Tesla od dłuższego czasu interesowała się obecnością w Indiach, jednak dopiero teraz przechodzi do realizacji planów. W kwietniu tego roku Elon Musk spotkał się z premierem Indii, Narendrą Modim, by omówić potencjalne obszary współpracy w zakresie technologii i innowacji. Równocześnie przedstawiciele firmy zapowiadali, że firma „ostrożnie” analizuje moment wejścia na indyjski rynek. Na razie Tesla nie planuje budowy fabryki w Indiach. Auta sprzedawane w tym kraju będą pochodzić z zagranicznych fabryk, głównie z Szanghaju i Berlina. Tymczasem indyjski rząd wyraża zainteresowanie lokalną produkcją i oferuje zachęty – m.in. możliwość obniżenia wysokich ceł importowych (obecnie sięgających nawet 70 proc.) do poziomu 15 proc., pod warunkiem inwestycji minimum 500 milionów dolarów i uruchomienia zakładów w kraju.

Jednak według doniesień agencji Reuters, Tesla nie jest obecnie zainteresowana produkcją w Indiach. Otwarcie salonu w Bombaju to pierwszy, ale prawdopodobnie nie ostatni krok Tesli w Indiach. Firma aktywnie poszukuje pracowników na lokalnym rynku. Na platformie LinkedIn pojawiły się ogłoszenia na stanowiska doradców klienta, techników serwisowych, ochroniarzy, a także operatorów zbierających dane do funkcji Autopilot. Rekrutacja prowadzona jest nie tylko w Mumbaju, ale także w stolicy kraju, Nowym Delhi, co może sugerować plany dalszej ekspansji.

Tesla w Indiach – 1,45 mld nowych klientów

Tesla będzie musiała zmierzyć się z silną konkurencją – zarówno ze strony chińskiego koncernu BYD, który już umocnił swoją pozycję na rynku, jak i lokalnego lidera, Tata Motors. Dodatkowym wyzwaniem pozostają wysokie koszty związane z importem samochodów oraz konieczność budowania całej infrastruktury serwisowej i sprzedażowej niemal od podstaw. Wejście Tesli na indyjski rynek, mimo braku decyzji o lokalnej produkcji, może być znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia obecności marki na rynkach wschodzących. Otwarcie pierwszego salonu wystawowego zaplanowane na 15 lipca będzie pierwszym testem zainteresowania klientów w jednym z najbardziej zaludnionych krajów świata.