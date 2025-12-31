Aktualizacja: 31.12.2025 13:37 Publikacja: 31.12.2025 12:14
Volvo XC90 T8
Foto: Albert Warner
Drugie duże odświeżenie nie zmieniło proporcji, a tylko detale XC90 – i bardzo dobrze. Nadal mamy wysoką sylwetkę, dobre proporcje i nadwozie, które nie maskuje tego, czym jest – dużym SUV-em (długość 4,95 m, szerokość 1,93 m, wysokość 1,76 m, rozstaw osi 2,98 m). Zmiany względem poprzednika są subtelne, ale skuteczne: węższe reflektory z dopracowanym motywem „Młota Thora”, nowy grill z ukośnymi listwami i przyciemnione tylne lampy sprawiają, że XC90 wygląda świeżej, nie tracąc swojej tożsamości. Na tle coraz bardziej agresywnie wyglądających SUV-ów konkurencji XC90 pozostaje spokojne. To nie jest auto, które „krzyczy” wyglądem, tylko przenosi atmosferę spokoju i równowagi już od pierwszego spojrzenia.
Volvo XC90 T8
Kabina XC90 to jedna z najmocniejszych stron tego auta. Po liftingu centralny ekran urósł do 11,2 cala i został osadzony na desce rozdzielczej w bardziej transparentny sposób. System działa na Android Automotive, z pełną integracją Google Maps (działa świetnie) i aktualizacjami OTA. Materiały? Bardzo wysokiej jakości. Spasowanie? Bez zarzutu. Fotele? Rewelacyjne – zwłaszcza te przednie, z długim regulowanym siedziskiem, ogrzewaniem, wentylacją i masażem. W drugim rzędzie komfort jest klasowy, trzeci pozostaje sensowny głównie dla dzieci – i Volvo nigdy tego nie ukrywało. Swoją drogą aktualnie każde Volvo XC90 oferowane jest w wersji 7-osobowej. Bagażnik jest olbrzymi. Przy złożonym trzecim rzędzie foteli pomieści aż 640 litrów, a maksymalnie połyka 1816 l. Tu zmieści się naprawdę dużo.
Volvo XC90 T8
Z opcjonalnym systemem nagłośnienia Bowers & Wilkins XC90 zamienia się w mobilną salę koncertową. To jeden z najlepiej brzmiących systemów audio na rynku, bez względu na segment. Jest jednak druga strona medalu. Volvo konsekwentnie przenosi kolejne funkcje do ekranu dotykowego. Zniknęło pokrętło trybów jazdy, a wybór jazdy elektrycznej („Pure”) wymaga kilku kliknięć. To nie jest dramat, ale wymaga przyzwyczajenia. Na szczęście poruszanie się po menu ekranu, które nie jest bardzo rozbudowane i szybko można ogarnąć, gdzie co jest.
Volvo XC90 T8
Pod maską pracuje 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy (turbo + kompresor), wspierany przez 145-konny silnik elektryczny na tylnej osi. Łącznie: 455 KM i 709 Nm. W swoim spokoju decyzji Volvo co jakiś czas wychyla się, robi zamieszanie, a po czasie okazuje się, że Szwedzi mieli rację i tym śladem idzie cała branża. Tak było przy przejściu na silniki 4-cylindrowe i podobnie przy ograniczeniu prędkości do 180 km/h. Dzisiaj ani jeden, ani drugi temat nie budzi już emocji. Tym bardziej, że te zmiany mają sens. Przy napędzie, elektryczne wsparcie wygładza reakcje, poprawia kulturę pracy i eliminuje nerwowość, która bywała problemem w wersjach czysto spalinowych. Do tego silnik jest znakomicie wyciszony. Do setki przyspiesza w 5,4 s. Szybko, ale bez sportowej agresji. I bardzo dobrze.
Volvo XC90 T8
Akumulator o pojemności 18,8 kWh brutto (14,7 kWh netto) pozwala w realnych warunkach przejechać 50–60 km w trybie elektrycznym. Wystarczająco, by codzienne dojazdy realizować bez użycia benzyny. Ładowanie? Tylko AC, maksymalnie 6,4 kW. Pełne uzupełnienie energii trwa około 3 godzin. Na tle konkurencji to dziś wynik co najwyżej przeciętny, ale XC90 nigdy nie było technologicznie agresywne.
Volvo XC90 T8
XC90 T8 to krążownik, nie sportowiec. Masa ponad 2,3 tony jest wyczuwalna, nadwozie wyraźnie pracuje w zakrętach, a układ kierowniczy jest spokojny, ale precyzyjny. Za to komfort jazdy – zwłaszcza z opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym – stoi na bardzo wysokim poziomie. Na autostradzie XC90 jest ciche, stabilne i relaksujące. Na gorszych drogach filtruje nierówności z klasą, choć duże, 21-calowe koła potrafią przypomnieć o swojej obecności. Tu Volvo pozostaje sobą. Systemy bezpieczeństwa działają dyskretnie, ale skutecznie. Hamulce są bardzo dobre, a asysty pracują przewidywalnie i bez wprowadzania nerwowości. Nie ma też problemu z włączeniem niektórych z nich, np. tempomat uruchamia się jednym kliknięciem. Tak to powinno wyglądać.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8 PHEV nie próbuje być SUV-em przyszłości. I właśnie dlatego wciąż ma sens. To propozycja dla kierowców, którzy chcą komfortu i przestrzeni, nie są gotowi na pełne EV, cenią spokój, bezpieczeństwo i dojrzałość ponad cyfrowy fajerwerk. Cenowo w segmencie premium to najlepsza propozycja (od 389 900 zł). Wszystkie inne modele i marki z napędem plug-in kosztują znacznie więcej.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
