W zestawieniu z europejskimi rywalami Exlantix ET nie próbuje na siłę „krzyczeć”. Nie ma tu agresywnej, muskularnej stylizacji w stylu BMW X6 czy Cayenne Coupe. Zamiast tego ET prezentuje umiarkowany, nowoczesny luksus, bliższy spokojnej elegancji niż ekstrawagancji. To wygląda jak strategia: przyciągnąć wzrok nie krzykliwą agresją, lecz wyważonym kształtem i technologicznymi akcentami, które – choć subtelne – dają poczucie, że mamy do czynienia z samochodem klasy wyższej.

Exlantix ET Foto: Albert Warner

Wnętrze, które zawstydza Europę

Pierwsze otwarcie drzwi Exlantixa ET to moment, w którym większość europejskiej konkurencji powinna spuścić wzrok. Jakość skóry, precyzja spasowania i ogólny klimat kabiny lokują ten samochód bliżej Bentleya niż Audi. Nie ma tu wrażenia „chińskiego premium” – jest raczej demonstracja siły. Fotele z rozbudowanym masażem, wentylacją i ogrzewaniem, podwójne szyby, pneumatyczne zawieszenie, 23-głośnikowy system audio z głośnikami w zagłówku kierowcy, panoramiczny dach z powłoką ograniczającą nagrzewanie, ambient w setkach kolorów, wyświetlanie obrazu spod podwozia, a nawet tryby dźwięku ostrzegającego pieszych. Lista „efektów wow” nie ma końca. Drugi rząd to wręcz klasa biznes: płaska podłoga, ogromna przestrzeń na kolana i nad głową, elektrycznie regulowane oparcie kanapy – po prostu osobna strefa komfortu dla pasażerów podróżujących z tyłu. To naprawdę jedno z najbardziej przestronnych, fajnie wykończonych wnętrz, jakie dzisiaj można znaleźć w elektrycznym SUV-ie. Po otwarciu drzwi Exlantix ET robi rzadką rzecz: odbiera ochotę na szukanie wad. Europo, patrz i ucz się.

Exlantix ET Foto: Albert Warner

Cyfrowy luksus ma swoją cenę

Nieco gorzej na desce rozdzielczej. Problem w tym, że Exlantix ET jest niemal całkowicie „odprzyciskowany”. Brakuje klasycznych przełączników do lusterek, klimatyzacji, podgrzewania szyb czy nawet ryglowania drzwi. Wszystko obsługuje się z poziomu ogromnego, centralnego ekranu. O ile część funkcji działa intuicyjnie, o tyle regulacja klimatyzacji, znalezienie systemów, regulacja lusterek itd. wymagają już kilku kliknięć. Przy tej skali ekranu brak choćby minimalnego pochylenia w stronę kierowcy jest zaskakujący.