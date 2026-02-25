Magazyn w Duchnicach zapewnia obecnie dostępność około 8 tysięcy indeksów części, co przekłada się na około 95-procentowe pokrycie zapotrzebowania dla modeli oferowanych w Polsce. Standard realizacji zamówień zakłada dostawę części do klienta w ciągu 24 godzin. Użytkownicy modeli OMODA & JAECOO mogą ponadto korzystać z całodobowej pomocy drogowej (24/7) oraz samochodu zastępczego w przypadku awarii lub wydłużonej naprawy.

Magazyn w Duchnicach

Dostępność części pozostaje dla importera priorytetem. Ewentualne opóźnienia dotyczą głównie elementów gabarytowych oraz akumulatorów, których nie można transportować drogą lotniczą. W przypadku transportu morskiego z Chin czas dostawy kontenerów wynosi zazwyczaj od 50 do 60 dni. Importer, by ograniczyć ryzyko opóźnień w dostawach rzadziej wykorzystywanych części, w październiku zmodyfikował strategię logistyczną i zamówił dla polskiego magazynu centralnego dodatkowe 50 kontenerów z komponentami.

7-letnia gwarancja filarem zaufania klientów

Wszystkie modele OMODA & JAECOO oferowane w Polsce objęte są standardową 7-letnią gwarancją do 150 000 km przebiegu, niezależnie od rodzaju napędu, a także 3-letnią ochroną bez limitu kilometrów. Gwarancja na lakier wynosi 3 lata, a na części zamienne 2 lata bez limitu kilometrów.

Dodatkowo producent zapewnia: – 8 lat lub 160 000 km ochrony na kluczowe elementy układu elektrycznego w modelach hybrydowych i elektrycznych (w tym baterię trakcyjną, silnik elektryczny oraz moduły sterujące), – 12 lat ochrony antykorozyjnej.

Szeroki zakres ochrony gwarancyjnej stanowi jeden z filarów budowania zaufania klientów. Już pod koniec 2025 roku użytkownicy samochodów OMODA & JAECOO mogli korzystać z 50 autoryzowanych stacji dealerskich w Polsce.

OMODA & JAECOO

Rekordowy 2025 rok dla OMODA & JAECOO Polska

Rok 2025 był przełomowy dla marki OMODA & JAECOO w Polsce. Udany debiut, intensywny rozwój sieci dealerskiej, nawiązanie kluczowych partnerstw oraz premiery nowych modeli przełożyły się na dynamiczny wzrost sprzedaży.

W 2025 roku zarejestrowano 14 972 pojazdy OMODA & JAECOO, co dało marce 2,51% udziału w polskim rynku. Dla porównania w 2024 roku zarejestrowano 1 611 pojazdów, co obrazuje skalę wzrostu w drugim roku działalności. Rekordowy grudzień 2025 roku i 2 631 wydanych samochodów, pozwolił marce zająć 11. miejsce wśród najchętniej wybieranych producentów w Polsce. Dynamika wzrostu zaskoczyła nawet importera, który w trybie pilnym wprowadził zmiany w logistyce części zamiennych. Mimo szybkiej reakcji operacyjnej duża odległość od fabryk w Chinach siłą rzeczy wpływa na czas realizacji dostaw i wiąże się z bezwładnością w modyfikowaniu procesów logistycznych.

OMODA & JAECOO

Lider segmentu hybryd plug-in w grudniu 2025

Rok 2025 przyniósł również intensywną rozbudowę portfolio produktowego. Na rynku zadebiutowały modele OMODA 9 Super Hybrid oraz JAECOO 7 Super Hybrid. Ofertę rozszerzono także o modele: OMODA 5 Hybrid, JAECOO 5 oraz JAECOO E5.

Kluczowym elementem oferty stały się pojazdy wykorzystujące technologię Super Hybrid, łączącą wysoką moc z niskim zużyciem paliwa. Modele te systematycznie osiągały rekordowe wyniki rejestracji, budując znaczący udział w segmencie pojazdów typu plug-in w Polsce. W grudniu 2025 roku modele Super Hybrid osiągnęły poziom 1 043 rejestracji, co zapewniło marce pozycję lidera w segmencie hybryd typu plug-in (PHEV).

OMODA & JAECOO

Czterokrotne zwiększenie powierzchni magazynu do 2026 roku

Skala sukcesu rynkowego przerosła pierwotne prognozy producenta. Obecna powierzchnia magazynu w Duchnicach przestaje odpowiadać potrzebom wynikającym z dynamicznie rosnącej liczby klientów. Do połowy 2026 roku planowana jest zmiana lokalizacji oraz czterokrotne zwiększenie powierzchni magazynowej. W dalszej perspektywie uruchomiony zostanie kolejny magazyn obsługujący Europę Środkowo-Wschodnią, obejmujący Polskę, Czechy, Słowację oraz kraje bałtyckie.

W pierwszej połowie 2026 roku planowane jest także otwarcie centrum szkoleniowego w Warszawie oraz dalsza rozbudowa struktur importerskich. Plany rozwoju zaplecza logistycznego są bezpośrednią odpowiedzią na dynamiczny wzrost sprzedaży i mają na celu przygotowanie firmy na kolejne lata rozwoju.

Globalna siła Grupy Chery na tle światowej sprzedaży

OMODA & JAECOO to marka motoryzacyjna należąca do Grupy Chery, jednego z wiodących chińskich producentów samochodów. W 2025 r. sprzedaż samochodów Grupy CHERY osiągnęła historyczny poziom ponad 2 800 000 sztuk, wzrastając o 7,8% rok do roku i przekraczając średnią wzrostu branży. Grupa wyeksportowała ponad 1 344 020 pojazdów (wzrost o 17,4% rok do roku), utrzymując pozycję największego chińskiego eksportera samochodów osobowych przez 23 lata z rzędu. Obecnie Grupa CHERY posiada ponad 18 milionów klientów na całym świecie.

Materiał Partnera