Reklama

Strabag będzie tankował swoją flotę na stacjach Orlenu

Ponad 3 tysiące użytkowników, przeszło siedem milionów litrów paliwa rocznie i dostęp do rozbudowanych narzędzi flotowych – Strabag rozszerza współpracę z Orlenem, przenosząc tankowanie swojej floty na stacje krajowego koncernu. To kolejny etap relacji, które od lat łączą obie spółki przy inwestycjach infrastrukturalnych.

Publikacja: 25.02.2026 15:22

Umowa popisana - Strabag będzie tankował swoją flotę na stacjach Orlenu.

Umowa popisana - Strabag będzie tankował swoją flotę na stacjach Orlenu.

Foto: Materiały prasowe

Adam Woźniak

Samochody należące do Grupy Strabag, jednego z liderów polskiego rynku inwestycji w infrastrukturę drogową, będą tankowane na stacjach Orlenu. Kontrakt flotowy, jaki podpisały Strabag i Orlen, obejmie obsługą przeszło 3 tys. użytkowników. Transakcje będą dotyczyć przeszło siedmiu milionów litrów paliwa rocznie, z możliwością zwiększenia tej wielkości w kolejnych latach. Strabag zyska także dostęp do usług dodatkowych, takich jak program Flota, ułatwiających zarządzanie i kontrolę nad kosztami.

Czytaj więcej

Trasa S7 na północ od Warszawy
Jak jeździć
Przełom na północnym wylocie z Warszawy. Ruszyły pierwsze prace przy S7

Rozszerzenie wieloletniej współpracy

Obie spółki już ze sobą współpracują. Strabag kupuje od Orlenu bitum do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, realizuje także część budowlaną stacji uzdatniania i demineralizacji wody w Płocku. Obecna umowa ma być rozszerzeniem współpracy.

Prowadzimy blisko 800 budów na terenie kraju, w najodleglejszych zakątkach Polski i z tego względu wybraliśmy Orlen, posiadający największą sieć stacji do obsługi flotowej – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag.

Od lat jesteśmy partnerem Strabagu na budowach, teraz także w codziennym funkcjonowaniu jego floty. Podpisanie dzisiejszej umowy jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju segmentu flotowego – dodaje Marek Balawejder, członek Zarządu Orlenu ds. Consumers & Products.

Reklama
Reklama

Dotychczasowa współpraca firm koncentrowała się na segmencie asfaltowym. Grupa Strabag jest jednym z największych odbiorców asfaltów, wykorzystywanych do budowy dróg m.in. w Polsce, Czechach, Austrii czy Słowacji. Współpraca w tym segmencie ze spółką Orlen Asfalt trwa już ponad 20 lat. Tylko w latach 2020–2025 wielkość sprzedaży asfaltów Orlenu do Grupy Strabag osiągnęła poziom 1 mln ton.

Czytaj więcej

Audi RS5
Premiery
Nowe Audi RS5 – 639 KM, napęd plug-in i system Dynamic Torque Control

Strabag w czołówce wykonawców GDDKiA

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na koniec 2025 r. Strabag znajdował się na trzecim miejscu pod względem liczby realizowanych dla GDDKiA kontraktów drogowych (13), za Budimeksem i Mirbudem, realizując umowy warte 4,5 mld zł, obejmujące odcinki o łącznej długości 137 km.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja Orlen Paliwa
OMODA & JAECOO
Tu i Teraz
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Lamborghini Lanzador
Tu i Teraz
Lamborghini rezygnuje z EV. „Wściekły byk” bez V8 i V12 nie przekonał klientów
Zwiedzający oglądają najnowszą Ładę Iskra SW, produkowaną przez rosyjskiego producenta samochodów Aw
Tu i Teraz
Wojna podbija ceny. Samochody w Rosji droższe niż w Niemczech i USA
Andreas Mindt
Tu i Teraz
Volkswagen wraca do korzeni. Andreas Mindt przejmuje design całej Grupy
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama