Umowa popisana - Strabag będzie tankował swoją flotę na stacjach Orlenu.
Samochody należące do Grupy Strabag, jednego z liderów polskiego rynku inwestycji w infrastrukturę drogową, będą tankowane na stacjach Orlenu. Kontrakt flotowy, jaki podpisały Strabag i Orlen, obejmie obsługą przeszło 3 tys. użytkowników. Transakcje będą dotyczyć przeszło siedmiu milionów litrów paliwa rocznie, z możliwością zwiększenia tej wielkości w kolejnych latach. Strabag zyska także dostęp do usług dodatkowych, takich jak program Flota, ułatwiających zarządzanie i kontrolę nad kosztami.
Obie spółki już ze sobą współpracują. Strabag kupuje od Orlenu bitum do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, realizuje także część budowlaną stacji uzdatniania i demineralizacji wody w Płocku. Obecna umowa ma być rozszerzeniem współpracy.
– Prowadzimy blisko 800 budów na terenie kraju, w najodleglejszych zakątkach Polski i z tego względu wybraliśmy Orlen, posiadający największą sieć stacji do obsługi flotowej – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag.
– Od lat jesteśmy partnerem Strabagu na budowach, teraz także w codziennym funkcjonowaniu jego floty. Podpisanie dzisiejszej umowy jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju segmentu flotowego – dodaje Marek Balawejder, członek Zarządu Orlenu ds. Consumers & Products.
Dotychczasowa współpraca firm koncentrowała się na segmencie asfaltowym. Grupa Strabag jest jednym z największych odbiorców asfaltów, wykorzystywanych do budowy dróg m.in. w Polsce, Czechach, Austrii czy Słowacji. Współpraca w tym segmencie ze spółką Orlen Asfalt trwa już ponad 20 lat. Tylko w latach 2020–2025 wielkość sprzedaży asfaltów Orlenu do Grupy Strabag osiągnęła poziom 1 mln ton.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na koniec 2025 r. Strabag znajdował się na trzecim miejscu pod względem liczby realizowanych dla GDDKiA kontraktów drogowych (13), za Budimeksem i Mirbudem, realizując umowy warte 4,5 mld zł, obejmujące odcinki o łącznej długości 137 km.
