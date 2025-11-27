Reklama
Nowa generacja radarów zmienia zasady gry. Polska współtworzy autonomiczną rewolucję

Ósma generacja radarów Aptiv wyznacza nowy standard percepcji pojazdów. Dzięki integracji zaawansowanych czujników z algorytmami sztucznej inteligencji system potrafi analizować otoczenie szybciej, dokładniej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Warto dodać, że jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych Aptiv działa w Polsce, w Krakowie.

Publikacja: 27.11.2025 10:01

W Krakowie firma Aptiv prowadzi jedne z największych w Europie zespołów pracujących nad systemami autonomicznej jazdy

Foto: AdobeStock

Szczepan Mroczek

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadza nowa generacja radarów Aptiv w autonomicznej technologii motoryzacyjnej?
  • W jaki sposób nowy radar dalekiego zasięgu wpływa na skuteczność detekcji i bezpieczeństwo w ruchu miejskim?
  • Dlaczego radary Gen 8 są kluczowe dla przewidywania zachowań uczestników ruchu i podejmowania decyzji w trudnych warunkach?

Debiutujące radary ósmej generacji firmy Aptiv wprowadzają technologię percepcji samochodów na zupełnie nowy poziom. To nie jest zwykła ewolucja, ale skok w stronę pełnej współpracy między czujnikami a algorytmami sztucznej inteligencji. Aptiv podkreśla, że dzięki nowej architekturze, wydajniejszemu przetwarzaniu danych i znacznie precyzyjniejszym pomiarom ósma generacja radarów ma realnie przyspieszyć wprowadzenie samochodów autonomicznych do powszechnego użytku. Mowa zarówno o funkcjach jazdy wspomaganej, jak i o pełnej automatyzacji, która wymaga błyskawicznej i bezbłędnej orientacji w otoczeniu.

Najważniejszy element systemu to przedni radar dalekiego zasięgu, który potrafi monitorować przestrzeń na ponad 300 metrów. Dzięki rozdzielczości 4D zapewnia 30 proc. większą skuteczność detekcji niż jego poprzednik, a jednocześnie oferuje dwukrotnie szersze pole widzenia w pionie. To cecha kluczowa zwłaszcza w ruchu miejskim, gdzie na niewielkiej przestrzeni nakładają się piesi, rowerzyści, hulajnogi, samochody dostawcze i autobusy. Radar potrafi analizować wiele warstw ruchu jednocześnie, tworząc trójwymiarową, dynamiczną mapę otoczenia. W rezultacie system szybciej identyfikuje potencjalnie niebezpieczne manewry i skuteczniej wspiera algorytmy odpowiedzialne za podejmowanie decyzji.

Drugim filarem systemu jest nowy radar narożny, zoptymalizowany pod kątem sytuacji bliskiego zasięgu. To właśnie takie scenariusze – manewrowanie na parkingach, jazda w korku, ciasne skrzyżowania czy rozpoznawanie obiektów znajdujących się tuż przy pojeździe – są dziś jedną z najtrudniejszych barier w rozwoju autonomii. Poprawiona rozdzielczość i bardziej czułe anteny umożliwiają znacznie dokładniejsze wykrywanie obiektów przy niskich prędkościach, co zmniejsza ryzyko drobnych kolizji i pozwala systemom automatycznego parkowania działać pewniej i płynniej.

Rozwiązywanie problemów autonomicznego poruszania się

Co istotne, Aptiv podkreśla, że ósma generacja radarów nie jest tylko zestawem czujników, ale elementem większej ekosystemowej zmiany. Algorytmy sztucznej inteligencji zostały przetestowane na szerokiej bazie danych obejmującej różne warunki pogodowe, rodzaje infrastruktury oraz nietypowe scenariusze drogowe. Dzięki temu radary nie tylko rejestrują ruch, ale także wstępnie interpretują sytuację. Dostarczają modele, które pozwalają z większą pewnością przewidywać zachowania uczestników ruchu, planować tor jazdy i podejmować decyzje nawet w warunkach ograniczonej widoczności czy intensywnych opadów.

Na tej samej technologii bazuje nowy Pulse Sensor, rozwiązanie łączące dane z radaru i przedniej kamery w jeden spójny pakiet percepcyjny. Pulse może zastąpić nawet cztery tradycyjne czujniki ultradźwiękowe, co upraszcza architekturę samochodu, redukuje wagę i ogranicza koszty. Technologia ta znajduje zastosowanie nie tylko w motoryzacji. Jej dokładność i zdolność do pracy w czasie rzeczywistym sprawiają, że świetnie sprawdza się w robotyce, autonomicznych urządzeniach przemysłowych czy dronach wymagających precyzyjnego mapowania otoczenia.

W praktyce oznacza to, że radary Gen 8 dostarczają nie tylko większej ilości danych, ale przede wszystkim danych bardziej przydatnych. Lepsze odwzorowanie przestrzeni, szybsza reakcja na zmiany i większa odporność na zakłócenia czynią technologię Aptiv jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do budowania przyszłości autonomii. To krok, który przesuwa motoryzację w stronę systemów nie tylko reagujących, ale rozumiejących środowisko jazdy. Takie podejście jest kluczowe, jeśli samochody autonomiczne mają stać się powszechną częścią transportu, a kierowcy mają darzyć je zaufaniem.

Kim jest firma Aptiv?

Aptiv to globalny dostawca zaawansowanych technologii dla motoryzacji, wywodzący się z koncernu Delphi. Firma specjalizuje się w systemach aktywnego bezpieczeństwa, elektronice pokładowej, architekturach pojazdów oraz oprogramowaniu dla aut autonomicznych. Jej rozwiązania trafiają do największych producentów samochodów na świecie, a inżynierskie centra R&D – m.in. w Europie i Azji – rozwijają kluczowe technologie odpowiedzialne za percepcję, przetwarzanie danych i komunikację pojazdu z otoczeniem. Aptiv jest także jednym z liderów łączenia danych radarowych, lidarowych i kamerowych, co czyni go jednym z najważniejszych graczy w globalnym wyścigu o autonomiczną mobilność.

Warto dodać, że jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych Aptiv działa w Polsce, w Krakowie. To właśnie tam firma prowadzi jedne z największych w Europie zespołów pracujących nad systemami autonomicznej jazdy, oprogramowaniem sterującym i elektroniką samochodową nowej generacji. Krakowskie centrum od lat rozwija algorytmy percepcji, fuzji danych oraz architektury elektryczne i elektroniczne stosowane później w globalnych projektach Aptiv. Zespół liczący kilka tysięcy inżynierów ma realny wpływ na technologie, które trafiają do aut największych światowych marek – od systemów ADAS po moduły łączności. To jeden z kluczowych przykładów, że polskie zaplecze inżynieryjne jest dziś pełnoprawnym uczestnikiem globalnego wyścigu o autonomiczną mobilność.

CZY WIESZ, ŻE...
- Radary Aptiv Gen 8 potrafią wykrywać obiekty na dystansie ponad 300 metrów – to więcej niż długość trzech boisk piłkarskich ustawionych w jednej linii.
- Nowy Pulse Sensor może zastąpić nawet cztery klasyczne czujniki ultradźwiękowe, upraszczając architekturę auta i obniżając jego koszt produkcji.
- Aptiv jako jedna z pierwszych firm zintegrowała dane radarowe z AI do tego stopnia, że system potrafi przewidywać zachowania uczestników ruchu na podstawie wzorców z milionów przejechanych kilometrów.

