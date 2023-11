Te rozwiązania nie są niczym nadzwyczajnym w ofertach innych marek, ale w tym wypadku widać, że Chińczycy wybrali z nich możliwie wszystko, co jest dostępne na rynku. I użyteczne w aucie, a nie stanowi gadżetu samego w sobie. Nowością z pewnością jest kluczyk do auta, który wygląda, jak pilot do telewizora i chyba ma niewiele funkcji mniej. Za to kokpit jest bardzo prosty i przypomina ekran smartfona. Auto jest uruchomiane przyciskiem stop/start. Można by się przyczepić, że tapicerka jest z tworzyw sztucznych, bo jednak Omoda ma aspiracje wejścia do segmentu premium, a nie np. jak robi to BMW obijając fotele w niektórych swoich autach tkaniną kaszmirowo-jedwabną, która potrafi być tak trwała, jak skóra. Ale Herbert Hong zapewniał, że ich obicia są miękkie i bardzo przyjemne w dotyku. To także trzeba będzie w tym aucie przetestować. Herbert Hoang zapytany przez „Rzeczpospolitą” co mu się w Omoda 5 podoba najbardziej odpowiedział: — To jak łatwo się prowadzi i jak wiele funkcji wykonuje za ciebie.

Omoda 5 mat. prasowe