W jubileuszowej akcji Škoda łączy rabaty z bogatszym wyposażeniem i możliwością łączenia promocji z finansowaniem Volkswagen Financial Services. Dzięki temu można zyskać nie tylko na cenie auta, ale także na niższym oprocentowaniu kredytu lub leasingu. Oferta obejmuje również samochody z konfiguracji indywidualnej, a nie tylko te dostępne „od ręki”.

Fabia Edition 130 – miejskie auto na bogato

Najtańsza Fabia Edition 130 z silnikiem 1.0 MPI/80 KM kosztuje od 74 700 zł – to 9 200 zł taniej niż dotąd. Wersja 1.0 TSI/95 KM wyceniona jest na 76 200 zł. W standardzie są czujniki parkowania, kamera cofania, system Kessy Full i aluminiowe felgi Rotare. Suma korzyści: 9 200–11 200 zł.

Skoda Fabia Foto: Skoda Fabia

Scala Edition 130 – kompakt z pakietem zimowym

Scala Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 89 550 zł, czyli 10 000 zł taniej. W pakiecie: kamera cofania, system Kessy Full, alarm, tryby jazdy Driving Mode Select oraz pakiet Winter Premium (podgrzewane fotele, kierownica i przednia szyba). Suma korzyści: do 13 100 zł.