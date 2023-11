Zawarczał groźnie za czarną kotarą i wynurzył się w akompaniamencie rytmicznej muzyki i oparów (sztucznego) dymu. Wygląda zniewalająco, groźnie i ma wszystkie stylistyczne atuty, żeby już z daleka rozpoznać jako Lamborghini. Za sprawą następcy Aventadora, Revuelto Lamborghini rozciąga swoją chwalebną przeszłość V12 w przyszłość.

Lamborghini Revuelto Albert Warner

Pierwszy hybryda plug-in Lamborghini

Jak to zwykle w Lamborghini był jakiś walczący byk, którego imię przejęte zostało do nazwy modelu, ale tym razem ten termin oznacza również „mieszany”, tyle że po hiszpańsku. Tak więc Revuelto to mieszanka wysokooktanowego crescendo V12 i hybrydowego doładowania. Nowe Revuelto to pod wieloma względami rewolucja dla Lamborghini: to pierwszy seryjnie produkowany supersportowy samochód hybrydowy i pierwsze drogowe Lambo o mocy ponad 1000 KM. Napęd V12 jest całkowicie nowy, nowa jest też poprzeczna skrzynia biegów, a podwozie wykonane jest w całości z włókna węglowego.

