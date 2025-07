Po latach oczekiwania Warszawa i Kraków zostały połączone drogą ekspresową S7 na długości 270 kilometrów. Podróż między miastami trwa obecnie około 2,5 godziny, czyli niemal dwa razy krócej niż przy jeździe starą krajową „siódemką” przez Radom i Kielce. Mimo znacznej poprawy jakości podróżowania na trasie między stolicą Polski a stolicą województwa małopolskiego, na wybranych odcinkach nadal nie można poruszać się z pełną dozwoloną prędkością. Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przyczyną takiego stanu rzeczy jest asfalt niespełniający zakładanych parametrów technicznych – na jednym ze zjazdów węzła Raciborowice oraz na odcinku około 700 metrów między węzłami Raciborowice i Mistrzejowice. W związku z tym na trasie obowiązuje obecnie ograniczenie prędkości do 80 km/h, zamiast standardowych 120 km/h dla dróg ekspresowych.

Dyrekcja wskazuje, że konieczne są prace naprawcze. W efekcie dwie warstwy nawierzchni – ścieralna i wiążąca – zostaną sfrezowane, a następnie położona zostanie nowa nawierzchnia. Pełne parametry drogi ekspresowej i zwiększenie dozwolonej prędkości do 120 km/h będą możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, planowanych na połowę 2025 roku. Połączenie miast nie oznacza, iż budowa (o wartości 1,7 miliarda złotych, z czego 534,8 miliona złotych stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych) została w pełni zakończona. Wzdłuż trasy pozostały do wykonania elementy infrastruktury, w tym prace na węzłach oraz montaż ogrodzeń. Węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku, natomiast węzeł Raciborowice działa obecnie w ograniczonym zakresie.

Po zakończeniu wszystkich prac droga ekspresowa S7 będzie liczyć 706 kilometrów, co uczyni ją najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce. Docelowo połączy trzy główne ośrodki miejskie kraju: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, stanowiąc część europejskiej trasy E77. Do ukończenia całej obwodnicy Krakowa pozostał jeszcze odcinek S7 między węzłami Kraków Mistrzejowice a Kraków Nowa Huta, gdzie prace budowlane potrwają do 2026 roku.