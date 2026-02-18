Mercedes ratuje wizerunek AMG, która ucierpiała wskutek rezygnacji z jednego z najlepszych silników V8 w historii. Do łask wraca wysokoobrotowy, rzędowy, turbodoładowany silnik 3.0 R6, który trafił pod maskę nowego Mercedesa GLC 53.

Reklama Reklama

Silnik Mercedesa AMG GLC 53 Foto: Materiały prasowe

Inżynierowie AMG zmodernizowali silnik „M256M”, podnosząc moment obrotowy do 600 Nm – o 41 Nm więcej niż w modelu CLE 53. To jednak nie koniec. Funkcja overboost chwilowo zwiększa moment do 640 Nm na 10 sekund. Najnowsza ewolucja rzędowej „szóstki” z Affalterbach otrzymała zmodyfikowaną głowicę cylindrów i wałek rozrządu, nowy intercooler oraz układ dolotowy o większej pojemności.

Mercedes-AMG GLC 53 Foto: Materiały prasowe

Nowy wydech, więcej emocji

GLC 53 będzie dostępny również jako Coupé z wyraźnie opadającą linią dachu – dla tych, którzy stawiają styl ponad praktyczność. Obie wersje przyspieszają do 100 km/h w 4,2 sekundy i osiągają prędkość maksymalną 270 km/h pod warunkiem zamówienia pakietu AMG Dynamic Plus.