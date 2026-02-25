iSeeCars to amerykańska platforma analityczno-ogłoszeniowa, która regularnie publikuje raporty o trwałości i kosztach posiadania aut, bazując na dużych zbiorach danych rynkowych. W najnowszym zestawieniu „The Most Reliable New Cars for the Money for 2026” („Najbardziej niezawodne nowe samochody w relacji ceny do jakości na 2026 r.”) autorzy zestawili średnie ceny ofertowe dla nowych aut sprzedawanych w USA w okresie lipiec–grudzień 2025 r. z prognozowaną długością życia modelu wyrażoną w latach. Ten drugi element pochodzi z ich wcześniejszego, masowego badania „Longest Lasting Cars” („Najtrwalsze Samochody”) opartego o odczyty liczników aut używanych. Łącznie mowa o cenach ponad 8,7 mln nowych samochodów oraz przebiegach ponad 400 mln aut używanych.

Klucz jest prosty: iSeeCars policzyło, ile „kosztuje” rok przewidywanej eksploatacji danego modelu. Według organizacji przeciętny nowy samochód w USA ma 11-letnią prognozowaną żywotność, a średnia cena w badaniu wynosi 46 699 dol. (ok. 167 182 zł), co przekłada się na 4 251 dol. rocznie, czyli ok. 15 219 zł za każdy rok tej prognozowanej „długości życia”.

„Konsumenci dłużej zatrzymują swoje samochody, aby złagodzić skutki rosnących cen nowych aut” – mówi Karl Brauer, główny analityk w iSeeCars. Dodaje, że jeśli ktoś chce „zmaksymalizować okres posiadania” i jednocześnie „zminimalizować koszt wymiany samochodu”, to właśnie takie modele, jak opisane w rankingu, są najlepszym pomysłem.

Kompakty rządzą. Premium? Niekoniecznie

Jak wygląda zestawienie? W samej czołówce nie ma fajerwerków ani egzotyki – dominują auta kompaktowe marek popularnych. iSeeCars zwraca uwagę, że kompakty stanowią 12 z 25 modeli w zestawieniu, a wśród marek w TOP 25 mocno widać Hondę, Nissana i Toyotę (po cztery modele). Całościowo w rankingu przeważają marki japońskie i koreańskie.