1,7 mld euro to wzrost o dziesięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególnie więcej wykroczeń drogowych było w dużych miastach, takich jak Mediolan, Rzym czy Florencja. Mediolan jest miastem o największych przychodach pochodzących z wykroczeń drogowych, z kwotą ponad 204 mln euro (ok. 860 mln zł). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Rzym z kwotą 145,8 mln euro i Florencja z 61,6 mln euro. Dalej na liście jest Turyn (61,2 mln euro), Neapol (42,9 mln euro), Genua (36,7 mln euro) i Bolonia (27,7 mln euro). Dziesięć gmin o największych przychodach – do których należą także Werona, Padwa i Palermo – zebrały łącznie prawie 650 milionów euro, co stanowi ponad jedną trzecią całkowitych dochodów.

Rekordowe przychody za mandaty również w małych, turystycznych miejscowościach

Są też znacznie mniejsze gminy we Włoszech, które zarabiają na mandatach krocie. Mała miejscowość Carrodano (prowincja La Spezia), licząca zaledwie 465 mieszkańców, jest liderem w 2024 roku. Miasteczko zarobiło ponad 807 000 euro pochodzących z mandatów drogowych. Na drugim miejscu znalazła się Colle Santa Lucia (prowincja Belluno) z zaledwie 346 mieszkańcami i dochodami wynoszącymi około 671 000 euro. Na trzecim miejscu jest Poggio San Lorenzo (prowincja Rieti) z 547 mieszkańcami i dochodem wynoszącym 397 000 euro. Te wszystkie miejscowości położone są w pobliżu atrakcji turystycznych lub przy trasach atrakcyjnych dla motocyklistów i kierowców sportowych aut. W Polsce w 2024 roku wpływy z mandatów drogowych wyniosły 1,3 mld złotych, a policja wystawiła prawie 3,8 mln mandatów. Najwięcej dotyczyło przekroczenia prędkości.