Ostatnie testy elektrycznego Range Rovera Foto: mat. prasowe

Na drugim biegunie znajduje się Range Rover Electric – pierwszy w pełni elektryczny SUV marki. Wzbudził on ogromne zainteresowanie: na liście oczekujących znajduje się już ponad 61 tys. osób, a 32 tys. klientów zadeklarowało gotowość do zakupu. To właśnie ten model ma być dla JLR kluczem do odbudowy pozycji rynkowej. Pomimo trwającego kryzysu Jaguar Land Rover zapowiada utrzymanie inwestycji na poziomie 3,5 miliarda funtów i dziękuje brytyjskiemu rządowi za wsparcie w rozmowach handlowych z USA. – Trzymamy się naszego planu – podkreślają przedstawiciele firmy. Produkcja JLR koncentruje się w zakładach w Solihull, Wolverhampton i Halewood. Na razie nie ujawniono, które lokalizacje najbardziej odczują redukcję zatrudnienia. Decyzje mają zapaść w nadchodzących tygodniach.

Czy wiesz, że…

– Jaguar planował rebranding już w 2019 roku, ale jego realizację wstrzymała pandemia i problemy z łańcuchami dostaw.

– Ikoniczna figurka jaguara – znana jako „leaper” – była symbolem marki, ale w USA musiała zniknąć z maski w latach dwutysięcznych z powodu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pieszych.

– Range Rover Electric powstaje na nowej platformie EMA, która obsłuży także przyszłe modele Jaguara. Platforma została opracowana całkowicie w Wielkiej Brytanii i ma pozwalać na ładowanie do 80 proc. w mniej niż 20 minut.