Singer przywraca legendę: 911 Cabrio 964 w nowoczesnym wydaniu – tylko 75 sztuk

Fani klasycznych kabrioletów Porsche mają powód do ekscytacji. Singer Vehicle Design zaprezentował własną interpretację 911 Cabriolet generacji 964 – z szerokim nadwoziem w stylu „Turbo-look”, wolnossącym bokserem 4.0 o mocy 420 KM i produkcją ograniczoną do 75 egzemplarzy. To połączenie estetyki lat 80. z inżynierią XXI wieku.

Publikacja: 22.02.2026 05:00

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Inspiracją dla projektu była Carrera Cabriolet z końca lat 80., oferowana w poszerzonej wersji „Turbo-look”, lecz z wolnossącym silnikiem. Singer odtwarza ten klimat, jednocześnie przenosząc konstrukcję w XXI wiek. Auto odbudowywane jest w oparciu o oryginalną stalową karoserię generacji 964, która zostaje wzmocniona strukturalnie i połączona z panelami nadwozia z włókna węglowego.

Sercem samochodu jest czterolitrowy, wolnossący bokser opracowany przy wsparciu inżynieryjnym Cosworth. Jednostka rozwija 420 KM i wkręca się powyżej 8000 obr./min. Silnik bazuje na architekturze generacji 964, lecz został gruntownie zmodernizowany: zastosowano cztery zawory na cylinder, zmienne fazy rozrządu – po raz pierwszy w projekcie Singer – głowice chłodzone cieczą i cylindry chłodzone powietrzem. Całość uzupełnia tytanowy układ wydechowy. Moment trafia na tylne koła za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni.

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Foto: Materiały prasowe

Nowoczesna elektronika, klasyczna koncepcja

Choć konstrukcja pozostaje wierna analogowemu charakterowi 911, samochód wyposażono w nowoczesne systemy opracowane we współpracy z Boschem. Na pokładzie znajdują się najnowszej generacji ABS, kontrola trakcji oraz elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, współpracujące z pięcioma trybami jazdy: Road, Sport, Track, Off i Weather. Zawieszenie wykorzystuje czterostopniowo regulowane amortyzatory z elektroniczną kontrolą tłumienia oraz system podnoszenia przedniej osi, natomiast opcjonalne hamulce karbonowo-ceramiczne współpracują z 18-calowymi felgami typu center-lock i oponami Michelin Pilot Sport.

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Foto: Materiały prasowe

Od klasycznego 964 do karbonowego arcydzieła

Każdy projekt rozpoczyna się od przekazania przez właściciela egzemplarza 911 Cabriolet (Type 964). Samochód zostaje całkowicie rozebrany, a następnie konstrukcja jest szczegółowo analizowana, czyszczona i wzmacniana elementami stalowymi oraz kompozytowymi, co zwiększa sztywność skrętną nadwozia i przygotowuje je pod nowe panele z włókna węglowego. Gotowe auta przechodzą intensywne testy na torach takich jak Millbrook, IDIADA, Nardò Ring czy Nürburgring, a certyfikacja TÜV odbywa się w Niemczech.

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Foto: Materiały prasowe

Wnętrze szyte na miarę – analogowy klimat, współczesna technologia

Kabina podlega pełnej personalizacji pod względem kolorystyki, materiałów i wykończenia. Ręcznie wykonywane zegary nawiązują do tradycji zegarmistrzostwa, a technologia pozostaje dyskretna – obejmuje system nawigacji i łączność ze smartfonem, tak, aby nie zaburzać klasycznego, analogowego charakteru samochodu.

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet

Foto: Materiały prasowe

Limitowana seria – tylko 75 egzemplarzy na świecie

Produkcja zostanie ograniczona do 75 sztuk, a każda renowacja wyceniana jest indywidualnie i realizowana na zamówienie. Nowe 911 Cabriolet od Singera stanowi hołd dla chłodzonych powietrzem generacji 911, łącząc klasyczne proporcje i brzmienie wolnossącego boksera z nowoczesną precyzją prowadzenia i jakością wykonania na poziomie współczesnych supersamochodów.

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Marki Porsche Singer
