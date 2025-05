Już od rozpoczęcia przed kilkoma miesiącami kontroli na granicy polsko-niemieckiej tworzą się kilometrowe korki, a sytuacja i czas oczekiwania na przejazd przez granicę przypomina czasy przed utworzeniem Schengen. Teraz ta sytuacja może jeszcze bardziej się zaostrzyć, bo w maju spodziewany jest wzmożony ruch spodziewany w związku z majowymi świętami. Niemicy tłumaczą, że celem kontroli jest wychwycenie nielegalnej migracji. Przekraczających granicę kontrolować może policja, służby celne, ale również wojsko. W ramach kontroli sprawdzane mogą być nie tylko dokumenty tożsamości kierowców i pasażerów, ich autentyczność, ale także samochód i przewożony ładunek. W związku z tak szczegółowymi kontrolami przypominamy jakie dokumenty trzeba posiada i co można legalnie przewieźć przez granicę niemiecką.

Granicę z Niemcami można przekroczyć posługując się ważnym dowodem osobistym, paszportem lub paszportem tymczasowym. Nie ma określonego minimalnego okresu ważności dokumentu, ale trzeba pamiętać o tym żeby był on ważny przez okres przebywania za granicą. Dokumenty tożsamości znajdujące się w aplikacji mObywatel (e-dowód osobisty, e-prawo jazdy) nie są honorowane na terenie Niemiec. Samochód musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, zielona karta nie jest obowiązkowa.

Prawo jazdy i dowód z mObywatelem nie są honorowane na terenie Niemiec

Co można przewozić przez granicę polsko - niemiecką? Zgłaszać trzeba posiadanie gotówki powyżej 10 000 euro. Brak zgłoszenia może skutkować konfiskatą środków lub karą grzywny. Na własny użytek do 10 litrów mocnych alkohol (np. wódka, whisky), do 20 litrów lżejszych alkoholi (np. sherry, porto), do 60 litrów wina musującego i do 110 litrów piwa. Również wyroby tytoniowe podlegają ścisłej kontroli i tak dozwolony jest przewóz 800 sztuk papierosów (40 paczek, 4 kartony), 400 cygaretek, 200 cygar, 1 kg tytoniu. Wszystkie produkty tytoniowe i alkoholowe muszą pochodzić z UE. Podróbki i towary naruszające prawa autorskie jak fałszywe markowe ubrania, kosmetyki, zegarki, elektronika itp. Nielegalne produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego spoza UE np. (np. mięso, mleko), ograniczenia obejmują też owoce, warzywa i rośliny zagrażające ekosystemowi. Leki – maksymalnie 3-miesięczny zapas na osobę, tylko do użytku osobistego. Przekroczenie limitów może być traktowane jako przemyt, co grozi grzywną lub karą pozbawienia wolności do 5 lat.