W ciągu czterech lat wojny Putina średnia cena nowego samochodu osobowego w Rosji wzrosła o 46 proc. do równowartości 160 tys. zł (blisko 46 tys. dol.). Według wyliczeń rosyjskiej agencji analitycznej Awtostat, monitorującej krajowy rynek samochodowy, Rosja zajmuje piąte miejsce wśród najdroższych rynków motoryzacyjnych świata – po Kanadzie (62 tys. dol.), Wielkiej Brytanii (61 tys. dol.), Stanach Zjednoczonych (52 tys. dol.) i Izraelu (50 tys. dol.). Jak podkreśla Siergiej Celikow, szef Awtostat, „biorąc pod uwagę preferencje konsumentów w różnych krajach, Rosja prawdopodobnie plasuje się jeszcze wyżej w tym rankingu”.

Rosjanie kupują najtańsze modele, ale płacą jak za premium

W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wysokie średnie ceny wynikają z faktu, że ponad połowa sprzedawanych tam nowych samochodów osobowych to drogie modele, duże SUV-y i pickupy, podczas gdy Wielka Brytania ma duży segment premium, wyjaśnia Celikow. W Rosji najpopularniejszą marką pozostaje Łada, która produkuje głównie małe, masowe modele klasy B i C.

Rosyjska średnia płaca to oficjalnie równowartość 4,5 tys. zł brutto (98 tys. rubli – dane Rosstat za XI 2025 r.), jednak w wielu regionach Rosji jest ona dużo niższa, a poziom ubóstwa, wynoszący 500 zł miesięcznie, dotyczy około 20 mln Rosjan. Wojna Putina skutkowała w Rosji porzuceniem tego rynku przez wszystkie zachodnie koncerny motoryzacyjne i sankcjami na eksport aut z Zachodu do Rosji. A to oznacza, że auta te – najbardziej poszukiwane przez rosyjskich klientów – wjeżdżają tam przez kraje trzecie, teraz głównie Chiny, co radykalnie podnosi ich ceny.

W Japonii i Indiach, gdzie udział niedrogich samochodów kompaktowych jest też bardzo wysoki, nie skutkuje to wzrostem cen aut. Średnie ceny samochodów są tam ponad dwa razy niższe niż w Rosji: 22,4 tys. dol. w Japonii i 11 tys. dol. w Indiach. W Niemczech, największym rynku motoryzacyjnym Europy, ceny też są niższe niż w Rosji – średnio 40 tys. dol. za auto. Jeszcze tańsze są w Australii (35 tys. dol.), Korei Południowej (30 tys. dol.) i Chinach (22,5 tys. dol.).