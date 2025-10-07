Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowości wprowadza ósma generacja Lexusa ES?

Czym różni się nowa platforma Global Architecture K od poprzedniej?

Jakie wersje napędowe są dostępne dla tego modelu?

Po raz pierwszy w historii modelu ES zbudowano na platformie Global Architecture K (GA-K), przystosowanej zarówno do napędów hybrydowych, jak i w pełni elektrycznych. To architektura, która pozwoliła inżynierom Lexusa dosłownie przeprojektować auto od podstaw. Nadwozie urosło o 16,5 cm, szerokość wzrosła o 5,5 cm, a wysokość o 11 cm. Nowy ES mierzy 5140 mm długości, 1920 mm szerokości i 1555 mm wysokości, co czyni go niemal równym Mercedesowi Klasy S – jest od niego tylko 3,9 cm krótszy. Dłuższy rozstaw osi (2950 mm) przekłada się na przestrzeń wewnątrz. Lexus chwali się największą ilością miejsca na nogi w drugim rzędzie w całym segmencie. Tylną kanapę zaprojektowano z myślą o pasażerach biznesowych – dłuższe drzwi ułatwiają wsiadanie, dostępny jest masaż, a jakość wykończenia zbliża się do standardu limuzyn klasy wyższej.

Nowy Lexus ES Foto: mat. prasowe

Pod maską nowego ES-a zadebiutują trzy warianty napędowe – hybrydowy ES 300h oraz dwa w pełni elektryczne: ES 350e i ES 500e. ES 300h wykorzystuje szóstą generację układu hybrydowego Lexusa. Łączna moc wynosi 201 KM, ale mimo pozornie niewielkiej mocy limuzyna przyspiesza szybciej niż poprzednik - 0–100 km/h w ok. 8 s. Zużycie paliwa ma spaść nawet o 1,5 l/100 km dzięki mocniejszemu silnikowi elektrycznemu i nowym komponentom baterii. ES 350e to wariant elektryczny z mocą 224 KM, napędem na przednie koła i baterią o pojemności 77 kWh, która ma zapewnić do 600 km zasięgu. ES 500e ma 343 KM, napęd na cztery koła Direct4, baterię 75 kWh i zasięg ok. 500 km. Po raz pierwszy w historii modelu dostępny będzie napęd AWD – zarówno w hybrydzie, jak i w BEV-ach. Lexus otwiera tym samym nowy rozdział: wcześniej ES był wyłącznie przednionapędowy i technicznie spokrewniony z Toyotą Camry. Teraz to zupełnie inny samochód – niezależny, bardziej zaawansowany i skierowany prosto w serce niemieckiego segmentu E.