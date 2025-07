Do przetargu ogłoszonego przez GITD przystąpiły dwie firmy. Obie złożone oferty mieszczą się w założonym budżecie, który wynosi 2 miliony złotych. Najniższą cenę zaproponowała firma Lifor sp. z o.o., oferując realizację zadania za 1 651 890 zł. Drugą ofertę złożył Sprint sp. z o.o., proponując kwotę 1 890 932 zł. Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło, ale ma zostać ogłoszone wkrótce. Zgodnie z warunkami przetargu, wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 18 tygodni (czyli około 4,5 miesiąca) od podpisania umowy na dostawę i montaż całego systemu. Obejmuje on instalację urządzeń rejestrujących średnią prędkość pojazdów oraz udzielenie gwarancji na wykonane prace. Oznacza to, że kierowcy mogą spodziewać się uruchomienia systemu już jesienią tego roku – a być może nawet wcześniej.

Instalacja systemu w tunelu pod Zielonkami wpisuje się w szerszy plan wyposażania polskich tuneli drogowych w urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Podobne rozwiązania działają już m.in. w tunelu na S7 pod Luboniem Małym, w tunelach na S3 między Bolkowem a Kamienną Górą oraz w tunelu na S2 w Warszawie. Północna obwodnica Krakowa (S52) obejmuje także drugi tunel – w Dziekanowicach, o długości 496 metrów. Na razie brak informacji o planach montażu odcinkowego pomiaru prędkości także w tym obiekcie. Warto wiedzieć, że tunel pod Zielonkami to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów inżynierskich na polskiej sieci drogowej. Konstrukcja o długości 653 metrów i szerokości 37 metrów została zrealizowana nowatorską metodą podstropową. Tunel oferuje trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Tunel pod Zielonkami otrzyma odcinkowy pomiar prędkości

Obiekt wyposażono w kompleksowe systemy monitoringu i bezpieczeństwa. Zainstalowano w nim 64 kamery różnych typów, służące m.in. do zdalnego sterowania ruchem, monitorowania sytuacji wewnątrz tunelu, automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Bezpieczeństwo użytkowników zapewnia również rozbudowana infrastruktura ewakuacyjna. W tunelu znajduje się pięć przejść ewakuacyjnych między nawami, rozmieszczonych co ok. 110 metrów. Każda nawa wyposażona została w pięć telefonów alarmowych, a 32 głośniki umożliwiają przekazywanie komunikatów w sytuacjach awaryjnych.

