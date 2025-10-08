Reklama

Takiej Škody jeszcze nie było. Najszybszy seryjny hatchback w historii marki

Z okazji 130-lecia marki Škoda czeski producent przygotował coś wyjątkowego – sportową, limitowaną wersję Fabii 130 Sport. To najmocniejsza i najszybsza seryjna Fabia w historii, która wprost nawiązuje do sportowego dziedzictwa marki. Osiąga prędkość maksymalną 228 km/h i przyspiesza do setki w zaledwie 7,4 sekundy – szybciej niż legendarna Fabia RS.

Publikacja: 08.10.2025 12:12

Škoda Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym wyróżnia się limitowana wersja Fabii 130 Sport na tle wcześniejszych modeli Škody?
  • Jakie są najważniejsze parametry techniczne Fabii 130 Sport?
  • Jakie elementy designu odróżniają Fabię 130 Sport od innych modeli?

Pod względem technicznym Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo, jednak inżynierowie z Mladej Boleslav znacząco poprawili jej osiągi. Zmodernizowany silnik 1.5 TSI generuje teraz 177 KM, czyli o 27 KM więcej niż standardowa odmiana, a moment obrotowy 250 Nm trafia na przednie koła przez ulepszoną, 7-biegową przekładnię DSG. Nowa kalibracja skrzyni biegów umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne przełożenia, a tryb Sport oferuje podwójne redukcje dla jeszcze bardziej dynamicznej reakcji na gaz. Zawieszenie zostało obniżone o 15 mm, co wraz z 18-calowymi felgami i poprawionym układem kierowniczym ma poprawić stabilność w zakrętach. Kierowca może też samodzielnie decydować o pracy systemów stabilizacji toru jazdy – w trybie ASR Sport + ESC Sport samochód pozwala na większy poślizg kół, zachowując jednak pełne bezpieczeństwo. To pierwszy taki system w historii.

Škoda Fabia 130

Foto: mat. prasowe

W całej historii wyprodukowano ponad 5 milionów egzemplarzy Fabii, a każda generacja miała swoją sportową odmianę

Design Fabii 130 Sport nie pozostawia wątpliwości co do jej charakteru. Czarne detale nadwozia, podwójne końcówki układu wydechowego i przyciemnione reflektory Bi-LED podkreślają sportowy ton. Tylny pas inspirowany rajdową Fabią Rally2 to ukłon w stronę motorsportowego dziedzictwa marki. We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele z większym trzymaniem bocznym, trójramienną kierownicę, stalowe nakładki na pedały oraz zestaw cyfrowych wskaźników Virtual Cockpit. 9-calowy ekran multimedialny z systemem łączności online i sportowe akcenty w detalach wykończenia mają stworzyć bardziej wyjątkową atmosferę. Przyspieszenie 0–100 km/h zajmuje 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji), 60–100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna wynosi teraz 228 km/h, co czyni wersję 130 Sport najszybszą seryjnie produkowaną Fabią w historii.

Skoda Epiq trafi do produkcji w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku
Premiery
Skoda Epiq: Kandydat na przebój. Elektryk w cenie modelu benzynowego
Škoda Fabia 130

Foto: mat. prasowe

To prawdopodobnie ostatnia taka Fabia

Choć Škoda nie ujawnia liczby egzemplarzy, wiadomo, że Fabia 130 Sport będzie oferowana czasowo, dostępna w czterech kolorach (białym, czerwonym, niebieskim i czarnym) z kontrastowym, czarnym dachem. Pierwsze auta trafią do klientów w grudniu 2025 r. Fabia 130 to nie tylko szybki miejski hatchback – to symbol drogi, jaką przeszła marka od czasów swoich pierwszych rajdowych sukcesów. Od Fabii RS po Fabia Rally2 – każda generacja udowadniała, że nawet kompakt może mieć sportową duszę. Wersja 130 Sport zamyka tę klamrę z rekordowym akcentem.

Czy wiesz, że…
- Nazwa Fabia 130 to ukłon w stronę modelu Škoda 130 RS, rajdowej legendy lat 70., która wygrywała m.in. w Monte Carlo.
- Nowa Fabia 130 jest o 4 sekundy szybsza w przyspieszeniu 80–120 km/h niż standardowa wersja.
- Zawieszenie obniżone o 15 mm to nie tylko efekt wizualny – pozwala obniżyć środek ciężkości i poprawić stabilność o 10 proc.

Škoda Fabia 130

Foto: mat. prasowe

Škoda Fabia 130

Foto: mat. prasowe

Nie ma złudzeń – Škoda 110 R Concept nie trafi do salonów
Samochód Jutra
Czeska ikona lat 70. w nowym wydaniu. Škoda 110 R powraca

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Skoda Skoda Fabia Marki

Pozostało jeszcze 93% artykułu

