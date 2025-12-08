Aktualizacja: 08.12.2025 12:41 Publikacja: 08.12.2025 01:38
Zamaskowany Porsche Cayenne Electric podczas jazd próbnych
Foto: mat. prasowe
Tor testowy na terenie fabryki Porsche w Lipsku. Siedzę w fotelu pasażera w zakamuflowanym elektrycznym Porsche Cayenne. Kierowca testowy zatrzymał auto na początku prostej startowej, nacisnął mocno hamulec i wcisnął jednocześnie gaz. Uruchomił się system Launch Control i zapadła cisza. Kierowca spojrzał na mnie i zapytał, czy jestem gotowy, radząc mi oprzeć głowę o zagłówek. W jednej chwili duży SUV wystrzelił do przodu niczym z rakiety. Zaparło mi nie tylko dech w piersiach, ale i wcisnęło głowę w zagłówek z tak dużą siłą, że nie byłem w stanie jej oderwać. Mój błędnik zaczął lekko wariować, wzrok zmętniał, żołądek przykleił się do kręgosłupa. Wielki SUV parł przed siebie, nabierając prędkości w niesamowitym tempie. Wyhamował nas dopiero zbliżający się prawy zakręt. Również tu elektryczny Cayenne poradził sobie, jakby był sportowym bolidem. Bez dwóch zdań nowy SUV z Zuffenhausen będzie prawdziwym Porsche, autem, które fenomenalnie jeździ.
Wejście do fabryki Porsche w Lipsku
Foto: Albert Warner
Misja nowego modelu jest jasna. Cayenne Electric ma pomóc Porsche przezwyciężyć kryzys sprzedaży aut elektrycznych. Szkoda, że pojawia się w czasie, gdy Porsche zmaga się z presją finansową i spadkiem sprzedaży. To nie ułatwi osiągnięcia celu. Przejście na elektromobilność postępuje w Porsche znacznie wolniej niż zakładano, a marka ogłosiła niedawno zamiar ponownego skoncentrowania się na silnikach spalinowych. Mimo to już teraz wiadomo, że ten nowy model będzie technologicznym kamieniem milowym.
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Od ponad dwóch dekad Cayenne jest fundamentem finansowego sukcesu Porsche. To model, który w 2002 r. otworzył markę na świat SUV-ów, początkowo krytykowany za zdradę sportowych korzeni, ale dziś – najlepiej sprzedające się auto w gamie. Elektryczna wersja nie jest więc kolejną ewolucją, a zupełnie nowym rozdziałem. Porsche deklaruje, że Cayenne Electric łączy osiągi samochodu sportowego, komfort dalekiego zasięgu i zdolności terenowe. Już pierwsze jazdy w Lipsku potwierdzają, że nie są to puste obietnice, ale wiadomo też, że od tego samochodu może w pewnym stopniu zależeć to, jak wyglądać będzie przyszłość marki.
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Topowa odmiana Turbo zaoferuje 1000 KM mocy i 1500 Nm momentu obrotowego. Sprint do setki zajmie mniej niż trzy sekundy, a do 200 km/h – poniżej ośmiu. Active Ride, nowy system zawieszenia, eliminuje przechyły nadwozia nawet w ekstremalnych manewrach, a w terenie pozwala pokonać strome podjazdy czy nawet skały. Równie imponująca jest technika napędu. Dwa synchroniczne silniki z magnesami trwałymi chłodzone są olejem – technologia z motorsportu, która pozwoliła zmniejszyć rozmiar jednostki i podnieść jej wydajność do 98 proc. Całość osadzono na nowej platformie PPE, wspólnej z elektrycznym Macanem i Audi Q6, ale tutaj rozwiniętej do granic możliwości. System rekuperacji potrafi oddać do 600 kW energii – to wartości znane dotąd tylko z bolidów Formuły E.
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Największe wrażenie robi jednak bateria, nie tylko pod względem pojemności (113 kWh brutto, ponad 600 km zasięgu), ale też innowacyjnej konstrukcji. Zintegrowana w strukturze nadwozia, pełni jednocześnie funkcję elementu nośnego, obniża środek ciężkości i zwiększa przestrzeń w kabinie. Porsche stworzyło także nowe rozwiązania chłodzenia, które swoją wydajnością dorównują 100 domowym lodówkom. Dzięki temu auto potrafi ładować się mocą 400 kW, co pozwala uzupełnić energię na 300 km jazdy w zaledwie 10 minut. A to dopiero początek. Cayenne Electric jako pierwszy model Porsche oferuje seryjne ładowanie indukcyjne – wystarczy zaparkować nad płytą w garażu, by energia zaczęła płynąć. Moc 11 kW i sprawność 90 proc. czynią z tego rozwiązania realną alternatywę dla wallboxów. System rozpoznaje przeszkody, więc jeśli pod samochód wejdzie np. kot, proces się zatrzyma.
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Wnętrze to kolejna deklaracja siły marki. Zakrzywiony ekran środkowy wygląda fenomenalnie. Jest też opcjonalny wyświetlacz dla pasażera i rozbudowane tryby „nastroju” z dopasowaniem muzyki, klimatyzacji i oświetlenia – to odpowiedź na oczekiwania młodszych klientów z Bliskiego Wschodu czy Azji. Z drugiej strony pozostają typowe dla Porsche detale jakościowe, w tym opcje materiałów nawiązujących do klasyki marki, jak pepitka czy Race-Tex. Funkcjonalność nie ucierpiała – przestronność kabiny i bagażnika pozostaje na poziomie spalinowego Cayenne, a dodatkowo pojawił się przedni kufer (90 l). Cayenne Electric ma kosztować niewiele więcej niż spalinowe odpowiedniki. Premiera planowana jest na pierwszą połowę 2026 r., produkcja będzie w Bratysławie.
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Pytanie brzmi: czy to wszystko wystarczy, żeby tym razem Porsche odniosło sukces z elektrycznym modelem? Marka zmaga się z rynkową dekoniunkturą, spadkiem sprzedaży w Chinach i przeszacowaniem rozwoju i chęci klientów do kupowania aut elektrycznych. Niespodziewanym problemem dla Porsche może być jeszcze jeden – nowy Cayenne jest na tyle nowoczesny i świeży, że będąca w sprzedaży spalinowa wersja wypada przy nim blado, jak auto poprzedniej generacji, którym faktycznie jest. Klienci zniechęcą się do trzeciej generacji, a na czwartą, elektryczną sporo z nich nie będzie jeszcze gotowych... Jednak póki co fakty są takie, że Porsche Cayenne Electric ma wszystkie atuty, by stać się punktem zwrotnym. Jeśli SUV, który wywołał największe kontrowersje w historii marki, raz już uratował Porsche, to może i teraz – jako elektryk – powtórzyć ten wyczyn.
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
Porsche Cayenne Electric
Foto: Albert Warner
