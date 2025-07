Dane opublikowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) nie pozostawiają złudzeń: bezpieczeństwo na polskich drogach wciąż pozostawia wiele do życzenia. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku system CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) zarejestrował ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości. To jasny sygnał, że nawet rosnące mandaty i punkty karne nie zniechęcają Polaków do łamania przepisów. Na system CANARD składa się m.in. 461 stacjonarnych fotoradarów, które odpowiadają za znaczną część rejestrowanych wykroczeń.

Gdzie kierowcy przekraczają prędkość najczęściej?

Szczególnie skuteczne są odcinkowe pomiary prędkości, które wygenerowały aż 263,8 tys. wykroczeń. Liderem w tej kategorii jest odcinek autostrady A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, gdzie tylko w pierwszym półroczu 2025 roku zarejestrowano 24 585 naruszeń. Wysoko w zestawieniu znalazły się również:

Wyszków – 21 689 przekroczeń

Katowice (ul. Renców) – 18 665 naruszeń

S14 Dobroń–Petrykozy – 12 003 przypadki

Zabrze (al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) – 11 750 wykroczeń

Wśród fotoradarów punktowych dominują lokalizacje w Warszawie, gdzie jedno z urządzeń zarejestrowało aż 5 631 naruszeń. W czołówce są też Bieruń – 5 412 naruszeń, Inne lokalizacje w Warszawie – 5 011 i 4 591 wykroczeń, Łódź – 4 527 naruszeń. Dodatkowym elementem systemu nadzoru są kamery RedLight, rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. 49 zestawów tego typu odnotowało 51,6 tys. wykroczeń. Najwięcej w: Warszawie (al. Krakowska, ul. Łopuszańska, ul. Hynka) – 14 861 wykroczeń, Łodzi – 3 119, Poznaniu – 2 170, Krakowie – 1 943, Kielcach – 1 786. Szczególnie niebezpieczne są jednak przejazdy kolejowo-drogowe. Pięć systemów RedLight zarejestrowało łącznie 4,2 tys. wykroczeń polegających na zignorowaniu czerwonego światła. Najwięcej takich przypadków odnotowano:

Warszawa, ul. Cyrulików – 1 703

Wrocław, ul. Średzka – 1 420

Szczecin, ul. Szczecińska – 655

Mandaty i punkty karne w 2025 roku

W Polsce obowiązuje jeden z ostrzejszych taryfikatorów w Europie

Za przekroczenie prędkości kierowcy mogą otrzymać: od 50 zł (do 10 km/h, do nawet 2 500 zł (powyżej 70 km/h) oraz od 1 do 15 punktów karnych. Najsurowiej karane są przekroczenia powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym – skutkują one nie tylko mandatem, ale również zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Przejazd na czerwonym świetle – mandat: 500 zł i 15 punktów karnych. Na przejazdach kolejowych kara rośnie do 2 000 zł i 15 punktów, a jeśli dochodzi do kolizji – do 3 000 zł. W skrajnych przypadkach sąd może nałożyć grzywnę do 30 000 zł. Od 2022 roku obowiązuje system recydywy, który podwaja karę, jeśli kierowca popełni to samo wykroczenie w ciągu 2 lat. Przekroczenie o 31–40 km/h: pierwszy raz – 800 zł, drugi raz – 1 600 zł. Punkty karne kasują się po roku od opłacenia mandatu, a ich limit wynosi: 24 punkty dla doświadczonych kierowców, 20 punktów dla osób z prawem jazdy krócej niż rok. Po przekroczeniu limitu – kierowca traci uprawnienia. Mimo ostrzejszych przepisów i coraz bardziej rozbudowanego systemu kontroli, liczba wykroczeń nie spada. 324 tysiące mandatów w pół roku to dowód na to, że polscy kierowcy wciąż nie traktują przepisów z należytą powagą.