Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 funkcjonuje od 21 lipca 2023 r. na odcinku pomiędzy Kostomłotami i Kątami Wrocławskim. Ma długość 8,1 km i obowiązuje na nim ograniczenie do 110 km/h. - Wybór lokalizacji poprzedziła analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonana wspólnie przez GDDKiA i GITD. Autostrada na tym odcinku nie posiada pasa awaryjnego i obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 110 km/h. W latach 2018-2022 doszło tu do prawie trzydziestu wypadków, w których zostało poszkodowanych około pięćdziesiąt osób - tłumaczy GDDKiA.

OPP na A4 - rekordzista ze średnią prędkością 199 km/h

W okresie od 13 lipca do 31 października 2023 r. system zarejestrował 134 tys. wykroczeń. Od samego początku na tym odcinku regularnie wyłapywano kierowców jadących zbyt szybko. Według wyliczeń GDDKiA 4,5 proc. kierowców jadących tym fragmentem autostrady przekracza prędkość. Średni dobowy ruch na tym odcinku drogi wynosi 69 tys. pojazdów. Najwięcej wykroczeń jest w zakresie pomiędzy 11 a 30 km/h. To dotyczy aż 122,8 tys. kierowców. Pomiędzy 30-50 km/h przekroczyło 10,4 tysięcy kierowców. Powyżej średniej prędkości uzyskanej na tym odcinku powyżej 50 km/h załapało się 763 kierujących. Najwyższe przekroczenie prędkości zarejestrowano w sierpniu - średnia zmierzona prędkość wyniosła 199 km/h.