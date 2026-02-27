Reklama

Aston Martin tnie zatrudnienie. Cła USA i słabnące Chiny uderzają w markę

Aston Martin wchodzi w 2025 rok z bolesnymi stratami, spadkiem produkcji i radykalnym planem oszczędnościowym. Redukcja 20 proc. etatów ma przynieść dziesiątki milionów dolarów oszczędności. Przyczyn problemów jest wiele – od ceł w USA po wyraźne ochłodzenie rynku w Chinach.

Publikacja: 27.02.2026 05:00

Aston Martin Vantage S

Aston Martin Vantage S

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Aston Martin ogłosił redukcję zatrudnienia o 20 proc., a prezes Adrian Hallmark przyznaje, że polityka handlowa administracji Donalda Trumpa była istotnym elementem problemu. Rok finansowy 2025 trudno uznać za udany. Przychody spadły o 21 proc., do poziomu 1,7 mld dol. Strata netto sięgnęła 665 mln dol. Produkcja również wyraźnie wyhamowała – z taśm zjechało 5448 samochodów, czyli o 10 proc. mniej niż rok wcześniej i znacznie mniej niż ponad 6600 aut dwa lata temu. W segmencie marek niszowych, operujących bez wsparcia wielkiego koncernu–matki, każda turbulencja odczuwalna jest podwójnie. A 2025 r. zafundował ich aż nadto.

Aston Martin DB12 Volante

Aston Martin DB12 Volante

Foto: Materiały prasowe

Cła jak betonowa ściana – amerykański rynek pod znakiem zapytania

„Bezprecedensowe napięcia geopolityczne i presja makroekonomiczna, w tym podwyższone cła w USA i Chinach, obciążyły nasze wyniki” – przyznał Hallmark.

Nowe amerykańskie regulacje importowe, wprowadzone wkrótce po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu, okazały się na tyle dotkliwe, że producent z Gaydon czasowo wstrzymał wysyłkę aut do USA. Ostatecznie brytyjski premier Keir Starmer wynegocjował porozumienie z Waszyngtonem, ale finansowe konsekwencje zdążyły się skumulować. Hallmark w rozmowie z Bloomberg nie owijał w bawełnę: firma planowała osiągnąć próg rentowności w 2025 r. Rzeczywistość zweryfikowała te założenia.

Chiny przestały być bezpieczną przystanią. Segment ultra–luksusowy wyraźnie ostygł, szczególnie dla zachodnich marek. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku spadła o 21 proc., co dla producenta operującego na relatywnie niewielkich wolumenach jest ciosem odczuwalnym natychmiast.

Aston Martin Vanquish Volante

Aston Martin Vanquish Volante

Foto: Materiały prasowe

Elektryfikacja na pauzie. Budżet rozwojowy pod nożem

W odpowiedzi spółka sięga po klasyczne narzędzia restrukturyzacyjne. Zwolnienie co piątego pracownika ma przynieść około 54 mln dol. oszczędności rocznie. Jednocześnie sam proces transformacji pochłonie około 20 mln dol.

Silnik diesla - Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD
Tu i Teraz
Wielki powrót diesla. Stellantis zmienia kurs i stawia na silniki wysokoprężne

Kolejny krok to rewizja planów elektryfikacji. Pięcioletni budżet rozwojowy zostanie ograniczony z 2,7 mld dol. do 2,3 mld dol. W praktyce oznacza to jedno: projekty w pełni elektryczne schodzą na dalszy plan. W czasach niepewności łatwiej sprzedać rasowe V8 z domieszką hybrydy niż w pełni elektrycznego grand tourera za kilkaset tysięcy dol.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Foto: Materiały prasowe

Valhalla – hybrydowy manifest i promyk nadziei

Do produkcji trafiła hybrydowa Valhalla – technologiczny manifest marki i jeden z najbardziej zaawansowanych projektów w jej historii. W czwartym kwartale dostarczono klientom 152 egzemplarze, z czego jedna sztuka trafiła do Polski. W 2026 r. planowanych jest kolejnych 500 aut.

Dla firmy o tak ograniczonej skali działalności każdy egzemplarz ma znaczenie. Jeśli Valhalla spełni pokładane w niej nadzieje, może stać się nie tylko halo–carem, lecz także realnym wsparciem dla wyników finansowych.

Źródło: rp.pl

