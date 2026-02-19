Nowy napęd Horse Powertrain wpisuje się w strategię poszukiwania rozwiązań, które ograniczają emisję CO₂ bez konieczności radykalnej przebudowy infrastruktury. Właścicielami Horse Powertrain są Renault Group, Geely i gigant petrochemiczny Aramco.

Sprawność 44,2 proc. i spalanie poniżej 3,3 l/100 km

Według deklaracji producenta nowy napęd pozwala obniżyć zużycie paliwa o 40 proc. względem średniej dla nowych samochodów osobowych rejestrowanych w Europie w 2023 r., schodząc poniżej 3,3 l/100 km w cyklu WLTP. Silnik HORSE H12 Concept osiąga maksymalną sprawność cieplną na poziomie 44,2 proc. Wzrost efektywności uzyskano dzięki zmianom w układzie spalania oraz redukcji strat wewnętrznych. Jednostka stanowi rozwinięcie silnika HR12 i wykorzystuje m.in. wysoki stopień sprężania 17:1 (rozwiązanie znane z konstrukcji Mazdy), nową generację układu recyrkulacji spalin (EGR) oraz zmodyfikowaną turbosprężarkę.

Foto: Materiały prasowe

Mniej CO₂ bez wymiany całej floty pojazdów

Wyższa sprawność bezpośrednio przekłada się na niższą emisję CO₂. Producent szacuje, że samochód klasy średniej wyposażony w ten napęd, zasilany benzyną odnawialną i pokonujący rocznie 12 500 km, może emitować o 1,77 t CO₂ mniej niż porównywalny pojazd z konwencjonalnym silnikiem spalinowym, zasilanym tradycyjnym paliwem.

Projekt opracowały zespoły Horse Technologies w Valladolid oraz Repsol Technology Lab w Madrycie. Powstały już dwa prototypy, a pierwsza wersja demonstracyjna pojazdu ma zostać zaprezentowana na początku 2026 r. Kolejnym etapem będzie przygotowanie rozwiązania do produkcji seryjnej.