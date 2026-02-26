W tym roku po raz pierwszy Autobest, organizator europejskiego konkursu na przystępny cenowo samochód roku, zmienia formułę wyboru zwycięzcy i oddaje część decyzji w ręce publiczności. Internauci już mogą oddawać głosy online na swojego faworyta spośród wytypowanych przez jurorów finalistów konkursu.

Reklama Reklama

Głosowanie na Best Buy Car of Europe potrwa do 15 marca 2026 r., a wynik głosowania publicznego będzie stanowił 50 proc. końcowej oceny. Druga połowa to wynik opinii jurorów. Najlepszy samochód Europy pod względem stosunku jakości do ceny zostanie ogłoszony podczas transmitowanego na żywo wielkiego finału Autobest Conquest Show, który odbędzie się 28 marca 2026 r..

Best Buy Car of Europe 2006 - finaliści Foto: Materiały prasowe





Sześciu finalistów w walce o tytuł

Autoryzowane salony marek, które zakwalifikowały się do tegorocznego finału konkursu Autobest, już uruchomiły jazdy testowe w poszczególnych krajach, również w Polsce. Wystarczy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem i umówić się na jazdę, by na własnej skórze sprawdzić, jakich wrażeń dostarczają modele, które trafiły na listę finalistów tegorocznej edycji konkursu Autobest.