnością (58 proc.). Na rynkach krajów europejskich działają zatem takie same mechanizmy, ale zmiany zachodzą w innym tempie.
OLX Motors i Otomoto budują swoją przewagę również poprzez zaufanie użytkowników. Jak łączyć skalę i automatyzację z utrzymaniem jakości doświadczenia klienta, szczególnie w segmencie tak wymagającym jak motoryzacja?
Automatyzacja i algorytmy umożliwiają nam wdrażanie najlepszych rozwiązań na szeroką skalę, ale u podstaw zaufania użytkowników leży przede wszystkim transparentność. Stawiamy na jasne zasady publikacji oraz skuteczne i sprawdzone sposoby reagowania na nadużycia. Ich uzupełnieniem są działania edukacyjne i prewencyjne: przygotowujemy poradniki bezpieczeństwa zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, rozwijamy ścieżki kontaktu, a u podstaw tego wszystkiego jest wykwalifikowana obsługa klienta. Dopiero połączenie tych wszystkich elementów daje poczucie bezpieczeństwa i fundament pod trwałą relację z marką.
