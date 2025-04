Nie wszyscy producenci popełnili ten błąd i projektowali nowe modele jako wyłącznie elektryczne. W fabryce Stellantis w Tychach na jednej linii produkcyjnej wytwarzane są równolegle wersje spalinowe i elektryczne np. Jeepa Avengera. Jego platforma już w procesie projektowania została tak zaplanowana, by mogła obsłużyć różne typy napędu. Ale to jest obecnie odosobniony przypadek dobrego kalkulowania.

Renault 5 Foto: mat. prasowe

Jest szansa na spalinowe wersje elektrycznych modeli Renault

„Horse Powertrain koncentruje się na rozwiązywaniu największych problemów stojących przed producentami branży motoryzacyjnej” - powiedział Matias Giannini, dyrektor generalny firmy. Giannini podkreśla również, że dziś już wiemy iż droga do ograniczenia emisji CO2 będzie wiązała się nie tylko z samochodami czysto elektrycznymi. Potrzebujemy znacznie więcej różnorodnych rozwiązań, które pomogą nam zadbać o środowisko. Można się spodziewać, że układ hybrydowy typu drop-in firmy Horse Powertrain trafi do seryjnej produkcji w 2028 roku. Oznacza to, że jest bardzo duża szansa, że za trzy lata, a może nawet wcześniej, na rynku pojawi się hybrydowy Renault 5.

Podczas zeszłorocznych targów w Genewie rozmawialiśmy z Laurensem van den Ackerem, szefem designu Renault, o możliwości wprowadzenia napędu hybrydowego w R5 i wtedy usłyszeliśmy, że platforma tego modelu zaprojektowana do czystoelektrycznego napędu nie pozwala na wprowadzenie wersji spalinowej. Wygląda na to, że ten problem właśnie rozwiązano i jeden z najbardziej charyzmatycznych modeli Renaulta ostatnich lat będzie oferowany również w wersji spalinowej, co nas bardzo cieszy