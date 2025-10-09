Reklama

Škoda kończy jubileusz z przytupem. Nawet 24 500 zł rabatu na popularne modele

Czeska marka wchodzi w ostatni kwartał obchodów 130-lecia i rusza z największą w tym roku wyprzedażą. W ramach jubileuszowej akcji „Edition 130” klienci mogą liczyć na realne obniżki cen sięgające 24,5 tys. zł i dodatkowe wyposażenie w standardzie. Promocja obejmuje praktycznie całą gamę – Fabię i Scalę, Kodiaqa i Superba – i potrwa do końca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Publikacja: 09.10.2025 18:15

Promocja obejmuje praktycznie całą gamę modeli Skody

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

W jubileuszowej akcji Škoda łączy rabaty z bogatszym wyposażeniem i możliwością łączenia promocji z finansowaniem Volkswagen Financial Services. Dzięki temu można zyskać nie tylko na cenie auta, ale także na niższym oprocentowaniu kredytu lub leasingu. Oferta obejmuje również samochody z konfiguracji indywidualnej, a nie tylko te dostępne „od ręki”.

Czytaj więcej

Škoda Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo
Premiery
Takiej Škody jeszcze nie było. Najszybszy seryjny hatchback w historii marki

Fabia Edition 130 – miejskie auto na bogato
Najtańsza Fabia Edition 130 z silnikiem 1.0 MPI/80 KM kosztuje od 74 700 zł – to 9 200 zł taniej niż dotąd. Wersja 1.0 TSI/95 KM wyceniona jest na 76 200 zł. W standardzie są czujniki parkowania, kamera cofania, system Kessy Full i aluminiowe felgi Rotare. Suma korzyści: 9 200–11 200 zł.

Skoda Fabia

Skoda Fabia

Foto: Skoda Fabia

Scala Edition 130 – kompakt z pakietem zimowym
Scala Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 89 550 zł, czyli 10 000 zł taniej. W pakiecie: kamera cofania, system Kessy Full, alarm, tryby jazdy Driving Mode Select oraz pakiet Winter Premium (podgrzewane fotele, kierownica i przednia szyba). Suma korzyści: do 13 100 zł.

Skoda Scala

Foto: moto.rp.pl

Foto: moto.rp.pl

Kamiq Edition 130 – crossover z komfortem w standardzie
Kamiq Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 93 600 zł – o 11 000 zł taniej. Auto ma reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów, czujniki deszczu i pakiet Winter Premium. Suma korzyści: 13 100 zł.

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq

Foto: mat. prasowe

Octavia Edition 130 – hit flotowy z dużym rabatem
Najpopularniejszy model Škody dostępny jest w dwóch wariantach: Essence i Selection, Essence: korzyści od 17 400 do 21 400 zł (zależnie od silnika i skrzyni biegów) i Selection: do 24 500 zł rabatu w wersjach z silnikiem 2.0 TDI 150 KM DSG. Ceny startują od 102 500 zł za 1.5 TSI/115 KM (6-biegowy manual). Octavia Edition 130 z silnikiem diesla 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 117 900 zł, a topowa 2.0 TDI/150 KM DSG – od 127 300 zł.

Skoda Octavia

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Karoq Edition 130 – SUV, który zyskał na wszystkim
Wersja 1.0 TSI/115 KM kosztuje od 118 500 zł, a mocniejsza 1.5 TSI/150 KM – od 128 400 zł. W standardzie: reflektory Full LED Matrix, kamera cofania i czujniki parkowania. Suma korzyści: 16 500 zł.

Skoda Karoq

Skoda Karoq

Foto: mat. prasowe

Kodiaq Edition 130 – SUV z pakietem asystentów
Największy SUV Škody ma w standardzie pakiet Assisted Drive (tempomat do 210 km/h, Lane Assist, Emergency Assist, Traffic Jam Assist) i reflektory Top LED Matrix. Cena od 166 350 zł, czyli 18 500 zł taniej. Suma korzyści: do 21 950 zł.

Skoda Kodiaq

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Superb Edition 130 – flagowiec z rabatem ponad 20 tys. zł
Superb Edition 130 z silnikiem 1.5 TSI mHEV/150 KM kosztuje od 162 550 zł (liftback) lub 165 650 zł (kombi). Wyposażenie obejmuje reflektory Full LED Matrix i zestaw systemów wspierających kierowcę. Suma korzyści: do 23 050 zł, także w wersji hybrydowej plug-in.

Skoda Superb

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Škoda nie zwalnia tempa. Marka utrzymuje drugą pozycję na polskim rynku – w 2025 r. sprzedała już 45,5 tys. aut od początku roku. Wyprzedaż jubileuszowa ma pomóc utrzymać ten wynik i jednocześnie odpowiedzieć na rosnącą presję ze strony marek chińskich, które coraz śmielej wchodzą do Europy.

Czy wiesz, że…
- Škoda Laurin&Klement powstała 130 lat temu – w 1895 roku.
- W Polsce marka ma ponad 200 autoryzowanych punktów sprzedaży.
- Model Octavia odpowiada za co piąte sprzedane auto Škody w kraju.

Czytaj więcej

Jaroslav Hercog, nowy szef Skody w Polsce
Tu i Teraz
Jaroslav Hercog nowym szefem marki Škoda w Polsce

Źródło: rp.pl

Skoda Skoda Fabia Marki Skoda Superb Skoda Scala Skoda Kodiaq

