Aktualizacja: 08.10.2025 14:10 Publikacja: 08.10.2025 12:12
Škoda Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo
Foto: mat. prasowe
Pod względem technicznym Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo, jednak inżynierowie z Mladej Boleslav znacząco poprawili jej osiągi. Zmodernizowany silnik 1.5 TSI generuje teraz 177 KM, czyli o 27 KM więcej niż standardowa odmiana, a moment obrotowy 250 Nm trafia na przednie koła przez ulepszoną, 7-biegową przekładnię DSG. Nowa kalibracja skrzyni biegów umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne przełożenia, a tryb Sport oferuje podwójne redukcje dla jeszcze bardziej dynamicznej reakcji na gaz. Zawieszenie zostało obniżone o 15 mm, co wraz z 18-calowymi felgami i poprawionym układem kierowniczym ma poprawić stabilność w zakrętach. Kierowca może też samodzielnie decydować o pracy systemów stabilizacji toru jazdy – w trybie ASR Sport + ESC Sport samochód pozwala na większy poślizg kół, zachowując jednak pełne bezpieczeństwo. To pierwszy taki system w historii.
Škoda Fabia 130
Foto: mat. prasowe
Design Fabii 130 Sport nie pozostawia wątpliwości co do jej charakteru. Czarne detale nadwozia, podwójne końcówki układu wydechowego i przyciemnione reflektory Bi-LED podkreślają sportowy ton. Tylny pas inspirowany rajdową Fabią Rally2 to ukłon w stronę motorsportowego dziedzictwa marki. We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele z większym trzymaniem bocznym, trójramienną kierownicę, stalowe nakładki na pedały oraz zestaw cyfrowych wskaźników Virtual Cockpit. 9-calowy ekran multimedialny z systemem łączności online i sportowe akcenty w detalach wykończenia mają stworzyć bardziej wyjątkową atmosferę. Przyspieszenie 0–100 km/h zajmuje 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji), 60–100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna wynosi teraz 228 km/h, co czyni wersję 130 Sport najszybszą seryjnie produkowaną Fabią w historii.
Czytaj więcej
Skoda Epiq to kompaktowy elektryk, który ma kosztować tyle, co spalinowy Kamiq. Czy to materiał n...
Škoda Fabia 130
Foto: mat. prasowe
Choć Škoda nie ujawnia liczby egzemplarzy, wiadomo, że Fabia 130 Sport będzie oferowana czasowo, dostępna w czterech kolorach (białym, czerwonym, niebieskim i czarnym) z kontrastowym, czarnym dachem. Pierwsze auta trafią do klientów w grudniu 2025 r. Fabia 130 to nie tylko szybki miejski hatchback – to symbol drogi, jaką przeszła marka od czasów swoich pierwszych rajdowych sukcesów. Od Fabii RS po Fabia Rally2 – każda generacja udowadniała, że nawet kompakt może mieć sportową duszę. Wersja 130 Sport zamyka tę klamrę z rekordowym akcentem.
Czy wiesz, że…
- Nazwa Fabia 130 to ukłon w stronę modelu Škoda 130 RS, rajdowej legendy lat 70., która wygrywała m.in. w Monte Carlo.
- Nowa Fabia 130 jest o 4 sekundy szybsza w przyspieszeniu 80–120 km/h niż standardowa wersja.
- Zawieszenie obniżone o 15 mm to nie tylko efekt wizualny – pozwala obniżyć środek ciężkości i poprawić stabilność o 10 proc.
Škoda Fabia 130
Foto: mat. prasowe
Škoda Fabia 130
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Nowy projekt Škody przypomina o jednym z najbardziej kultowych modeli z Czech – sportowym coupé 1...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pod względem technicznym Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo, jednak inżynierowie z Mladej Boleslav znacząco poprawili jej osiągi. Zmodernizowany silnik 1.5 TSI generuje teraz 177 KM, czyli o 27 KM więcej niż standardowa odmiana, a moment obrotowy 250 Nm trafia na przednie koła przez ulepszoną, 7-biegową przekładnię DSG. Nowa kalibracja skrzyni biegów umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne przełożenia, a tryb Sport oferuje podwójne redukcje dla jeszcze bardziej dynamicznej reakcji na gaz. Zawieszenie zostało obniżone o 15 mm, co wraz z 18-calowymi felgami i poprawionym układem kierowniczym ma poprawić stabilność w zakrętach. Kierowca może też samodzielnie decydować o pracy systemów stabilizacji toru jazdy – w trybie ASR Sport + ESC Sport samochód pozwala na większy poślizg kół, zachowując jednak pełne bezpieczeństwo. To pierwszy taki system w historii.
Lexus wprowadza nowego gracza do segmentu premium, który może sporo namieszać. Ósma generacja Lexusa ES to nie t...
Mitsubishi Eclipse Cross to SUV średniej wielkości, który w poprzedniej odsłonie zwracał na siebie uwagę wygląde...
Toyota otwiera nowy rozdział w historii miejskich aut. Nowe Aygo X Hybrid to pierwszy pełny samochód hybrydowy w...
W 1954 roku Winston Churchill otrzymał od Land Rovera wyjątkowy egzemplarz modelu Series I w prezencie na 80. ur...
Peugeot modernizuje swój kompaktowy model 308. Zmiany dotyczą właściwie wszystkiego, od lekkiego retuszu wyglądu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas