Aktualizacja: 09.10.2025 19:45 Publikacja: 09.10.2025 18:15
Promocja obejmuje praktycznie całą gamę modeli Skody
Foto: mat. prasowe
W jubileuszowej akcji Škoda łączy rabaty z bogatszym wyposażeniem i możliwością łączenia promocji z finansowaniem Volkswagen Financial Services. Dzięki temu można zyskać nie tylko na cenie auta, ale także na niższym oprocentowaniu kredytu lub leasingu. Oferta obejmuje również samochody z konfiguracji indywidualnej, a nie tylko te dostępne „od ręki”.
Czytaj więcej
Z okazji 130-lecia marki Škoda czeski producent przygotował coś wyjątkowego – sportową, limitowan...
Fabia Edition 130 – miejskie auto na bogato
Najtańsza Fabia Edition 130 z silnikiem 1.0 MPI/80 KM kosztuje od 74 700 zł – to 9 200 zł taniej niż dotąd. Wersja 1.0 TSI/95 KM wyceniona jest na 76 200 zł. W standardzie są czujniki parkowania, kamera cofania, system Kessy Full i aluminiowe felgi Rotare. Suma korzyści: 9 200–11 200 zł.
Skoda Fabia
Foto: Skoda Fabia
Scala Edition 130 – kompakt z pakietem zimowym
Scala Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 89 550 zł, czyli 10 000 zł taniej. W pakiecie: kamera cofania, system Kessy Full, alarm, tryby jazdy Driving Mode Select oraz pakiet Winter Premium (podgrzewane fotele, kierownica i przednia szyba). Suma korzyści: do 13 100 zł.
Skoda Scala
Foto: moto.rp.pl
Kamiq Edition 130 – crossover z komfortem w standardzie
Kamiq Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 93 600 zł – o 11 000 zł taniej. Auto ma reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów, czujniki deszczu i pakiet Winter Premium. Suma korzyści: 13 100 zł.
Skoda Kamiq
Foto: mat. prasowe
Octavia Edition 130 – hit flotowy z dużym rabatem
Najpopularniejszy model Škody dostępny jest w dwóch wariantach: Essence i Selection, Essence: korzyści od 17 400 do 21 400 zł (zależnie od silnika i skrzyni biegów) i Selection: do 24 500 zł rabatu w wersjach z silnikiem 2.0 TDI 150 KM DSG. Ceny startują od 102 500 zł za 1.5 TSI/115 KM (6-biegowy manual). Octavia Edition 130 z silnikiem diesla 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 117 900 zł, a topowa 2.0 TDI/150 KM DSG – od 127 300 zł.
Skoda Octavia
Foto: mat. prasowe
Karoq Edition 130 – SUV, który zyskał na wszystkim
Wersja 1.0 TSI/115 KM kosztuje od 118 500 zł, a mocniejsza 1.5 TSI/150 KM – od 128 400 zł. W standardzie: reflektory Full LED Matrix, kamera cofania i czujniki parkowania. Suma korzyści: 16 500 zł.
Skoda Karoq
Foto: mat. prasowe
Kodiaq Edition 130 – SUV z pakietem asystentów
Największy SUV Škody ma w standardzie pakiet Assisted Drive (tempomat do 210 km/h, Lane Assist, Emergency Assist, Traffic Jam Assist) i reflektory Top LED Matrix. Cena od 166 350 zł, czyli 18 500 zł taniej. Suma korzyści: do 21 950 zł.
Skoda Kodiaq
Foto: mat. prasowe
Superb Edition 130 – flagowiec z rabatem ponad 20 tys. zł
Superb Edition 130 z silnikiem 1.5 TSI mHEV/150 KM kosztuje od 162 550 zł (liftback) lub 165 650 zł (kombi). Wyposażenie obejmuje reflektory Full LED Matrix i zestaw systemów wspierających kierowcę. Suma korzyści: do 23 050 zł, także w wersji hybrydowej plug-in.
Skoda Superb
Foto: mat. prasowe
Škoda nie zwalnia tempa. Marka utrzymuje drugą pozycję na polskim rynku – w 2025 r. sprzedała już 45,5 tys. aut od początku roku. Wyprzedaż jubileuszowa ma pomóc utrzymać ten wynik i jednocześnie odpowiedzieć na rosnącą presję ze strony marek chińskich, które coraz śmielej wchodzą do Europy.
Czy wiesz, że…
- Škoda Laurin&Klement powstała 130 lat temu – w 1895 roku.
- W Polsce marka ma ponad 200 autoryzowanych punktów sprzedaży.
- Model Octavia odpowiada za co piąte sprzedane auto Škody w kraju.
Czytaj więcej
Od 1 sierpnia 2025 roku stery marki Škoda w Polsce przejął Jaroslav Hercog. Doświadczony menedżer...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W jubileuszowej akcji Škoda łączy rabaty z bogatszym wyposażeniem i możliwością łączenia promocji z finansowaniem Volkswagen Financial Services. Dzięki temu można zyskać nie tylko na cenie auta, ale także na niższym oprocentowaniu kredytu lub leasingu. Oferta obejmuje również samochody z konfiguracji indywidualnej, a nie tylko te dostępne „od ręki”.
Fabia Edition 130 – miejskie auto na bogato
Najtańsza Fabia Edition 130 z silnikiem 1.0 MPI/80 KM kosztuje od 74 700 zł – to 9 200 zł taniej niż dotąd. Wersja 1.0 TSI/95 KM wyceniona jest na 76 200 zł. W standardzie są czujniki parkowania, kamera cofania, system Kessy Full i aluminiowe felgi Rotare. Suma korzyści: 9 200–11 200 zł.
Berlin jest dziś epicentrum europejskiej motoryzacji. Do kancelarii federalnej przyjechali szefowie największych...
Na południu Polski trwa realizacja jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji drogowych ostatnich lat. W ra...
Śliska nawierzchnia, nagłe opady i oblodzone skrzyżowania to codzienność zimowej jazdy. Dlatego kierowcy oczekuj...
Brytyjski rynek motoryzacyjny staje się poligonem, na którym chiński BYD udowadnia, że potrafi wygrywać tam, gdz...
Polski rynek nowych samochodów znów rośnie – ale to nie Toyota, Skoda ani Volkswagen wywołały największe porusze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas