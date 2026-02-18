Mercedes-AMG GLC 53
Mercedes ratuje wizerunek AMG, która ucierpiała wskutek rezygnacji z jednego z najlepszych silników V8 w historii. Do łask wraca wysokoobrotowy, rzędowy, turbodoładowany silnik 3.0 R6, który trafił pod maskę nowego Mercedesa GLC 53.
Silnik Mercedesa AMG GLC 53
Inżynierowie AMG zmodernizowali silnik „M256M”, podnosząc moment obrotowy do 600 Nm – o 41 Nm więcej niż w modelu CLE 53. To jednak nie koniec. Funkcja overboost chwilowo zwiększa moment do 640 Nm na 10 sekund. Najnowsza ewolucja rzędowej „szóstki” z Affalterbach otrzymała zmodyfikowaną głowicę cylindrów i wałek rozrządu, nowy intercooler oraz układ dolotowy o większej pojemności.
Mercedes-AMG GLC 53
GLC 53 będzie dostępny również jako Coupé z wyraźnie opadającą linią dachu – dla tych, którzy stawiają styl ponad praktyczność. Obie wersje przyspieszają do 100 km/h w 4,2 sekundy i osiągają prędkość maksymalną 270 km/h pod warunkiem zamówienia pakietu AMG Dynamic Plus.
Mercedes-AMG GLC 53
Powrót sześciu cylindrów podkreśla nowy układ wydechowy ze specjalnymi rezonatorami, zaprojektowanymi tak, aby zapewnić głębsze brzmienie.
Mercedes-AMG GLC 53
Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem dziewięciobiegowej automatycznej skrzyni biegów z konwerterem momentu obrotowego. Opcjonalnie dostępny jest elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Co istotne, GLC 53 to pierwszy crossover marki oferujący tryb driftu – choć wymaga on dopłaty. Skrętna tylna oś stanowi natomiast wyposażenie standardowe. Do 100 km/h tylne koła skręcają się maksymalnie o 2,5 stopnia w kierunku przeciwnym do przednich. Powyżej tej prędkości odchylają się do 0,7 stopnia w tym samym kierunku.
Mercedes-AMG GLC 53
Tym modelem Mercedes wyraźnie sygnalizuje korektę strategii rozwoju i potwierdza, że w ofercie AMG nadal będą obecne wersje z emocjonującymi sześciocylindrowymi silnikami pod maską.
