Porsche nie rezygnuje jednak całkowicie z prototypów – model 963 pozostanie aktywny w amerykańskiej serii IMSA, gdzie przepisy są bardziej elastyczne, a koszty niższe. Dla Niemców oznacza to utrzymanie ekspozycji na rynku USA i zachowanie pola do rozwoju technologii. Jak podkreśla Thomas Laudenbach, wiceprezes Porsche Motorsport: - Motorsport pozostaje dla nas platformą rozwoju technologii przyszłości i sposobem pokazania potencjału naszych samochodów sportowych. Tym samym Le Mans traci jednego z filarów, a WEC musi zmierzyć się z pytaniem, czy to tylko chwilowy odpływ, czy początek większego exodusu. Bo jeśli Porsche odpuszcza, to co powstrzyma innych producentów – zmagających się z podobnymi problemami – przed podjęciem tej samej decyzji?

Le Mans 2025: Porsche 963 Foto: mat. prasowe

Formuła E zamiast Le Mans – decyzja rozumu, nie serca

Porsche wskazuje, że przyszłość widzi w elektryfikacji. Dlatego inwestycje zostaną przekierowane do Formuły E i programu Porsche 99X Electric. Dla firmy to „laboratorium przyszłości”, miejsce, gdzie można testować napędy, baterie i systemy rekuperacji w realnych warunkach rywalizacji. - Formuła E to idealne środowisko do rozwijania technologii, które wkrótce trafią do naszych seryjnych samochodów sportowych. To tam uczymy się, jak łączyć emocje z efektywnością - tłumaczy dr Michael Steiner, członek zarządu Porsche AG ds. rozwoju. Problem w tym, że dla fanów motorsportu to już nie to samo. Zamiast zapachu benzyny i ryku silnika V8 – cicha, futurystyczna rywalizacja na ulicznych torach. Emocje inne, ale dla wielu po prostu uboższe.

Porsche 99X Electric Foto: mat. prasowe

Co dalej z WEC? (World Endurance Championship/Mistrzostwa Świata w Wyścigach Długodystansowych

Na papierze wszystko wygląda dobrze: ośmiu producentów w klasie Hypercar, a wkrótce mają dołączyć Genesis, Ford i McLaren. Ale w praktyce decyzja Porsche to sygnał ostrzegawczy – bo jeśli nawet najbardziej utytułowana marka Le Mans uznała, że nie stać jej na starty, to znaczy, że model finansowania serii zaczyna się sypać. Dodatkowo, europejska motoryzacja przeżywa wstrząs – spadają marże, rosną koszty emisji i energii, a na rynkach pozaeuropejskich coraz trudniej konkurować z chińskimi markami. W tym kontekście wyścigi przestają być priorytetem, a stają się luksusem, na który coraz mniej firm może sobie pozwolić.

Decyzja Porsche to coś więcej niż tylko ruch księgowy – to symboliczny koniec pewnej epoki. Le Mans bez Porsche będzie jak Tour de France bez Alp albo Wimbledon bez trawy. To marka, która przez dekady kształtowała wyścigowe DNA tej serii. Dla fanów motorsportu pozostaje nadzieja, że to jedynie przerwa – i że kiedyś, może w nowej technologicznej erze, Porsche znów wróci na Circuit de la Sarthe. Bo choć elektryki są przyszłością, to emocje wciąż mają zapach benzyny.