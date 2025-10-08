Z tego artykułu się dowiesz: Czym wyróżnia się limitowana wersja Fabii 130 Sport na tle wcześniejszych modeli Škody?

Jakie są najważniejsze parametry techniczne Fabii 130 Sport?

Jakie elementy designu odróżniają Fabię 130 Sport od innych modeli?

Pod względem technicznym Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo, jednak inżynierowie z Mladej Boleslav znacząco poprawili jej osiągi. Zmodernizowany silnik 1.5 TSI generuje teraz 177 KM, czyli o 27 KM więcej niż standardowa odmiana, a moment obrotowy 250 Nm trafia na przednie koła przez ulepszoną, 7-biegową przekładnię DSG. Nowa kalibracja skrzyni biegów umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne przełożenia, a tryb Sport oferuje podwójne redukcje dla jeszcze bardziej dynamicznej reakcji na gaz. Zawieszenie zostało obniżone o 15 mm, co wraz z 18-calowymi felgami i poprawionym układem kierowniczym ma poprawić stabilność w zakrętach. Kierowca może też samodzielnie decydować o pracy systemów stabilizacji toru jazdy – w trybie ASR Sport + ESC Sport samochód pozwala na większy poślizg kół, zachowując jednak pełne bezpieczeństwo. To pierwszy taki system w historii.

Škoda Fabia 130 Foto: mat. prasowe

W całej historii wyprodukowano ponad 5 milionów egzemplarzy Fabii, a każda generacja miała swoją sportową odmianę

Design Fabii 130 Sport nie pozostawia wątpliwości co do jej charakteru. Czarne detale nadwozia, podwójne końcówki układu wydechowego i przyciemnione reflektory Bi-LED podkreślają sportowy ton. Tylny pas inspirowany rajdową Fabią Rally2 to ukłon w stronę motorsportowego dziedzictwa marki. We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele z większym trzymaniem bocznym, trójramienną kierownicę, stalowe nakładki na pedały oraz zestaw cyfrowych wskaźników Virtual Cockpit. 9-calowy ekran multimedialny z systemem łączności online i sportowe akcenty w detalach wykończenia mają stworzyć bardziej wyjątkową atmosferę. Przyspieszenie 0–100 km/h zajmuje 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji), 60–100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna wynosi teraz 228 km/h, co czyni wersję 130 Sport najszybszą seryjnie produkowaną Fabią w historii.