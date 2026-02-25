Lamborghini Lanzador
Jeszcze trzy lata temu producent zapowiadał elektryczną ofensywę. W 2023 r. pokazano koncepcyjnego Lamborghini Lanzador – czteromiejscowe GT na prąd, które miało trafić do produkcji w 2028 r.. Później premierę przesunięto na 2029 r. Dziś wiadomo już, że projekt został całkowicie skasowany. Prezes marki, Stephan Winkelmann, w rozmowie z „The Sunday Times” przyznał wprost: zainteresowanie elektrycznym Lamborghini jest „bliskie zeru”. A to w segmencie, w którym decyzje zakupowe podejmuje się sercem, a nie kalkulatorem emisji CO₂, jest argumentem ostatecznym.
Decyzja nie zapadła z dnia na dzień. Przez ponad rok trwały analizy, konsultacje z dealerami i rozmowy z klientami. Ostatecznie pod koniec 2025 r. uznano, że pełna elektryfikacja byłaby – cytując prezesa – kosztownym hobby i finansową nieodpowiedzialnością wobec akcjonariuszy oraz pracowników.
Lamborghini Lanzador
To nie oznacza, że Lamborghini ignoruje regulacje i trendy. Zamiast auta na samych bateriach marka postawi na hybrydy plug-in. Produkcyjna wersja Lanzadora ma otrzymać właśnie taki napęd. Podobnie kolejna generacja Lamborghini Urus.
W opinii Winkelmanna samochody elektryczne nie zapewniają „emocjonalnego połączenia” z kierowcą. A w świecie supersamochodów emocje są walutą twardszą niż platyna. Hybryda plug-in ma być rozsądnym kompromisem: pozwoli spełnić normy emisji, a jednocześnie zachować to, co w Lamborghini najważniejsze – mechaniczne serce i akustyczny spektakl.
Lamborghini Temerario
W tym samym czasie Ferrari przygotowuje się do premiery swojego pierwszego modelu elektrycznego – Ferrari Luce. Różnica polega na tym, że Ferrari od lat mistrzowsko zarządza popytem poprzez swój program „warunkowania” klientów. Dostęp do najbardziej pożądanych kąsków bywa uzależniony od wcześniejszych zakupów mniej ekskluzywnych modeli. W tak skonstruowanym ekosystemie łatwiej przeforsować nawet najbardziej radykalną nowość.
Czy elektryczne Ferrari zostanie zaakceptowane? Przekonamy się niebawem. Na razie jednak to Lamborghini jasno stawia sprawę: dopóki hybrydy pozwalają spełnić normy emisji, pełna elektryfikacja nie jest koniecznością, lecz ryzykowną inwestycją.
W świecie supersamochodów cisza wciąż nie brzmi wystarczająco drogo.
