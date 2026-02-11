Łukasz Franek został odwołany ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. To oznacza w Krakowie trzęsienie ziemi. Franek przez 10 lat sprawowania urzędu zasłynął wieloma kontrowersyjnymi decyzjami. Jego obowiązki przejęła dotychczasowa zastępczyni, Magdalena Musiał. Decyzja personalna została ogłoszona równolegle z zapowiedzią przeglądu zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu.

Korekta zasad wjazdu do SCT

Władze miasta zapowiadają analizę wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń dotyczących zakresu strefy oraz kryteriów dopuszczania pojazdów do ruchu. Prezydent podkreślił, że celem pozostaje ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa jakości powietrza, jednak regulacje mają zostać dostosowane do zgłaszanych uwag.

Raport w ciągu dwóch tygodni

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski polecił przygotowanie szczegółowego raportu w terminie dwóch tygodni. Dokument ma zawierać propozycje konkretnych zmian i stanowić podstawę do dalszych decyzji dotyczących funkcjonowania Strefy Czystego Transportu w Krakowie.