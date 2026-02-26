Best Buy Car of Europe 2006 - finaliści
W tym roku po raz pierwszy Autobest, organizator europejskiego konkursu na przystępny cenowo samochód roku, zmienia formułę wyboru zwycięzcy i oddaje część decyzji w ręce publiczności. Internauci już mogą oddawać głosy online na swojego faworyta spośród wytypowanych przez jurorów finalistów konkursu.
Głosowanie na Best Buy Car of Europe potrwa do 15 marca 2026 r., a wynik głosowania publicznego będzie stanowił 50 proc. końcowej oceny. Druga połowa to wynik opinii jurorów. Najlepszy samochód Europy pod względem stosunku jakości do ceny zostanie ogłoszony podczas transmitowanego na żywo wielkiego finału Autobest Conquest Show, który odbędzie się 28 marca 2026 r..
Best Buy Car of Europe 2006 - finaliści
Autoryzowane salony marek, które zakwalifikowały się do tegorocznego finału konkursu Autobest, już uruchomiły jazdy testowe w poszczególnych krajach, również w Polsce. Wystarczy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem i umówić się na jazdę, by na własnej skórze sprawdzić, jakich wrażeń dostarczają modele, które trafiły na listę finalistów tegorocznej edycji konkursu Autobest.
Finaliści Best Buy Car of Europe 2026:
Głos na swojego faworyta można oddać na oficjalnej stronie konkursu Autobest.
Autobest 2006
Podczas Conquest Show Autobest przyzna 4 główne nagrody:
– Best Car Design of Europe (Samochód o najlepszym stylu)
– Best Affordable Car Technology Package of Europe (Najlepszy pakiet technologiczny)
– Best Users Car of Europe (Najlepszy samochód Europy z punktu widzenia użytkownika)
– Best Buy Car of Europe (Najlepszy samochód Europy pod względem stosunku jakości do ceny)
Autobest co roku wybiera najlepszy przystępny cenowo samochód roku oraz przyznaje nagrody ludziom i rozwiązaniom, które mają kluczowy wpływ na rozwój branży motoryzacyjnej. Jury uważnie analizuje również działania branży motoryzacyjnej: inwestycje, nowe miejsca pracy, rozwój technologii niskoemisyjnych, wsparcie dla regionów Europy czy wdrażanie nowoczesnych systemów łączności i technologii pokładowych.
Autobest to 32-osobowe jury europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych, działające od 25 lat. Każdy kraj Europy reprezentowany jest przez jednego jurora, dzięki czemu wszystkie państwa mają równe szanse – niezależnie od liczby ludności. Konkurs obejmuje rozszerzony obszar Europy, przy czym Rosja pozostaje zawieszona. Jury Autobest obejmuje 32 kraje Europy, co czyni je największym niezależnym jury motoryzacyjnym w Europie – a globalnie jednym z najszerzej reprezentowanych pod względem liczby państw.
Autobest koncentruje się przede wszystkim na samochodach przystępnych cenowo, mając na uwadze interes większości europejskich konsumentów. Wszystkie auta zakwalifikowane do finału muszą mieścić się w limicie cenowym 30 tys. euro (bez podatków lokalnych). Kryteria oceny wykraczają poza wygląd i właściwości jezdne – obejmują także m.in. sieć serwisową, dostępność części zamiennych, koszty eksploatacji, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz technologie.
Nowy samochód to dziś inwestycja, która boli bardziej niż kiedykolwiek. Nic więc dziwnego, że kierowcy coraz czę...
Ponad 3 tysiące użytkowników, przeszło siedem milionów litrów paliwa rocznie i dostęp do rozbudowanych narzędzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas