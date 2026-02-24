Jeśli te dane przełożymy na polskie realia, prognoza przestaje być różowa. Jazda z dopuszczalną na naszych autostradach prędkością 140 km/h oznacza wyraźnie większe zużycie energii niż przy 120 km/h – a to właśnie okolice 120 km/h są najczęściej punktem odniesienia w analizach zasięgu w trasie. W procedurze WLTP, w tzw. „cyklu wysokim”, samochody rozpędzają się maksymalnie do 130 km/h. To istotny detal, bo w praktyce różnica między 120 a 140 km/h potrafi oznaczać kolejne kilkanaście, a czasem nawet 20 proc. wyższego zużycia energii. Powód jest prozaiczny: opór aerodynamiczny rośnie gwałtownie wraz z prędkością. A im wyższe i mniej opływowe auto – na przykład SUV – tym rachunek za jazdę lewym pasem jest bardziej dotkliwy. Do tego dochodzi zima. Ogrzewanie kabiny, podgrzewanie baterii przed ładowaniem, większe opory toczenia na oponach zimowych czy jazda po mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni – wszystko to systematycznie podbija zapotrzebowanie na energię. W efekcie suma tych czynników sprawia, że realny zasięg w trasie autostradowej zimą potrafi być wyraźnie niższy, niż sugerowałyby nawet ostrożne kalkulacje.

Do naszych obliczeń przyjmijmy kilka uproszczeń bazujących na teście redakcji Motor.no. Zimą samochód elektryczny traci około 40 proc. deklarowanego zasięgu. Kolejne 25 proc. ubywa przy jeździe autostradą z prędkością 140 km/h, przy czym w przypadku SUV-ów spadek bywa większy. Zakładamy też, że w realnych, zimowych warunkach auto powinno mieć rezerwę energii przy dojeżdżaniu do ładowarki. Podczas silnego mrozu pozostawienie zapasu zasięgu na poziomie 50 km wydaje się koniecznym rozwiązaniem. Z pewnością przyda się do ogrzewania wnętrza na wypadek zatoru na autostradzie lub w sytuacji, kiedy nie zadziała ładowarka w zaplanowanym miejscu i trzeba podjechać do kolejnej lokalizacji. Potrzebna jest też dodatkowa porcja energii na podgrzanie akumulatora przed ładowaniem. W przeciwnym razie będziemy niepotrzebnie sterczeć przed ładowarką.

Rekordziści pod względem zasięgu w zderzeniu z zimą

Weźmy na warsztat modele, które na papierze uchodzą za rekordzistów zasięgu. Audi A6 e-tron Avant Performance z zasięgiem WLTP na poziomie około 719 kilometrów w warunkach zimowych oferuje 432 km. Jeśli podróżujemy autostradą w Polsce, dystans topnieje do 324 km. Po odliczeniu bufora 50 km zostaje nam 274 km realnego zasięgu.

Podobnie wygląda wynik Volkswagena ID.7, który według WLTP ma zasięg 709 km. Zimą na autostradzie można liczyć na 269 km. W przypadku Mercedesa CLA zasięg topnieje z 709 km do 269 km, a w Tesli 3 Long Range z 750 do 288 km.

Na koniec zostawiliśmy sobie najnowszy i w wielu kwestiach przełomowy model BMW iX3. Według WLTP oferuje imponujące 805 km zasięgu. Zgodnie z naszymi założeniami mroźną zimą na autostradzie powinien pokonać 312 km. Ale biorąc pod uwagę, że jest SUV-em i ma znacznie większe opory powietrza, które na autostradzie mocno wpływają na zasięg, ten wynik będzie raczej trudny do osiągnięcia.