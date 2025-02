Tego jeszcze nie było. Amerykańska firma opatentowała podgrzewane reflektory

Firma Rivian opatentowała podgrzewane soczewki reflektorów. Nowoczesne reflektory LED wytwarzają białe, jasne światło i są bardzo energooszczędne i w porównaniu do reflektorów halogenowych wytwarzają znacznie mniej ciepła. Lampy LED wymagają wentylatora do chłodzenia płytki drukowanej, ale wydzielane ciepło nie wystarcza, aby stopić śnieg i lód na soczewkach reflektorów. Dla przykładu lampy halogenowe często wydzielają wystarczająco dużo ciepła, aby to zrobić. Właśnie dlatego firma Rivian wyposażyła swoje opatentowane reflektory LED w własny, zaawansowany technologicznie system podgrzewania.

Amerykańska firma Rivian złożyła wniosek o rejestrację swojego wynalazku w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Inżynierowie Riviana opisują w patencie, że opracowane przez nich reflektory mają nanorurki węglowe osadzone w zewnętrznej soczewce. Nanorurki węglowe charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną, a jednocześnie mają niewielki wpływ na transmisję światła przez soczewkę reflektora. Niewidoczne dla ludzkiego oka nanorurki węglowe mają za zadanie rozprowadzać ciepło w szkle reflektora. Warstwa nanorurek otoczona jest przewodem grzewczym, który przekazuje ciepło, które powinno być wystarczające, aby stopić śnieg i lód przylegający do reflektora. Nie jest jasne, czy Rivian wdroży swój patent do produkcji seryjnej – wiele patentów producentów samochodów po prostu pozostaje patentami. Właścicele Rivianów na portalach społecznościowych wyrażają jednak nadzieję, że ta technologia trafi do produkcji seryjnej.

Podgrzewany reflektor Riviana Foto: mat. prasowe

Amerykański Rivian rozpoczyna współpracę z Volkswagenem

W połowie listopada Volkswagen i Rivian ogłosili, że będą współpracować w ramach spółki joint venture. W tym kontekście Rivian otrzymał 5,8 miliarda dolarów (około 23,5 mld zł) od Volkswagena, a także pożyczkę w wysokości 6,6 miliarda dolarów (ok. 26,7 mld zł) żeby pomóc Rivianowi w budowie zakładu w amerykańskim stanie Georgia, która ma się rozpocząć w 2028 roku.