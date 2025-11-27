Rozwiązywanie problemów autonomicznego poruszania się

Co istotne, Aptiv podkreśla, że ósma generacja radarów nie jest tylko zestawem czujników, ale elementem większej ekosystemowej zmiany. Algorytmy sztucznej inteligencji zostały przetestowane na szerokiej bazie danych obejmującej różne warunki pogodowe, rodzaje infrastruktury oraz nietypowe scenariusze drogowe. Dzięki temu radary nie tylko rejestrują ruch, ale także wstępnie interpretują sytuację. Dostarczają modele, które pozwalają z większą pewnością przewidywać zachowania uczestników ruchu, planować tor jazdy i podejmować decyzje nawet w warunkach ograniczonej widoczności czy intensywnych opadów.

Na tej samej technologii bazuje nowy Pulse Sensor, rozwiązanie łączące dane z radaru i przedniej kamery w jeden spójny pakiet percepcyjny. Pulse może zastąpić nawet cztery tradycyjne czujniki ultradźwiękowe, co upraszcza architekturę samochodu, redukuje wagę i ogranicza koszty. Technologia ta znajduje zastosowanie nie tylko w motoryzacji. Jej dokładność i zdolność do pracy w czasie rzeczywistym sprawiają, że świetnie sprawdza się w robotyce, autonomicznych urządzeniach przemysłowych czy dronach wymagających precyzyjnego mapowania otoczenia.

W praktyce oznacza to, że radary Gen 8 dostarczają nie tylko większej ilości danych, ale przede wszystkim danych bardziej przydatnych. Lepsze odwzorowanie przestrzeni, szybsza reakcja na zmiany i większa odporność na zakłócenia czynią technologię Aptiv jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do budowania przyszłości autonomii. To krok, który przesuwa motoryzację w stronę systemów nie tylko reagujących, ale rozumiejących środowisko jazdy. Takie podejście jest kluczowe, jeśli samochody autonomiczne mają stać się powszechną częścią transportu, a kierowcy mają darzyć je zaufaniem.

Kim jest firma Aptiv?

Aptiv to globalny dostawca zaawansowanych technologii dla motoryzacji, wywodzący się z koncernu Delphi. Firma specjalizuje się w systemach aktywnego bezpieczeństwa, elektronice pokładowej, architekturach pojazdów oraz oprogramowaniu dla aut autonomicznych. Jej rozwiązania trafiają do największych producentów samochodów na świecie, a inżynierskie centra R&D – m.in. w Europie i Azji – rozwijają kluczowe technologie odpowiedzialne za percepcję, przetwarzanie danych i komunikację pojazdu z otoczeniem. Aptiv jest także jednym z liderów łączenia danych radarowych, lidarowych i kamerowych, co czyni go jednym z najważniejszych graczy w globalnym wyścigu o autonomiczną mobilność.

Warto dodać, że jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych Aptiv działa w Polsce, w Krakowie. To właśnie tam firma prowadzi jedne z największych w Europie zespołów pracujących nad systemami autonomicznej jazdy, oprogramowaniem sterującym i elektroniką samochodową nowej generacji. Krakowskie centrum od lat rozwija algorytmy percepcji, fuzji danych oraz architektury elektryczne i elektroniczne stosowane później w globalnych projektach Aptiv. Zespół liczący kilka tysięcy inżynierów ma realny wpływ na technologie, które trafiają do aut największych światowych marek – od systemów ADAS po moduły łączności. To jeden z kluczowych przykładów, że polskie zaplecze inżynieryjne jest dziś pełnoprawnym uczestnikiem globalnego wyścigu o autonomiczną mobilność.

CZY WIESZ, ŻE...

- Radary Aptiv Gen 8 potrafią wykrywać obiekty na dystansie ponad 300 metrów – to więcej niż długość trzech boisk piłkarskich ustawionych w jednej linii.

- Nowy Pulse Sensor może zastąpić nawet cztery klasyczne czujniki ultradźwiękowe, upraszczając architekturę auta i obniżając jego koszt produkcji.

- Aptiv jako jedna z pierwszych firm zintegrowała dane radarowe z AI do tego stopnia, że system potrafi przewidywać zachowania uczestników ruchu na podstawie wzorców z milionów przejechanych kilometrów.