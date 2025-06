Dane o rynku pojazdów elektrycznych (EV) zebrał zespół TradingPedia na podstawie rejestracji nowych samochodów z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) za okresu od stycznia do grudnia 2024, a także dane z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W świecie elektryków liderem są Chiny. W Europie liczba rejestracji nowych pojazdów elektrycznych spadła, jednak jeśli chodzi o udział pojazdów elektrycznych w sprzedaży wszystkich nowych samochodów, to europejska północ – Skandynawia wykazuje imponujące zaangażowanie w dekarbonizację. Samochody elektryczne stanowią ponad 91 proc. nowo zarejestrowanych pojazdów w Norwegii i ponad 58 proc. w Szwecji i 55 proc. w Danii. Każdy kto podróżuje po tych krajach może to sam zauważyć na tamtejszych drogach.

Liderzy elektrycznego transportu

Chiny pozostają największym rynkiem pojazdów elektrycznych na świecie, z 11,3 mln elektryków zasilanych akumulatorowo i modeli hybrydowych typu plug-in zakupionych w 2024 r. Stanowi to 48 proc. sprzedaży wszystkich nowych samochodów w tym kraju. Stany Zjednoczone zajmują drugie miejsce z 1,2 miliona sprzedanych aut elektrycznych zasilanych akumulatorem i 320 tys. hybryd typu plug-in. Niemcy zajmując trzecie miejsce na świecie, przewodzą Europie z 572 514 rejestracjami samochodów elektrycznych w 2024 r., w tym 381 tys. modeli BEV i 192 000 aut PHEV. Tuż za nimi znajduje się Wielka Brytania z 549 148 elektryków, a Francja jest następna z 291 tys. Wiele krajów pozaeuropejskich odnotowało szybki wzrost modeli elektrycznych w 2024 r. W Indonezji zanotowano wzrost o 186 proc. w ujęciu rocznym przekraczając 49 tys. sztuk. Podobnie rynek pojazdów elektrycznych w Chile szybko się rozrósł, rosnąc o ponad 165 proc. rok do roku, choć to zaledwie 5600 pojazdów.

BYD Seal U jest najczęściej kupowanym modelem chińskiej marki na świecie. Na polskim rynku występuje z napędem hybrydowym plug-in i w pełni elektrycznym Foto: mat. prasowe

Polska nie liczy się na rynku elektrycznych aut

Europa wciąż preferuje auta benzynowe (33 proc. całej sprzedaży nowych aut w minionym roku), ale szybko doganiają je hybrydy (31,4 proc.). Pomimo wzrostu liczby nowych rejestracji pojazdów elektrycznych na niektórych rynkach europejskich w zeszłym roku, ogólna liczba elektryków na Starym Kontynencie spadła. W 2024 roku liczba zarejestrowanych w Europie aut w pełni elektrycznych i hybrydowych typu plug-in wyniosła łącznie 2 928 551, (- 2,18 proc.). Na popularności wyraźnie zyskują napędy hybrydowe. Sprzedano ponad 4 milionów sztuk, co oznacza wzrost o 19,6 proc. Polska nie istnieje na rynku samochodów elektrycznych. Wciąż jest to u nas produkt zbyt niszowy, a do zakupu zniechęca słaba infrastruktura ładowania aut. w 2024 roku zaliczyliśmy spadek sprzedaży o około 3 proc. rok do roku (16 563 egz.) w samochodach osobowych i aż 29 procentowy spadek w elektrycznych modelach aut dostawczych. Udział elektryk w całym rynku wynosi 3 proc. co plasuje Polskę wśród krajów o najniższym udziale EV. Nasi południowi sąsiedzi i kraje bałtyckie lepiej sobie radzą w tym temacie. Roczny wzrost rejestracji EV osiągnął w Czechach prawie 32 proc. W Estonii było to 29,1 proc., na Węgrzech 26 proc. i prawie 22 proc. w Chorwacji. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii również wzrosła o 20 proc. do około 550 tysięcy. W Unii Europejskiej Niemcy przewodziły z 572 514 nowymi rejestracjami. Francja plasuje się na drugim miejscu z 437 006 sztukami. Belgia (194 737) i Holandia (184 747) zamykają pierwszą piątkę.