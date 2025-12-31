Z opcjonalnym systemem nagłośnienia Bowers & Wilkins XC90 zamienia się w mobilną salę koncertową. To jeden z najlepiej brzmiących systemów audio na rynku, bez względu na segment. Jest jednak druga strona medalu. Volvo konsekwentnie przenosi kolejne funkcje do ekranu dotykowego. Zniknęło pokrętło trybów jazdy, a wybór jazdy elektrycznej („Pure”) wymaga kilku kliknięć. To nie jest dramat, ale wymaga przyzwyczajenia. Na szczęście poruszanie się po menu ekranu, które nie jest bardzo rozbudowane i szybko można ogarnąć, gdzie co jest.

Volvo XC90 T8 Foto: Albert Warner

T8: hybryda po szwedzku

Pod maską pracuje 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy (turbo + kompresor), wspierany przez 145-konny silnik elektryczny na tylnej osi. Łącznie: 455 KM i 709 Nm. W swoim spokoju decyzji Volvo co jakiś czas wychyla się, robi zamieszanie, a po czasie okazuje się, że Szwedzi mieli rację i tym śladem idzie cała branża. Tak było przy przejściu na silniki 4-cylindrowe i podobnie przy ograniczeniu prędkości do 180 km/h. Dzisiaj ani jeden, ani drugi temat nie budzi już emocji. Tym bardziej, że te zmiany mają sens. Przy napędzie, elektryczne wsparcie wygładza reakcje, poprawia kulturę pracy i eliminuje nerwowość, która bywała problemem w wersjach czysto spalinowych. Do tego silnik jest znakomicie wyciszony. Do setki przyspiesza w 5,4 s. Szybko, ale bez sportowej agresji. I bardzo dobrze.

Volvo XC90 T8 Foto: Albert Warner

Akumulator o pojemności 18,8 kWh brutto (14,7 kWh netto) pozwala w realnych warunkach przejechać 50–60 km w trybie elektrycznym. Wystarczająco, by codzienne dojazdy realizować bez użycia benzyny. Ładowanie? Tylko AC, maksymalnie 6,4 kW. Pełne uzupełnienie energii trwa około 3 godzin. Na tle konkurencji to dziś wynik co najwyżej przeciętny, ale XC90 nigdy nie było technologicznie agresywne.