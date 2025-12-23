Aktualizacja: 23.12.2025 17:04 Publikacja: 23.12.2025 12:13
Seryjna produkcja silnika Wankla z Chin planowana jest na 2027 rok
Foto: mat. prasowe
Państwowy koncern Changan Automobile zrobił krok, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nieprawdopodobny. Jego spółka zależna, Harbin Dongan Auto Engine, poinformowała o pomyślnym uruchomieniu prototypu własnego silnika rotacyjnego. Jednostka nosi oznaczenie R05E, a jej seryjna produkcja planowana jest na 2027 r. Projekt zaskakuje tempem realizacji. Prace rozwojowe rozpoczęły się w kwietniu, a już po ośmiu miesiącach silnik działał na hamowni. W procesie projektowania i symulacji Dongan współpracował z renomowanym partnerem inżynieryjnym – AVL.
Czytaj więcej
Legendarny silnik Wankla, czyli jednostka napędowa z wirującymi tłokami, powróciła po kilkunastu...
Technicznie R05E to nowoczesna interpretacja klasycznego Wankla: trójkątny rotor o zakrzywionych flankach, niezależny podwójny system zapłonu, lekki wałek mimośrodowy z wbudowanym układem wyrównoważającym, zintegrowany płaszcz wodny poprawiający stabilność termiczną. Silnik osiąga moc 72 KM przy 6500 obr./min. Dzięki aluminiowej obudowie i powłoce NDC z nanodiamentu ograniczono tarcie i zużycie, co od lat było największą bolączką konstrukcji rotacyjnych.
Choć obecny wariant jest jednorotorowy, Dongan już zapowiada wersję dwurotorową o mocy przekraczającej 150 KM. To poziom, który czyni tę konstrukcję realną alternatywą dla klasycznych silników spalinowych w wyspecjalizowanych zastosowaniach. Kluczowe są tu kompaktowe wymiary, niska masa, bardzo spokojna praca i minimalne wibracje – cechy, które dla samochodów osobowych były ciekawostką, ale dla lotnictwa i elektromobilności są wręcz bezcenne.
Po co dziś komukolwiek Wankel? Dongan jasno komunikuje, że nie chodzi o klasyczną motoryzację. R05E został opracowany przede wszystkim z myślą o dronach średniego i dużego udźwigu, załogowych i bezzałogowych statkach powietrznych niskiego pułapu oraz jako range extender dla samochodów elektrycznych. W tych zastosowaniach Wankel ma przewagę nad klasycznymi silnikami tłokowymi: może pracować ze stałą prędkością, w optymalnym zakresie obciążeń napędzając generator prądu. Nie musi spełniać roli „dynamicznego” źródła mocy – wystarczy, że będzie wydajny, cichy i niezawodny.
Projekt wpisuje się w szerszą politykę przemysłową Pekinu, zakładającą rozwój tzw. niskiej gospodarki powietrznej (low-altitude economy) oraz ograniczenie zależności od zagranicznych technologii. Dongan – firma założona w 1948 r. – rozwija równolegle silniki tłokowe, turbodoładowane i napędy dla bezzałogowych statków powietrznych, współpracując m.in. z producentami dronów i firmami technologicznymi. W tym kontekście Wankel nie jest ciekawostką, lecz narzędziem strategicznym.
Silnik rotacyjny, opracowany w latach 50. przez Felixa Wankla, miał być alternatywą dla klasycznego silnika tłokowego: prostszy, lżejszy, o mniejszej liczbie części ruchomych. Najdalej w jego rozwoju zaszła Mazda, która stosowała go w modelach RX-7 i RX-8. Problemem okazały się uszczelnienia, zużycie paliwa i emisje. W erze norm Euro 6 i downsizingu Wankel przestał mieć rację bytu jako główny napęd samochodu osobowego. Ale nigdy nie stracił swoich unikalnych cech – i właśnie dlatego dziś wraca w roli, do której zawsze był predestynowany: jako kompaktowy generator energii, a nie klasyczny silnik napędowy.
Ten projekt mówi o Chinach więcej niż tysiąc deklaracji. Podczas gdy Europa debatuje, czy wolno jeszcze rozwijać silniki spalinowe, Chiny recyklingują stare idee, nadając im nowy sens technologiczny. Wankel nie wraca jako symbol nostalgii. Wraca jako narzędzie inżynieryjne w świecie dronów i jako extender. I jeśli tym razem ktoś miałby zrobić z niego realny biznes, to wszystko wskazuje na to, że nie będzie to Europa ani Japonia.
Czytaj więcej
Chiny radykalnie zmieniają zasady gry w motoryzacji. Po latach napędzania boomu na elektryki Peki...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ósma generacja radarów Aptiv wyznacza nowy standard percepcji pojazdów. Dzięki integracji zaawansowanych czujnik...
W czasach, gdy świat motoryzacji stawia wszystko na elektryfikację, Chińczycy udowadniają, że tradycyjny silnik...
Mazda znów idzie pod prąd. Gdy większość producentów skupia się wyłącznie na elektromobilności, japoński koncern...
Autostrada A2 stała się areną drogowego eksperymentu. Po raz pierwszy w historii polskiego budownictwa drogowego...
Hiszpania testuje technologię, która może zrewolucjonizować bezpieczeństwo na drogach. Tradycyjne stalowe barier...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas