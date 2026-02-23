Andreas Mindt
Na pierwszy rzut oka to zwykła zmiana pokoleniowa. W praktyce sprawa jest poważniejsza. Mindt został ściągnięty z Bentleya do Volkswagena w 2023 r. z jasno określonym zadaniem. Ma przywrócić marce fundamenty, na których przez lata budowała swoją niezwykle silną pozycję w świecie motoryzacji. Chodzi o czasy takich modeli jak Golf czy Polo sprzed dwóch dekad. Samochody dopracowane, komfortowe i dostępne. Ich wygląd budził zaufanie. Szeroko rozstawione koła, solidne proporcje, spójny język projektowy w całej gamie powodowały, że Volkswagen był rozpoznawalny z daleka.
VW ID. Cross Concept
Rodzina ID pod lupą. Elektryczna rewolucja wymaga korekty
W ostatnich latach ta konsekwencja zaczęła się rozmywać. Elektryczna rodzina ID miała wprowadzić nowe DNA, ale kierunek okazał się nietrafiony. Wygląd modeli ID został chłodno przyjęty przez klientów. Dodatkowo marka zaczęła różnicować wygląd aut w zależności od napędu. Elektryczne Volkswageny wyglądały inaczej niż spalinowe, co jeszcze bardziej osłabiło tożsamość marki. Zadaniem Mindta było uporządkowanie tego chaosu i przywrócenie wyraźnego, spójnego wyglądu. Takiego, który znów będzie kojarzył się z solidnością i przewidywalną jakością, a nie z eksperymentami. Problemem były też wnętrza. Mindt wraca dziś do fizycznych przycisków i większego komfortu obsługi multimediów.
VW ID. Polo
ID Polo i ID Cross zapowiedzią nowego kierunku
Pierwszym wyraźnym sygnałem nowego kierunku mają być modele ID Polo i ID Cross, zapowiadane na 2026 r.. Najwyraźniej obrany przez Mindta kurs jaki pokazał w Volkswagenie spodobał się zarządowi, bo od 1 marca 2026 r. projektant przejmie odpowiedzialność za design całej grupy VW. Od Skody, Seata i Cupry, przez Volkswagena i Audi, aż po Porsche, Lamborghini, Bentleya i Bugatti.
Michael Mauer - szef designu grupy VW (2023-2026)
Koniec epoki Mauera
Odchodzący ze stanowiska Michael Mauer przez lata był jedną z kluczowych postaci w świecie designu Grupy VW. Od 2004 r. kierował designem Porsche i odpowiadał za ewolucję takich modeli jak Cayenne, Panamera czy 918 Spyder. W styczniu 2023 r. objął funkcję szefa Group Design dla całego koncernu. Jego zadanie było jasne: uporządkować wygląd marek i przywrócić im wyraźną rozpoznawalność. Według prezesa Olivera Blume cel został osiągnięty, a teraz następuje zmiana pokoleniowa. Mauer odchodzi w uzgodnieniu z firmą, a stery przejmuje Mindt.
Andreas Mindt - szef designu grupy Volkswagen
Od Golfa po Bentleya. Portfolio Mindta
Mindt jest związany z Grupą VW od 1996 r.. Dołączył do niej po studiach w Pforzheim. Pracował przy pierwszym Tiguanie i Golfie VII. W Audi odpowiadał za zewnętrzny wygląd szerokiej gamy modeli, od A1 po Q8. W latach 2021–2023 był dyrektorem designu w Bentleyu, gdzie współtworzył nowy język marki, pokazany m.in. w modelu Batur. W 2023 r. wrócił do Volkswagena, a teraz jego rola wyraźnie rośnie. Będzie nadzorował wszystkie działy projektowe w grupie.
Czytaj więcej
Audi RS5 na nowo definiuje segment sportowego kombi. To hybryda plug-in o mocy 639 KM, wyposażona...
Design jako element strategii, nie kwestia gustu
W tak dużym koncernie design to nie kwestia gustu. To element strategii. Samochód ma być rozpoznawalny bez logo. Ma komunikować segment, pochodzenie i charakter marki. Group Design pilnuje, by brandy nie wchodziły sobie w drogę i by każdy model był spójny z DNA producenta. W czasach, gdy platformy techniczne i napędy elektryczne coraz bardziej się ujednolicają, wygląd staje się kluczowym wyróżnikiem. Mindt mówi wprost o wzmocnieniu tożsamości marek i wyraźnym ich zróżnicowaniu.
Od marca 2026 r. Andreas Mindt będzie odpowiadał za to, jak wyglądają wszystkie samochody Grupy Volkswagen. A dziś, w świecie coraz bardziej zunifikowanej techniki, to właśnie wygląd staje się jednym z głównych narzędzi walki o klienta.
