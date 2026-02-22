Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet
Inspiracją dla projektu była Carrera Cabriolet z końca lat 80., oferowana w poszerzonej wersji „Turbo-look”, lecz z wolnossącym silnikiem. Singer odtwarza ten klimat, jednocześnie przenosząc konstrukcję w XXI wiek. Auto odbudowywane jest w oparciu o oryginalną stalową karoserię generacji 964, która zostaje wzmocniona strukturalnie i połączona z panelami nadwozia z włókna węglowego.
Sercem samochodu jest czterolitrowy, wolnossący bokser opracowany przy wsparciu inżynieryjnym Cosworth. Jednostka rozwija 420 KM i wkręca się powyżej 8000 obr./min. Silnik bazuje na architekturze generacji 964, lecz został gruntownie zmodernizowany: zastosowano cztery zawory na cylinder, zmienne fazy rozrządu – po raz pierwszy w projekcie Singer – głowice chłodzone cieczą i cylindry chłodzone powietrzem. Całość uzupełnia tytanowy układ wydechowy. Moment trafia na tylne koła za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni.
Choć konstrukcja pozostaje wierna analogowemu charakterowi 911, samochód wyposażono w nowoczesne systemy opracowane we współpracy z Boschem. Na pokładzie znajdują się najnowszej generacji ABS, kontrola trakcji oraz elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, współpracujące z pięcioma trybami jazdy: Road, Sport, Track, Off i Weather. Zawieszenie wykorzystuje czterostopniowo regulowane amortyzatory z elektroniczną kontrolą tłumienia oraz system podnoszenia przedniej osi, natomiast opcjonalne hamulce karbonowo-ceramiczne współpracują z 18-calowymi felgami typu center-lock i oponami Michelin Pilot Sport.
Każdy projekt rozpoczyna się od przekazania przez właściciela egzemplarza 911 Cabriolet (Type 964). Samochód zostaje całkowicie rozebrany, a następnie konstrukcja jest szczegółowo analizowana, czyszczona i wzmacniana elementami stalowymi oraz kompozytowymi, co zwiększa sztywność skrętną nadwozia i przygotowuje je pod nowe panele z włókna węglowego. Gotowe auta przechodzą intensywne testy na torach takich jak Millbrook, IDIADA, Nardò Ring czy Nürburgring, a certyfikacja TÜV odbywa się w Niemczech.
Kabina podlega pełnej personalizacji pod względem kolorystyki, materiałów i wykończenia. Ręcznie wykonywane zegary nawiązują do tradycji zegarmistrzostwa, a technologia pozostaje dyskretna – obejmuje system nawigacji i łączność ze smartfonem, tak, aby nie zaburzać klasycznego, analogowego charakteru samochodu.
Produkcja zostanie ograniczona do 75 sztuk, a każda renowacja wyceniana jest indywidualnie i realizowana na zamówienie. Nowe 911 Cabriolet od Singera stanowi hołd dla chłodzonych powietrzem generacji 911, łącząc klasyczne proporcje i brzmienie wolnossącego boksera z nowoczesną precyzją prowadzenia i jakością wykonania na poziomie współczesnych supersamochodów.
