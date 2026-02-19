Horse Powertrain Hybrid
Nowy napęd Horse Powertrain wpisuje się w strategię poszukiwania rozwiązań, które ograniczają emisję CO₂ bez konieczności radykalnej przebudowy infrastruktury. Właścicielami Horse Powertrain są Renault Group, Geely i gigant petrochemiczny Aramco.
Według deklaracji producenta nowy napęd pozwala obniżyć zużycie paliwa o 40 proc. względem średniej dla nowych samochodów osobowych rejestrowanych w Europie w 2023 r., schodząc poniżej 3,3 l/100 km w cyklu WLTP. Silnik HORSE H12 Concept osiąga maksymalną sprawność cieplną na poziomie 44,2 proc. Wzrost efektywności uzyskano dzięki zmianom w układzie spalania oraz redukcji strat wewnętrznych. Jednostka stanowi rozwinięcie silnika HR12 i wykorzystuje m.in. wysoki stopień sprężania 17:1 (rozwiązanie znane z konstrukcji Mazdy), nową generację układu recyrkulacji spalin (EGR) oraz zmodyfikowaną turbosprężarkę.
Wyższa sprawność bezpośrednio przekłada się na niższą emisję CO₂. Producent szacuje, że samochód klasy średniej wyposażony w ten napęd, zasilany benzyną odnawialną i pokonujący rocznie 12 500 km, może emitować o 1,77 t CO₂ mniej niż porównywalny pojazd z konwencjonalnym silnikiem spalinowym, zasilanym tradycyjnym paliwem.
Projekt opracowały zespoły Horse Technologies w Valladolid oraz Repsol Technology Lab w Madrycie. Powstały już dwa prototypy, a pierwsza wersja demonstracyjna pojazdu ma zostać zaprezentowana na początku 2026 r. Kolejnym etapem będzie przygotowanie rozwiązania do produkcji seryjnej.
Nowy układ napędowy pozycjonowany jest jako uzupełnienie elektromobilności oraz innych technologii niskoemisyjnych. Dziś ponad 97 proc. europejskiej floty pojazdów nadal opiera się na silnikach spalinowych, a rozwój elektromobilności stoi pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że wydajna hybryda zasilana paliwem ze źródeł odnawialnych stanie się ważnym typem napędu w najbliższych dekadach.
Repsol informuje, że produkuje już w skali przemysłowej benzynę w 100 proc. odnawialnego pochodzenia w zakładzie w Tarragonie. Paliwo jest kompatybilne z istniejącymi silnikami benzynowymi i nie wymaga modyfikacji technicznych. Produkt Nexa 95 jest obecnie dostępny na 30 stacjach w Hiszpanii. Firma oferuje także odnawialny olej napędowy na około 1 500 stacjach w Hiszpanii i Portugalii oraz rozwija kolejne instalacje produkcyjne, w tym zakład w Puertollano i demonstracyjną instalację e-paliw w Bilbao, planowane do uruchomienia w 2026 r.
