W samochodzie każdy centymetr jest na wagę złota. To więcej miejsca na nogi, więcej przestrzeni dla pasażerów i większy bagażnik na torby, rower, namiot – cokolwiek sobie wymyślimy. Nowa Skoda Kodiaq jest większa od poprzedniczki właśnie o dodatkowe 6 centymetrów. Auto urosło do monumentalnych 4,75 m długości, zachowując przy tym proporcjonalne i eleganckie nadwozie. Ilość przestrzeni zwiększyła się szczególnie w trzecim rzędzie siedzeń i to przy powiększonym o 75 litrów bagażniku. Teraz potrafi on zmieścić rekordowe 910 litrów.

Po co to wszystko? By wygodnie podróżować z rodziną w składzie 5- lub nawet 7- osobowym. Nie zawsze jednak można pozwolić sobie na daleką wyprawę. Stąd popularność mikropodróży. Filozofia opiera się na krótkich, spontanicznych wyjazdach w okolicy zamieszkania, by sama jazda nie trwała zbyt długo. Chodzi o odkrywanie tego, co blisko, i tego, co nieznane. Obok czego często bezrefleksyjnie przejeżdżamy zamyśleni bieżącymi sprawami albo nigdy nie ma na to czasu. Zielone plamy na mapie? Miejsca, o których dawno zapomnieliśmy lub na pierwszy rzut oka wydają się mało atrakcyjne? Weekend jest świetnym czasem na mikropodróże i wcale nie trzeba w tym celu brać urlopu.

Tym bardziej, jeśli oszczędny napęd samochodu sprzyja jeździe, a duży prześwit ponad 19 cm, nie ogranicza nas, by zjechać z asfaltowej drogi. Skoda Kodiaq została zbudowana na udoskonalonej platformie MQB Evo. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie nowych napędów. Oprócz tradycyjnego silnika benzynowego 2.0 TSI o mocy 204 KM Skoda nie zapomniała także o silniku wysokoprężnym. Diesel 2.0 TDI o mocy 150 lub 193 KM może pochwalić się niezwykle niskim spalaniem, a co za tym idzie czystością spalin.

Skoda

15 zł i 19 cm

Po raz pierwszy Kodiaq dostępna jest także z napędem hybrydowym typu plug-in, który akurat do mikropodrózy nadaje się idealnie. To połączenie silnika spalinowego z elektrycznym i wysokonapięciowym akumulatorem trakcyjnym o pojemności 25,7 kWh. Pozwala on na pokonanie w trybie elektrycznym nawet 120 km. Niedaleki wypad za miasto i z powrotem można więc zaliczyć wyłącznie w trybie EV, co oznacza znikome koszty wyjazdu. Naładowanie akumulatorów z domowego gniazdka do pełna, przy średniej cenie jednego kW na poziomie 0,60 gr, to wydatek zaledwie 15 zł.

Po raz pierwszy w modelu Kodiaq zastosowano także technologię miękkiej hybrydy. Wykorzystano ją w przypadku silnika 1.5 TSI o mocy 150 KM. To najnowsza generacja jednostek EA 211 evo2. Nie dość, że pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny to na dodatek przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) potrafi odłączyć dwa z nich, redukując zużycie paliwa.

5 lub 7 osób

Duży SUV jest dostępny zarówno w wersji pięcioosobowej, jak i siedmioosobowej, co czyni go idealnym samochodem dla rodzin lub osób, które potrzebują więcej miejsca na przewóz pasażerów lub bagażu. Wersja siedmioosobowa oferuje dodatkowy, trzeci rząd siedzeń. W razie potrzeby można go łatwo złożyć, uzyskując większą przestrzeń ładunkową. W standardowej konfiguracji pięcioosobowej bagażnik Kodiaqa mieści imponujące 835 litrów – to wynik, który stawia go na czele segmentu SUV-ów średniej wielkości. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń rośnie aż do 2 065 litrów, co bez problemów pozwala przewozić nawet większe meble.

Wnętrze Kodiaqa zaprojektowano z myślą o komforcie. Drugi rząd siedzeń zapewnia dużą ilość miejsca na nogi i głowę, co czyni podróże wygodnymi nawet na dłuższych dystansach. Możliwość regulacji siedzeń oraz wykończenie wnętrza materiałami wysokiej jakości dodatkowo podkreślają luksusowy charakter tego SUV-a. Szeroko otwierane drzwi oraz nisko umieszczona krawędź bagażnika ułatwiają załadune większych przedmiotów. Przemyślane schowki i uchwyty na napoje rozlokowane w całym wnętrzu czynią Kodiaqa wyjątkowo praktycznym samochodem do codziennego użytku.

Skoda

Wygoda i przestrzeń

Nie do poznania jest także wnętrze. Zaprojektowane od nowa jest eleganckie i funkcjonalne. Przede wszystkim z konsoli środkowej zniknęła dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Przeniesiono ją na kolumnę kierownicy. Wszystko przez to, że nowy Kodiaq jest dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG.

Nowa Skoda Kodiaq to jednak nie tylko przestrzeń i starannie zaplanowane wnętrze to także nowoczesne rozwiązania, które poprawiają komfort, bezpieczeństwo oraz ułatwiają codzienne korzystanie z samochodu. W centralnym punkcie kokpitu znajduje się duży, 13-calowy wyświetlacz dotykowy. To centrum sterowania. Nowy system multimedialny działa płynnie i intuicyjnie, zapewniając dostęp do nawigacji, multimediów oraz ustawień pojazdu. Interfejs systemu został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niego było proste nawet podczas jazdy, a integracja z popularnymi systemami Apple CarPlay i Android Auto sprawia, że obsługa smartfonów staje się bezproblemowa.

Uzupełnieniem systemu multimedialnego jest 12,3-calowy cyfrowy kokpit, który zastąpił tradycyjne wskaźniki. Wirtualny zestaw wskaźników można dowolnie personalizować, umożliwiając kierowcy wyświetlanie najważniejszych informacji w sposób dostosowany do własnych preferencji. Na kokpicie można wyświetlać między innymi wskazania nawigacji, dane dotyczące prędkości i zużycia paliwa, a także informacje o systemach asystujących.

Skoda

Ze wspomaganiem

Auto wyposażone jest w systemy wspomagania, które zwiększają bezpieczeństwo jazdy i ułatwiają codzienne manewry. Nowoczesne rozwiązania takie jak adaptacyjny tempomat, asystent jazdy w korku czy asystent pasa ruchu sprawiają, że prowadzenie samochodu staje się mniej stresujące, zwłaszcza w trudnych warunkach drogowych lub podczas długich podróży.

Jednym z najbardziej zaawansowanych systemów jest Asystent jazdy w korku, który samodzielnie kontroluje prędkość pojazdu oraz utrzymuje go w pasie ruchu, co jest szczególnie przydatne podczas powolnej jazdy w miejskim ruchu. Działa on w połączeniu z adaptacyjnym tempomatem, który automatycznie dostosowuje prędkość do pojazdu jadącego przed Kodiaqiem, a także potrafi całkowicie zatrzymać samochód w razie potrzeby.

Ciekawą innowacją jest również asystent parkowania, który ułatwia parkowanie dużego SUV-a w ciasnych miejscach. Dzięki zestawowi czujników i kamer samochód może samodzielnie sterować kierownicą, a kierowca jedynie kontroluje pedały gazu i hamulca. Druga generacja Kodiaqa wzbogacona została także o system kamer 360 stopni, który zapewnia pełny widok wokół pojazdu, co znacznie ułatwia manewry na parkingach.

No to w drogę

Nowa Skoda Kodiaq to samochód, który łączy w sobie przestronność, komfort, bezpieczeństwo oraz nowoczesne technologie. Dzięki innowacyjnym systemom wspomagania kierowcy, zaawansowanym multimediom i ogromnej przestrzeni bagażowej, Kodiaq to idealny samochód zarówno dla rodzin, jak i dla osób, które cenią sobie funkcjonalność oraz wygodę podczas codziennych podróży. Także tych mikro. A dzięki ekologicznym napędom można być spokojnym, że nasze wyjazdy nie będą negatywnie wpływać na środowisko.