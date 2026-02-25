Samochody należące do Grupy Strabag, jednego z liderów polskiego rynku inwestycji w infrastrukturę drogową, będą tankowane na stacjach Orlenu. Kontrakt flotowy, jaki podpisały Strabag i Orlen, obejmie obsługą przeszło 3 tys. użytkowników. Transakcje będą dotyczyć przeszło siedmiu milionów litrów paliwa rocznie, z możliwością zwiększenia tej wielkości w kolejnych latach. Strabag zyska także dostęp do usług dodatkowych, takich jak program Flota, ułatwiających zarządzanie i kontrolę nad kosztami.

Rozszerzenie wieloletniej współpracy

Obie spółki już ze sobą współpracują. Strabag kupuje od Orlenu bitum do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, realizuje także część budowlaną stacji uzdatniania i demineralizacji wody w Płocku. Obecna umowa ma być rozszerzeniem współpracy.

– Prowadzimy blisko 800 budów na terenie kraju, w najodleglejszych zakątkach Polski i z tego względu wybraliśmy Orlen, posiadający największą sieć stacji do obsługi flotowej – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag.

– Od lat jesteśmy partnerem Strabagu na budowach, teraz także w codziennym funkcjonowaniu jego floty. Podpisanie dzisiejszej umowy jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju segmentu flotowego – dodaje Marek Balawejder, członek Zarządu Orlenu ds. Consumers & Products.