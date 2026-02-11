Aktualizacja: 11.02.2026 22:31 Publikacja: 11.02.2026 14:31
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
Łukasz Franek został odwołany ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. To oznacza w Krakowie trzęsienie ziemi. Franek przez 10 lat sprawowania urzędu zasłynął wieloma kontrowersyjnymi decyzjami. Jego obowiązki przejęła dotychczasowa zastępczyni, Magdalena Musiał. Decyzja personalna została ogłoszona równolegle z zapowiedzią przeglądu zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu.
Władze miasta zapowiadają analizę wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń dotyczących zakresu strefy oraz kryteriów dopuszczania pojazdów do ruchu. Prezydent podkreślił, że celem pozostaje ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa jakości powietrza, jednak regulacje mają zostać dostosowane do zgłaszanych uwag.
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski polecił przygotowanie szczegółowego raportu w terminie dwóch tygodni. Dokument ma zawierać propozycje konkretnych zmian i stanowić podstawę do dalszych decyzji dotyczących funkcjonowania Strefy Czystego Transportu w Krakowie.
Ponad 4 mln zł trafiło od początku roku do budżetu Krakowa z opłat za wjazd do strefy czystego tr...
