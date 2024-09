Omoda 5 ma już polskie ceny. Konkurenci mają powody do obaw

Chińskie marki Omoda i Jaecoo to kolejne z firm z Państwa Środka, które w ostatnim czasie rozpoczęły działalność na polskim rynku. Po MG, BYD czy BAIC, przychodzi czas na graczy powiązanych z koncernem Chery. Jak na razie, walkę o klientów rozpoczyna Omoda 5. Co to za samochód? Mówimy o crossoverze mierzącym 4,373 m. Jeśli ktoś szuka skali porównawczej - mniej więcej taką długość ma popularna u nas Toyota C-HR. Szerokość Omody 5 to 1,824 m, a wysokość - 1,588 m.

Pod maską auta może pracować tylko jeden silnik. To benzynowe 1.6 T-GDI rozwijające 147 KM i 275 Nm. W standardzie mamy automatyczną skrzynię biegów - to siedmiobiegowa „dwusprzęgłówka”. Przenosi moc na przednie koła. Napędu na cztery w gamie nie ma. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi w „Piątce” 10,1 s. Klienci nie mają wielkiego wyboru nie tylko w kwestii silnika, ale także wersji - choć prosta gama może okazać się dla wielu zaletą. Wybrać należy spośród dwóch wersji. Comfort ma w wyposażeniu m.in. 18-calowe felgi, LED-owe lampy, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania i czujnik deszczu. Oprócz tego można znaleźć tam elektrycznie sterowane fotele z wentylacją (to w tej klasie niespotykane), automatyczną klimatyzację i tempomat adaptacyjny, a także 12,3-calowy ekran z bezprzewodową obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay.

Jeśli ktoś chciałby mieć samochód z jeszcze lepszym wyposażeniem, może kupić Omodę 5 Premium. Ma kamery 360, szyberdach, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, zestaw audio Sony, dwustrefową klimatyzację i podgrzewaną kierownicę. Omody mają także pełen zestaw układów wspomagających kierowcę, m.in. z systemem unikania kolizji i monitorowania ruchu poprzecznego. Ile kosztuje chiński crososver? Oto najciekawsza część historii - auto w wersji Comfort można bowiem kupić już za 115 500 zł, a odmiana Comfort jest wyceniona na 129 500 zł. Lista opcji… nie istnieje, Omoda nie wymaga dopłaty nawet za lakier. Do wyboru: siedem kolorów w odmianie Comfort i dziesięć wariantów w Premium, w tym dwukolorowe. Omoda 5 jest objęta gwarancją na siedem lat lub 150 000 km. Oferta prezentuje się więc wyjątkowo atrakcyjnie. Rywale mogą się już obawiać.