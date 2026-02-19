Reklama

Nowa hybryda Horse Powertrain spala 3,3 l/100 km i może jeździć na ekopaliwie

Horse Powertrain zaprezentował nową generację napędu hybrydowego o sprawności cieplnej sięgającej 44,2%. Silnik H12 Concept ma zużywać poniżej 3,3 l/100 km w cyklu WLTP i może być zasilany benzyną odnawialnego pochodzenia, co pozwala znacząco ograniczyć emisję CO₂ bez konieczności zmian w infrastrukturze.

Publikacja: 19.02.2026 12:00

Horse Powertrain Hybrid

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Nowy napęd Horse Powertrain wpisuje się w strategię poszukiwania rozwiązań, które ograniczają emisję CO₂ bez konieczności radykalnej przebudowy infrastruktury. Właścicielami Horse Powertrain są Renault Group, Geely i gigant petrochemiczny Aramco.

Sprawność 44,2 proc. i spalanie poniżej 3,3 l/100 km

Według deklaracji producenta nowy napęd pozwala obniżyć zużycie paliwa o 40 proc. względem średniej dla nowych samochodów osobowych rejestrowanych w Europie w 2023 r., schodząc poniżej 3,3 l/100 km w cyklu WLTP. Silnik HORSE H12 Concept osiąga maksymalną sprawność cieplną na poziomie 44,2 proc. Wzrost efektywności uzyskano dzięki zmianom w układzie spalania oraz redukcji strat wewnętrznych. Jednostka stanowi rozwinięcie silnika HR12 i wykorzystuje m.in. wysoki stopień sprężania 17:1 (rozwiązanie znane z konstrukcji Mazdy), nową generację układu recyrkulacji spalin (EGR) oraz zmodyfikowaną turbosprężarkę.

Foto: Materiały prasowe

Mniej CO₂ bez wymiany całej floty pojazdów

Wyższa sprawność bezpośrednio przekłada się na niższą emisję CO₂. Producent szacuje, że samochód klasy średniej wyposażony w ten napęd, zasilany benzyną odnawialną i pokonujący rocznie 12 500 km, może emitować o 1,77 t CO₂ mniej niż porównywalny pojazd z konwencjonalnym silnikiem spalinowym, zasilanym tradycyjnym paliwem.

Projekt opracowały zespoły Horse Technologies w Valladolid oraz Repsol Technology Lab w Madrycie. Powstały już dwa prototypy, a pierwsza wersja demonstracyjna pojazdu ma zostać zaprezentowana na początku 2026 r. Kolejnym etapem będzie przygotowanie rozwiązania do produkcji seryjnej.

Nowy układ napędowy pozycjonowany jest jako uzupełnienie elektromobilności oraz innych technologii niskoemisyjnych. Dziś ponad 97 proc. europejskiej floty pojazdów nadal opiera się na silnikach spalinowych, a rozwój elektromobilności stoi pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że wydajna hybryda zasilana paliwem ze źródeł odnawialnych stanie się ważnym typem napędu w najbliższych dekadach.

Produkcja paliwa odnawialnego już trwa

Repsol informuje, że produkuje już w skali przemysłowej benzynę w 100 proc. odnawialnego pochodzenia w zakładzie w Tarragonie. Paliwo jest kompatybilne z istniejącymi silnikami benzynowymi i nie wymaga modyfikacji technicznych. Produkt Nexa 95 jest obecnie dostępny na 30 stacjach w Hiszpanii. Firma oferuje także odnawialny olej napędowy na około 1 500 stacjach w Hiszpanii i Portugalii oraz rozwija kolejne instalacje produkcyjne, w tym zakład w Puertollano i demonstracyjną instalację e-paliw w Bilbao, planowane do uruchomienia w 2026 r.

