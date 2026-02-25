Reklama

Najtrwalsze nowe auta 2026. Amerykanie policzyli, co wytrzyma najdłużej

Nowy samochód to dziś inwestycja, która boli bardziej niż kiedykolwiek. Nic więc dziwnego, że kierowcy coraz częściej pytają nie „ile pali?”, lecz „ile lat wytrzyma?”. Amerykańska firma analityczna iSeeCars sprawdziła, które modele oferują najwięcej lat spokojnej eksploatacji w relacji do ceny.

Publikacja: 25.02.2026 22:50

Mazda 3

Mazda 3

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim

iSeeCars to amerykańska platforma analityczno-ogłoszeniowa, która regularnie publikuje raporty o trwałości i kosztach posiadania aut, bazując na dużych zbiorach danych rynkowych. W najnowszym zestawieniu „The Most Reliable New Cars for the Money for 2026” („Najbardziej niezawodne nowe samochody w relacji ceny do jakości na 2026 r.”) autorzy zestawili średnie ceny ofertowe dla nowych aut sprzedawanych w USA w okresie lipiec–grudzień 2025 r. z prognozowaną długością życia modelu wyrażoną w latach. Ten drugi element pochodzi z ich wcześniejszego, masowego badania „Longest Lasting Cars” („Najtrwalsze Samochody”) opartego o odczyty liczników aut używanych. Łącznie mowa o cenach ponad 8,7 mln nowych samochodów oraz przebiegach ponad 400 mln aut używanych.

Klucz jest prosty: iSeeCars policzyło, ile „kosztuje” rok przewidywanej eksploatacji danego modelu. Według organizacji przeciętny nowy samochód w USA ma 11-letnią prognozowaną żywotność, a średnia cena w badaniu wynosi 46 699 dol. (ok. 167 182 zł), co przekłada się na 4 251 dol. rocznie, czyli ok. 15 219 zł za każdy rok tej prognozowanej „długości życia”.

„Konsumenci dłużej zatrzymują swoje samochody, aby złagodzić skutki rosnących cen nowych aut” – mówi Karl Brauer, główny analityk w iSeeCars. Dodaje, że jeśli ktoś chce „zmaksymalizować okres posiadania” i jednocześnie „zminimalizować koszt wymiany samochodu”, to właśnie takie modele, jak opisane w rankingu, są najlepszym pomysłem.

Kompakty rządzą. Premium? Niekoniecznie

Jak wygląda zestawienie? W samej czołówce nie ma fajerwerków ani egzotyki – dominują auta kompaktowe marek popularnych. iSeeCars zwraca uwagę, że kompakty stanowią 12 z 25 modeli w zestawieniu, a wśród marek w TOP 25 mocno widać Hondę, Nissana i Toyotę (po cztery modele). Całościowo w rankingu przeważają marki japońskie i koreańskie.

Wnioski nieco sprowadzają na ziemię: lepiej unikać marek premium i wielkich SUV-ów.. Rynek wciąż oferuje modele, które statystycznie mają szansę odwdzięczyć się długą eksploatacją – i to w relacji do ceny lepszą niż średnia.

Oto najbardziej „trwałe i opłacalne” nowe auta w USA według iSeeCars. Kolejność wynika z relacji ceny do prognozowanej trwałości: a nie z samej trwałości. Dlatego model z nieco krótszą prognozą trwałości może być wyżej, jeśli jest wyraźnie tańszy.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Foto: Materiały prasowe

TOP 25: najbardziej „trwałe i opłacalne” nowe auta w USA (iSeeCars)

Miejsce Model Prognozowana żywotność
1 Honda Civic 13,5 roku
2 Toyota Corolla 11,3 roku
3 Mazda3 (hatchback) 13,8 roku
4 Volkswagen Jetta 11,5 roku
5 Honda Accord 12,4 roku
6 Subaru Impreza 11,0 lat
7 Mitsubishi Outlander Sport 11,3 roku
8 Hyundai Elantra 9,9 roku
9 Mazda3 (sedan) 10,7 roku
10 Honda CR-V 13,9 roku
11 Toyota Prius 13 lat
12 Toyota Camry Hybrid 13,2 roku
13 Nissan Sentra 8,9 roku
14 Toyota Tacoma 15,7 roku
15 Lexus IS 350 17 lat
16 Jeep Compass 10,8 roku
17 Ford Ranger 13,8 roku
18 Nissan Rogue 10,8 roku
19 Nissan Altima 9,6 roku
20 MINI Hardtop 2 Door 11,7 roku
21 Chevrolet Trailblazer 9 lat
22 MINI Hardtop 4 Door 11,7 lat
23 Nissan Frontier 12,4 roku
24 Ford Escape 9,6 roku
25 Honda Civic Hybrid 9,5 roku
Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Foto: Materiały prasowe

Co z samochodami elektrycznymi?

Pełnych elektryków (BEV) w TOP 25 nie ma – co „elektrosceptycy” mogą użyć jako argument przeciwko tej technologii. Powód jest jednak inny. Prognozowana żywotność jest oparta o dane z rynku aut używanych i ich przebiegów, a rynek BEV jest wciąż relatywnie młody, przez co historycznych danych do takich estymacji bywa mniej. To nie jest dowód na to, że BEV są nietrwałe – raczej sygnał, że ten konkretny ranking premiuje modele, dla których da się oszacować długą, stabilną historię eksploatacji.

Co z tego wynika dla Polski?

Dlaczego raport może być ciekawy z polskiego punktu widzenia? Po pierwsze, spora część modeli z listy jest dobrze znana również i u nas – nawet jeśli czasem występuje w innych konfiguracjach silnikowych czy z innym wyposażeniem. Po drugie, samochody z USA są u nas chętnie sprowadzane – zarówno jeśli chodzi o egzemplarze marek z Europy i Azji, jak i tych amerykańskich.

Najważniejsze, co wynika z raportu, to następująca kwestia: długowieczność nie idzie w parze z ceną auta. iSeeCars pokazuje, że w realnym świecie często wygrywają samochody „zwykłe”, masowe, dopracowane latami – a niekoniecznie te najbardziej prestiżowe czy najbardziej zaawansowane technologicznie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

