Mimo oficjalnego przecięcia wstęgi kierowcy nadal nie mogą zjechać z nowej trasy do Chwaszczyna. Drogę blokują biało-czerwone bariery – za nimi zamiast asfaltu rozciąga się pole z gotową już infrastrukturą oświetleniową. Efekt? Mieszkańcy Chwaszczyna, liczącego ok. 5 tys. osób, oraz pobliskiego gdyńskiego osiedla Kacze Buki nie mają dostępu do nowo wybudowanej obwodnicy. Sprawa nie pozostała bez reakcji. Emil Rojek, wicewojewoda pomorski, zainicjował współpracę pomiędzy kluczowymi samorządami regionu. Efektem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy łącznika drogowego, który połączy OMT z istniejącą infrastrukturą drogową.

Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele województwa pomorskiego, powiatu kartuskiego, Gdańska, Gdyni i gminy Żukowo.Projektowany odcinek ma połączyć węzeł Chwaszczyno z drogą wojewódzką nr 218 (ul. Oliwską) na terenie gminy Żukowo oraz osiedlem Kacze Buki w Gdyni. Szacunkowy koszt budowy niewielkiego odcinka wraz ze średniej wielkości rondem wynosi blisko 14 milionów złotych. Inwestorem prowadzącym ma być powiat kartuski, reprezentowany przez starostę Bogdana Łapę. Jednak finansowanie będzie miało charakter partnerski – wszystkie samorządy zadeklarowały udział w pokryciu kosztów. Szczegóły zostaną ustalone w trakcie dalszych rozmów.

Budowa brakującego odcinka rozpocznie się najszybciej w 2026 roku

Wyróżnia się postawa Gdańska, który zadeklarował współfinansowanie inwestycji mimo faktu, że ta nie przebiega przez jego teren. – Mamy świadomość, że wielu mieszkańców metropolii i okolicznych gmin załatwia sprawy w Trójmieście – dojeżdża do pracy, szkół, urzędów, instytucji kultury i sportu – tłumaczy Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. mobilności. Podkreśla, że budowa łącznika zwiększy dostępność Gdańska i jest przykładem skutecznej współpracy między samorządami. Choć potrzeba budowy jest pilna, realizacja projektu rozpocznie się najwcześniej w 2026 roku. Sama budowa potrwa od 18 do 24 miesięcy. Oznacza to, że mieszkańcy Chwaszczyna i Kaczych Buków będą musieli poczekać jeszcze około trzech lat, aby w pełni skorzystać z potencjału Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

Czy wiecie, że…

- Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta (OMT) to jedna z największych drogowych inwestycji w północnej Polsce ostatnich lat – całość ma mieć ponad 32 km długości.

- Nowa OMT ma odciążyć nie tylko zakorkowaną trasę S6, ale też ułatwić dojazd do portu w Gdańsku i lotniska w Rębiechowie.

- Budowa węzła Chwaszczyno to także element większego planu przebudowy układu drogowego w kierunku Kaszub i Kartuz – istotnego z punktu widzenia rozwoju turystyki i transportu regionalnego.