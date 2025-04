Do polskiej oferty dołączyła niedawno hybrydowa wersja Skody Superb w nadwoziu liftback. Model jest wyposażony w układ napędowy łączący silnik benzynowy 1.5 TSI połączony z jednostką elektryczną, zapewniającą łączną moc 204 KM. Dzięki zastosowaniu całkiem sporego akumulatora o pojemności 25,7 kWh (brutto) taki plug-in oferuje zasięg do 130 kilometrów (wg. WLTP) korzystając wyłącznie z energii elektrycznej. Skoda w danych technicznych podaje, że baterię można naładować od 10 proc. do 80 proc. za pomocą ładowarki DC w czasie około 26 minut, natomiast pełne naładowanie przy użyciu prądu zmiennego o mocy 11 kW trwa około 2,5 godziny. Maksymalna moc ładowania wynosi 50 kW. Skoda oferuje w swoim portfolio hybrydowego PHEV-a również w nadwoziu Combi, który pomieści 510 litrów bagażu, a po rozłożeniu tylnej kanapy pojemność bagażnika wzrasta do 1770 litrów (liftback 645/1195 litrów). Pod maską znajduje się dokładnie ten sam 4-cylindrowy, 1,5 litrowy napęd o mocy 204 KM (0-100 km/h w 8,1 sekundy, V-max: 220 km/h) połączony z napędem elektrycznym, który ma elektryczny zasięg do 130 km.

Skoda Superb liftback Foto: mat. prasowe

Promocja Skody obejmuje jeszcze jeden model. To największy w portfolio czeskiej marki SUV - Kodiaq, który również jest oferowany z napędem hyrbrydowym plug-in (PHEV). Parametry silnika oraz pojemność akumulatora są dokładnie takaie same jak w przypadku Superba (1,5 litra, 204 KM, 25,7 kWh pojemność baterii), ale tu zasięg elektryczny jest odrobinę mniejszy i wynosi 120 kilometrów.