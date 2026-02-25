Mazda 3
iSeeCars to amerykańska platforma analityczno-ogłoszeniowa, która regularnie publikuje raporty o trwałości i kosztach posiadania aut, bazując na dużych zbiorach danych rynkowych. W najnowszym zestawieniu „The Most Reliable New Cars for the Money for 2026” („Najbardziej niezawodne nowe samochody w relacji ceny do jakości na 2026 r.”) autorzy zestawili średnie ceny ofertowe dla nowych aut sprzedawanych w USA w okresie lipiec–grudzień 2025 r. z prognozowaną długością życia modelu wyrażoną w latach. Ten drugi element pochodzi z ich wcześniejszego, masowego badania „Longest Lasting Cars” („Najtrwalsze Samochody”) opartego o odczyty liczników aut używanych. Łącznie mowa o cenach ponad 8,7 mln nowych samochodów oraz przebiegach ponad 400 mln aut używanych.
Klucz jest prosty: iSeeCars policzyło, ile „kosztuje” rok przewidywanej eksploatacji danego modelu. Według organizacji przeciętny nowy samochód w USA ma 11-letnią prognozowaną żywotność, a średnia cena w badaniu wynosi 46 699 dol. (ok. 167 182 zł), co przekłada się na 4 251 dol. rocznie, czyli ok. 15 219 zł za każdy rok tej prognozowanej „długości życia”.
„Konsumenci dłużej zatrzymują swoje samochody, aby złagodzić skutki rosnących cen nowych aut” – mówi Karl Brauer, główny analityk w iSeeCars. Dodaje, że jeśli ktoś chce „zmaksymalizować okres posiadania” i jednocześnie „zminimalizować koszt wymiany samochodu”, to właśnie takie modele, jak opisane w rankingu, są najlepszym pomysłem.
Czytaj więcej
Audi RS5 na nowo definiuje segment sportowego kombi. To hybryda plug-in o mocy 639 KM, wyposażona...
Jak wygląda zestawienie? W samej czołówce nie ma fajerwerków ani egzotyki – dominują auta kompaktowe marek popularnych. iSeeCars zwraca uwagę, że kompakty stanowią 12 z 25 modeli w zestawieniu, a wśród marek w TOP 25 mocno widać Hondę, Nissana i Toyotę (po cztery modele). Całościowo w rankingu przeważają marki japońskie i koreańskie.
Wnioski nieco sprowadzają na ziemię: lepiej unikać marek premium i wielkich SUV-ów.. Rynek wciąż oferuje modele, które statystycznie mają szansę odwdzięczyć się długą eksploatacją – i to w relacji do ceny lepszą niż średnia.
Oto najbardziej „trwałe i opłacalne” nowe auta w USA według iSeeCars. Kolejność wynika z relacji ceny do prognozowanej trwałości: a nie z samej trwałości. Dlatego model z nieco krótszą prognozą trwałości może być wyżej, jeśli jest wyraźnie tańszy.
Toyota Corolla
|Miejsce
|Model
|Prognozowana żywotność
|1
|Honda Civic
|13,5 roku
|2
|Toyota Corolla
|11,3 roku
|3
|Mazda3 (hatchback)
|13,8 roku
|4
|Volkswagen Jetta
|11,5 roku
|5
|Honda Accord
|12,4 roku
|6
|Subaru Impreza
|11,0 lat
|7
|Mitsubishi Outlander Sport
|11,3 roku
|8
|Hyundai Elantra
|9,9 roku
|9
|Mazda3 (sedan)
|10,7 roku
|10
|Honda CR-V
|13,9 roku
|11
|Toyota Prius
|13 lat
|12
|Toyota Camry Hybrid
|13,2 roku
|13
|Nissan Sentra
|8,9 roku
|14
|Toyota Tacoma
|15,7 roku
|15
|Lexus IS 350
|17 lat
|16
|Jeep Compass
|10,8 roku
|17
|Ford Ranger
|13,8 roku
|18
|Nissan Rogue
|10,8 roku
|19
|Nissan Altima
|9,6 roku
|20
|MINI Hardtop 2 Door
|11,7 roku
|21
|Chevrolet Trailblazer
|9 lat
|22
|MINI Hardtop 4 Door
|11,7 lat
|23
|Nissan Frontier
|12,4 roku
|24
|Ford Escape
|9,6 roku
|25
|Honda Civic Hybrid
|9,5 roku
Volkswagen Jetta
Pełnych elektryków (BEV) w TOP 25 nie ma – co „elektrosceptycy” mogą użyć jako argument przeciwko tej technologii. Powód jest jednak inny. Prognozowana żywotność jest oparta o dane z rynku aut używanych i ich przebiegów, a rynek BEV jest wciąż relatywnie młody, przez co historycznych danych do takich estymacji bywa mniej. To nie jest dowód na to, że BEV są nietrwałe – raczej sygnał, że ten konkretny ranking premiuje modele, dla których da się oszacować długą, stabilną historię eksploatacji.
Czytaj więcej
To nie tylko zmiana personalna, ale wyraźny sygnał nowego otwarcia w Grupie Volkswagen. Andreas M...
Dlaczego raport może być ciekawy z polskiego punktu widzenia? Po pierwsze, spora część modeli z listy jest dobrze znana również i u nas – nawet jeśli czasem występuje w innych konfiguracjach silnikowych czy z innym wyposażeniem. Po drugie, samochody z USA są u nas chętnie sprowadzane – zarówno jeśli chodzi o egzemplarze marek z Europy i Azji, jak i tych amerykańskich.
Najważniejsze, co wynika z raportu, to następująca kwestia: długowieczność nie idzie w parze z ceną auta. iSeeCars pokazuje, że w realnym świecie często wygrywają samochody „zwykłe”, masowe, dopracowane latami – a niekoniecznie te najbardziej prestiżowe czy najbardziej zaawansowane technologicznie.
Ponad 3 tysiące użytkowników, przeszło siedem milionów litrów paliwa rocznie i dostęp do rozbudowanych narzędzi...
Dynamiczny wzrost sprzedaży marek OMODA & JAECOO w 2025 roku wymusił rozbudowę zaplecza logistycznego w Polsce....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas