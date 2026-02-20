Fabryka przetwarzania zużytych samochodów Toyoty w Wałbrzychu.
Toyota Motor Europe zapowiedziała budowę w Wałbrzychu zakładu, w którym rocznie przetwarzanych będzie około 20 tys. samochodów wycofanych z eksploatacji. Nowa fabryka o powierzchni 25 tys. m² będzie zajmowała się demontażem i odzyskiem części oraz surowców. Elementy takie jak baterie, koła czy podzespoły mechaniczne mają być kierowane do regeneracji lub recyklingu. Surowce – m.in. stal, aluminium, miedź i tworzywa sztuczne – mają wracać do dalszej produkcji. To druga tego typu inwestycja Toyoty w Europie. Pierwszy zakład przetwarzania wycofanych z użytku samochodów uruchomiono w 2025 r. w Burnaston w Wielkiej Brytanii.
Model fabryki zrównoważonego obiegu Toyoty
Rozszerzenie działalności oznacza zmianę profilu wałbrzyskiego zakładu, który dotąd koncentrował się na produkcji napędów hybrydowych i konwencjonalnych. Widać wyraźnie, że Toyota ma szerzej zakrojone plany związane z fabryką w Polsce, co jest szczególnie cenne w obliczu problemów, z jakimi mierzy się europejski przemysł motoryzacyjny.
