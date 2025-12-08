Samochód od którego dużo zależy

Od ponad dwóch dekad Cayenne jest fundamentem finansowego sukcesu Porsche. To model, który w 2002 r. otworzył markę na świat SUV-ów, początkowo krytykowany za zdradę sportowych korzeni, ale dziś – najlepiej sprzedające się auto w gamie. Elektryczna wersja nie jest więc kolejną ewolucją, a zupełnie nowym rozdziałem. Porsche deklaruje, że Cayenne Electric łączy osiągi samochodu sportowego, komfort dalekiego zasięgu i zdolności terenowe. Już pierwsze jazdy w Lipsku potwierdzają, że nie są to puste obietnice, ale wiadomo też, że od tego samochodu może w pewnym stopniu zależeć to, jak wyglądać będzie przyszłość marki.

Porsche Cayenne Electric Foto: Albert Warner

Topowa odmiana Turbo zaoferuje 1000 KM mocy i 1500 Nm momentu obrotowego. Sprint do setki zajmie mniej niż trzy sekundy, a do 200 km/h – poniżej ośmiu. Active Ride, nowy system zawieszenia, eliminuje przechyły nadwozia nawet w ekstremalnych manewrach, a w terenie pozwala pokonać strome podjazdy czy nawet skały. Równie imponująca jest technika napędu. Dwa synchroniczne silniki z magnesami trwałymi chłodzone są olejem – technologia z motorsportu, która pozwoliła zmniejszyć rozmiar jednostki i podnieść jej wydajność do 98 proc. Całość osadzono na nowej platformie PPE, wspólnej z elektrycznym Macanem i Audi Q6, ale tutaj rozwiniętej do granic możliwości. System rekuperacji potrafi oddać do 600 kW energii – to wartości znane dotąd tylko z bolidów Formuły E.

Porsche Cayenne Electric Foto: Albert Warner

Największe wrażenie robi jednak bateria, nie tylko pod względem pojemności (113 kWh brutto, ponad 600 km zasięgu), ale też innowacyjnej konstrukcji. Zintegrowana w strukturze nadwozia, pełni jednocześnie funkcję elementu nośnego, obniża środek ciężkości i zwiększa przestrzeń w kabinie. Porsche stworzyło także nowe rozwiązania chłodzenia, które swoją wydajnością dorównują 100 domowym lodówkom. Dzięki temu auto potrafi ładować się mocą 400 kW, co pozwala uzupełnić energię na 300 km jazdy w zaledwie 10 minut. A to dopiero początek. Cayenne Electric jako pierwszy model Porsche oferuje seryjne ładowanie indukcyjne – wystarczy zaparkować nad płytą w garażu, by energia zaczęła płynąć. Moc 11 kW i sprawność 90 proc. czynią z tego rozwiązania realną alternatywę dla wallboxów. System rozpoznaje przeszkody, więc jeśli pod samochód wejdzie np. kot, proces się zatrzyma.