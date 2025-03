Jakie informacje są zawarte w numerze VIN. Żaden z 17 znaków nie jest przypadkowy

Czytaj więcej Tu i Teraz Najbardziej popularne używane auta z Chin na polskim rynku. Króluje jedna marka Samochody chińskiej produkcji cieszą się w Polsce coraz większą popularnością – w styczniu 2025 r. sprzedano ich ponad 2 tys. W tym roku na polski rynek trafią pierwsze używane chińskie samochody poleasingowe. 18 proc. używanych aut chińskiej produkcji w Polsce pochodzi z importu – wśród wszystkich używanych samochodów ten odsetek wynosi 59 proc.

Znaki od 4 do 9 (VDS) to opis pojazdu. Ta część numeru VIN zawiera dane o konstrukcji pojazdu. I tak od 4 do 8 znaku mogą być zawarte informacje o typie nadwozia (sedan, kombi, SUV itp.), rodzaju silnika (benzynowy, diesel, elektryczny), serii lub modelu pojazdu, typie napędu (na przód, tył, 4x4). Dziewiąty znak jest cyfrą kontrolną stosowaną głównie w USA do weryfikacji poprawności VIN-u. Znaki od 10 do 17 (VIS) to numer seryjny pojazdu. Dziesiąty znak oznacza rok modelowy pojazdu. Pamiętać trzeba, że rok modelowy nie odpowiada rokowi produkcji. Jak odczytać rok modelowy w numerze VIN? Litery od A do Y (bez I, O, Q, U i Z) – oznaczają lata od 1980 do 2000. Cyfry od 1 do 9 – oznaczają lata od 2001 do 2009. Litery od A do Y (bez I, O, Q, U i Z) – ponownie używane od określenia lat 2010 do 2039.

Numer VIN przydatny nie tylko przy zamawianiu części, ale również historii napraw

Jedenasty znak oznacza miejsce, zakład produkcji pojazdu. I tak np. litera W dla modeli Volkswagena oznacza Wolfsburg, B dla BMW oznacza fabrykę w Monachium, a U dla Hyundaia Ulsan. Kolejne znaki od 12 do 17 to unikalny numer seryjny pojazdu połączona z modelem i serią. Posiadając numer VIN można także sprawdzić dodatkowe funkcje swojego samochodu, korzystając z różnych dekoderów VIN dostępnych online, pod warunkiem, że są one przechowywane przez producenta pojazdu. Producenci stosują również numery VIN w celu uporządkowania historii serwisowania i napraw pojazdu. Dostęp do tych informacji ma jednak zazwyczaj tylko autoryzowany sprzedawca lub sam producent. Numer VIN jest również pomocny przy zamawianiu części zamiennych, ponieważ pozwala mieć pewność, że nowa część jest przeznaczona dokładnie do tego samochodu.