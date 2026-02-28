Bentley Supersports
Bentley zaczyna się zmieniać. Za wszystkimi wspaniałymi samochodami stoją ludzie z wielką pasją. Tylko dzięki wiedzy, wyczuciu i zamiłowaniu do emocji za kierownicą mogą powstawać najlepsze samochody świata. W Warszawie pokazano pierwszego Bentleya Continental GT z napędem na tylne koła. A dokładniej jest to Bentley Supersports. Choć technicznie bazuje na modelu Continental GT, nie odnosi się do niego w oznaczeniu. Za pomysłem wprowadzenia do oferty w 2026 r. modelu Bentleya z napędem na tylne koła z pewnością stoi Frank Walliser, który jest aktualnie prezesem i dyrektorem generalnym Bentley Motors.
Frank-Steffen Walliser to człowiek, który trafił do Bentleya z Porsche. Miał okazję tworzyć najwspanialsze modele Porsche ostatnich lat. Jak mało kto w branży czuje samochody sportowe. Pochodzi ze Stuttgartu. Zainteresowanie inżynierią przejawiał już od najmłodszych lat. Studiował inżynierię mechaniczną, specjalizując się w silnikach spalinowych oraz zarządzaniu technologią, co dało mu solidne podstawy teoretyczne. Karierę zawodową rozpoczął w Porsche w 1995 r., gdzie przez niemal trzy dekady budował swoją pozycję, pokazując konsekwencję i kompetencje. W Porsche odpowiadał za kilka kluczowych projektów. W 2010 r. został głównym kierownikiem projektu supersamochodu Porsche 918 Spyder, modelu kojarzonego z innowacyjnością i osiągami. Od 2014 r. nadzorował także programy motorsportowe oraz drogowe wersje modeli GT. Pod jego kierownictwem Porsche odnosiło liczne sukcesy, w tym zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w kategorii GTE oraz w 24-godzinnym wyścigu na Nürburgringu.
W 2024 roku Frank-Steffen Walliser został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Bentley Motors.
W 2019 r. objął zarządzanie liniami modelowymi 911 i 718, umacniając swoją pozycję w obszarze rozwoju samochodów sportowych. Od 2022 r. odpowiadał za całościowy rozwój pojazdów, koncentrując się na architekturze i charakterystyce aut, co potwierdziło jego szerokie kompetencje w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej. By dopełnić obrazu Wallisera, wystarczy wspomnieć, że po pracy w wolnym czasie reperuje w garażu swój klasyczny motocykl.
W 2024 r. Frank-Steffen Walliser został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Bentley Motors. Wprowadzenie do oferty Bentleya modelu z napędem na tylne koła jest wyraźnym krokiem w stronę emocji za kierownicą i wyrazem pozytywnego szaleństwa Wallisera. Limitowany do 500 egzemplarzy Supersports to najbardziej radykalna interpretacja Grand Tourera w wykonaniu Bentleya. Jest lżejszy, bardziej precyzyjny w prowadzeniu i wyraźnie podporządkowany kierowcy.
Pierwszy egzemplarz modelu Supersports, jaki trafił do Polski, ma lakier Electric Blue. Pod jego maską pracuje 4-litrowe V8 twin-turbo o diabelskiej mocy 666 KM i momencie obrotowym 800 Nm. Jednostka współpracuje z ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Dzięki szerokiemu programowi redukcji masy i przeprojektowanemu podwoziu Supersports waży poniżej dwóch ton. To najlżejszy Bentley od ponad 85 lat. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 3,7 sekundy, a prowadzenie jest wyraźnie ostrzejsze niż w innych modelach marki. Supersports ma też najbardziej zaawansowany pakiet aerodynamiczny w historii seryjnych wersji Continentala GT. Elementy z włókna węglowego, splitter, progi boczne, tylny dyfuzor i stałe tylne skrzydło realnie zwiększają docisk i stabilność przy dużych prędkościach.
Nazwa Supersports pojawiła się w gamie Bentleya już w 1925 r.. Pierwszy model z tym oznaczeniem jako pierwszy w historii marki przekroczył barierę 100 mil na godzinę. Dzisiejsza wersja nawiązuje do tamtej filozofii, stawia na redukcję masy, czysto mechaniczny charakter i maksymalne zaangażowanie kierowcy. Wiele wskazuje na to, że Supersports będzie najlepiej prowadzącym się Bentleyem w historii.
Wprowadzenie na rynek pierwszego Bentleya z napędem w pełni elektrycznym zaplanowano na 2026 rok....
Supersports powstanie w limitowanej serii 500 ręcznie budowanych aut w fabryce w Crewe. Każdy egzemplarz będzie numerowany. Produkcja ruszy w czwartym kwartale 2026 r., a pierwsze dostawy zaplanowano na 2027 r..
