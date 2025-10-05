Aktualizacja: 05.10.2025 13:56 Publikacja: 05.10.2025 07:30
Cztery kluczowe rody — Porsche–Piëch, Quandt, Agnelli, Peugeot — kontrolują rynek motoryzacyjny w Europie
Foto: mat. prasowe
Cztery kluczowe rody — Porsche–Piëch, Quandt, Agnelli, Peugeot — kontrolujące przemysł motoryzacyjny w Europie, stanęły przed jednym z największych wyzwań w dziejach motoryzacji. Muszą dokonać korekty modeli biznesowych, wyprostować konsekwencje błędnych decyzji ostatnich lat związanych z transformacją na elektromobilność oraz właściwie zdefiniować i wykorzystać najważniejsze atuty europejskich marek samochodowych, by stawić czoła chińskiej ofensywie. Cztery rodziny kontrolują koncerny Volkswagen, BMW oraz Stellantis.
To absolutni hegemoni w Europie. Poprzez holding Porsche SE rodzina Porsche–Piëch kontroluje 31,9 proc. kapitału Grupy Volkswagen, a co ważniejsze— aż 53,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, co daje skuteczną kontrolę nad całym konglomeratem Volkswagen Group (Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Cupra, Seat, Bugatti, Skoda, Scania, MAN, Ducati, Cariad (oprogramowanie i cyfryzacja aut Grupy VW), Elli (rozwiązania do ładowania i energia), PowerCo (produkcja baterii). Porsche SE odgrywa kluczową rolę jako instrument decyzyjny— to tu zapadają decyzje o restrukturyzacjach, inwestycjach i planach strategicznych. To holding inwestycyjny z siedzibą w Stuttgarcie, który nie produkuje samochodów.
Ferdinand Piëch (1937–2019) – wnuk legendarnego konstruktora Ferdinanda Porsche i jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii światowej motoryzacji. Inżynier z wykształcenia, wizjoner z natury, był architektem potęgi Volkswagen Group. To on doprowadził do przejęcia marek Bentley, Bugatti, Lamborghini, Škoda i Ducati, tworząc z koncernu z Wolfsburga prawdziwe imperium.
Foto: mat. prasowe
Rodzina Porsche–Piëch to klan potomków Ferdinanda Porsche (konstruktor Garbusa) i jego zięcia Antona Piëcha, który dzięki złożonemu systemowi udziałów w Porsche SE kontroluje Volkswagen Group. To właśnie ten holding, w którym obie gałęzie rodu – Porsche i Piëch – utrzymują równowagę sił, realnie rządzi całym koncernem Volkswagena. Potomkowie Ferdinanda Porsche nadal pozostają w cieniu, ale mają decydujący głos w najważniejszych kwestiach niemieckiej i europejskiej motoryzacji – od elektromobilności, przez inwestycje w autonomiczną jazdę, po politykę kadrową w zarządach VW i Porsche. To dynastia, która od dziewięćdziesięciu lat nadaje ton motoryzacyjnej Europie.
Wolfgang Porsche (ur. 1943) – najmłodszy syn Ferdinanda „Ferry’ego” Porsche i wnuk legendarnego konstruktora Ferdinanda Porsche. Od 2007 roku stoi na czele Rady Nadzorczej Porsche AG oraz Porsche SE, kluczowego akcjonariusza koncernu Volkswagen Group. Karierę zaczynał w sprzedaży Peugeota w Hamburgu – zanim dołączył do rodzinnego biznesu. Prywatnie znany z zamiłowania do klasycznych modeli Porsche i życia w austriackich Alpach, w swojej rezydencji w Zell am See.
Foto: mat. prasowe
Najbardziej znanym potomkiem jest Ferdinand Piëch (1937-2019), wnuk założyciela, który przez lata był prezesem Audi i Volkswagena. To on odpowiadał za stworzenie takich ikon jak Audi Quattro, a także luksusowego Volkswagena Phaetona. W latach 2000. doszło do ostrej walki między obiema gałęziami rodu. Był to czas, kiedy Porsche próbowało przejąć Volkswagena. Ostatecznie stało się odwrotnie – to VW przejął Porsche AG, ale kontrola właścicielska została w rodzinie. Drugą znaną publicznie osobą jest Wolfgang Porsche, który jest najmłodszym synem Ferry’ego Porsche i wnukiem legendarnego konstruktora Ferdinanda Porsche. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Porsche AG oraz Porsche SE, a jego decyzje mają kluczowy wpływ na strategię całego koncernu Volkswagen Group. Znany z konserwatywnego stylu zarządzania, uchodzi za strażnika rodzinnego dziedzictwa i symbol ciągłości marki o ponadstuletniej historii. Wnuki Ferdinanda Porsche liczą dziś ponad 30 osób – co czyni z tego klanu jeden z najbardziej rozbudowanych rodów biznesowych w Europie. Szacowany majątek rodzinny to ponad 66 mld euro.
Rodzina Quandt to dawni potentaci motoryzacyjni— Hanna, Stefan i Susanne Klatten dzierżą kluczowe pakiety akcji BMW: Hanna i Stefan mają po ok. 15 proc. udziałów, Susanne Klatten kolejne 12 proc. — razem rodzina odpowiada za ok. 40 proc. akcji i pełną kontrolę nad BMW, mimo że większość znajduje się w wolnym obrocie giełdowym. Rodzina Quandt zwykle pozostaje w cieniu i nie chce być eksponowana przez media. Każda strategiczna decyzja pochodzi z rodzinnej wizji— od kierunku elektryfikacji po inwestycje w fabryki w Europie i Azji.
Herbert Quandt (1910–1982, na zdjęciu w środku), syn Günthera, wizjoner, który uratował BMW przed przejęciem przez Daimlera w 1959 roku. To dzięki niemu marka przekształciła się z niszowego producenta w światowego lidera segmentu premium. Uważany za najważniejszą postać w historii BMW po wojnie.
Foto: mat. prasowe
Po II wojnie światowej Herbert i Harald, synowie Günthera Quandta, ojca imperium, odbudowali potęgę rodziny, inwestując w BMW w latach 50., gdy marka balansowała na krawędzi bankructwa i przejęcia przez Mercedesa. To właśnie ich kapitał uratował bawarskiego producenta i pozwolił mu urosnąć do roli globalnej ikony motoryzacji. Dziś najważniejszymi spadkobierczyniami fortuny są Susanne Klatten i Stefan Quandt.
Susanne Klatten (ur. 1962, po lewej), najbogatsza kobieta w Niemczech, znana przede wszystkim jako główna akcjonariuszka BMW Group. Córka Herberta i Johanny Quandt, odziedziczyła po ojcu 19,2 proc. udziałów w BMW, co czyni ją jednym z najważniejszych graczy w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym.
Foto: mat. prasowe
Susanne Klatten, córka Herberta Quandta, jest najbogatszą kobietą w Niemczech, jej majątek Forbes szacuje na ponad 25 mld euro. Brat Susanne, Stefan Quandt, także miliarder, od lat pełni funkcje w radzie nadzorczej BMW i jest kluczowym głosem w strategii koncernu. Quandtowie inwestują również poza motoryzacją – w ich portfelu były m.in. udziały w firmach farmaceutycznych, chemicznych i medialnych. Szacowany majątek całej rodziny to około 50 mld euro.
Włoska dynastia Agnelli, od pokoleń związana z motoryzacją przez markę Fiat, dziś działa przez holding Exor, kontrolowany w 56,9 proc. przez Agnellich. Exor posiada znaczące udziały m.in. w Stellantis (15,5 proc. akcji) i Ferrari (19,5 proc. akcji). Stellantis skupia portfolio takich marek jak: Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, DS Automobiles, Maserati, Jeep, Lancia, Chrysler, Dodge, Ram i Abarth. Fuzja PSA i FCA z 2021 r.. to efekt rodzinnej wizji Agnellich, która miała przeciwdziałać chińskiej ekspansji poprzez skalę działania i szeroką gamę marek.
Gianni Agnelli (1921–2003) – legenda włoskiego przemysłu, stylu i polityki. Nazywany po prostu „L’Avvocato” (adwokat), był symbolem Fiata i nowoczesnych Włoch drugiej połowy XX wieku. Jako wnuk założyciela koncernu, Giovanniego Agnellego, przejął faktyczne stery firmy po II wojnie światowej, przekształcając Fiata z krajowego producenta w globalnego gracza. Pod jego rządami Fiat przejął m.in. Ferrari, Lancię, Alfa Romeo i Maserati, tworząc imperium motoryzacyjne.
Foto: mat. prasowe
Agnelli są od ponad stu lat związani z marką Fiat. To Giovanni Agnelli senior w 1899 r. współtworzył Fabbrica Italiana Automobili Torino. Fiat szybko stał się symbolem włoskiej motoryzacji i podstawą fortuny rodziny. W kolejnych dekadach Agnelli rozbudowali imperium, inwestując nie tylko w przemysł samochodowy, ale też w bankowość, media i sport. Najbardziej znaną postacią był Gianni Agnelli („L’Avvocato”), przez dekady ikona włoskiej elity, łączący rolę przemysłowca, politycznego gracza i mecenasa sztuki. Po jego śmierci stery w rodzinie przejęli John Elkann i jego rodzeństwo – to oni odpowiadają za przekształcenie Fiata w Stellantis, inwestycje Exor w Ferrari, Juventus Turyn, The Economist czy firmę ubezpieczeniową PartnerRe. Agnelli pozostają symbolem włoskiej gospodarki, a ich majątek i wpływy zapewniają im miejsce w czołówce najbardziej wpływowych rodzin biznesowych Europy.
John Elkann (ur. 1976) – wnuk legendarnego Gianniego Agnellego i obecny przywódca przemysłowego imperium rodziny Agnelli, stoi dziś na czele Exor N.V. – holdingu kontrolującego m.in. Stellantis, Ferrari, CNH Industrial, a także udziały w The Economist i firmie reasekuracyjnej PartnerRe. Urodzony w Nowym Jorku, wychowany we Francji i Włoszech, uchodzi za nowoczesnego, dyskretnego menedżera, który w przeciwieństwie do charyzmatycznego dziadka unika medialnego rozgłosu.
Foto: mat. prasowe
Gianni Agnelli (1921-2003) był nie tylko głową Fiata, ale i ikoną stylu – jego sposób noszenia zegarka na mankiecie koszuli czy nonszalanckiego krawata do dziś jest kopiowany w modzie męskiej. Rodzina od pokoleń kontroluje Juventus Turyn – klub jest częścią ich tożsamości i wizytówką w świecie sportu. John Elkann, wnuk Gianniego i obecny lider Exor, jest uważany za „nową twarz” klanu – wychowany we Francji i USA, świetnie łączy włoskie korzenie z globalnym spojrzeniem. Holding Exor inwestuje nie tylko w motoryzację, ale też w media (The Economist), reasekurację (PartnerRe), a nawet w start-upy technologiczne i sektor medyczny. Włoska prasa nazywa ich czasem „włoskimi Kennedymi” – ze względu na wielopokoleniową władzę, medialną obecność i dramatyczne wydarzenia rodzinne, jak śmierć Giovanniego Alberto Agnellego w wieku 33 lat. Szacowany majątek klanu Agnelli to ok. 38 mld euro.
Dziś Peugeot wchodzi w skład Stellantis. Rodzina Peugeot przed fuzją z FCA miała w PSA ok. 14 proc. udziałów, a dziś zachowuje ważną rolę w radzie nadzorczej Stellantis. Koncern PSA w 2014 r.. sprzedał udziały chińskiemu Dongfengowi, co zmniejszyło wpływ rodziny Peugeotów (udział spadł z 25 proc. do 14 proc.), lecz otworzyło dostęp do produkcji w Chinach.
Rodzina Peugeot to jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych rodów przemysłowych we Francji. Ich historia sięga końca XVIII wieku, gdy bracia Jean-Pierre i Jean-Frédéric Peugeot rozpoczęli działalność w branży metalowej, produkując m.in. piły i młynki do kawy. W drugiej połowie XIX wieku Émile Peugeot skierował uwagę firmy na rozwijający się sektor transportu – od rowerów po pierwsze samochody, które w 1896 r.. dały początek marce Peugeot. Rodzina przez dekady była symbolem francuskiej motoryzacji, kontrolując koncern PSA (Peugeot Société Anonyme), który w XX wieku stał się jednym z największych producentów samochodów w Europie. W 2021 r.. PSA połączyło się z Fiat Chrysler Automobiles, tworząc globalnego giganta Stellantis, w którym rodzina Peugeot zachowała udziały (ok. 7 proc.) poprzez holding FFP, dziś znany jako Peugeot Invest. Dzięki temu wciąż odgrywa istotną rolę w światowym przemyśle samochodowym, choć już nie tak dominującą jak dawniej.
Peugeot zaczynał od… młynków do pieprzu, które do dziś są produkowane i uważane za jedne z najlepszych na rynku. Produkował też narzędzia i wyroby metalowe. Dopiero później przeszedł do produkcji rowerów, a potem na samochody. Jeden z pierwszych pojazdów Peugeota to trójkołowy pojazd parowy typu „Type 1”, powstały w 1889 r. zanim firma przeszła w pełni na silniki spalinowe. Peugeot finansował przez lata własny zespół kolarski. W 1896 r.. uznano Peugeota za właściciela pierwszego skradzionego auta – prototypu, który padł łupem mechaników związanych z innym przedsiębiorcą. Rodzina Peugeot od wieków była związana z regionem Montbéliard i działaniami przemysłowymi w Franche-Comté. W dokumentach pojawiają się wzmianki o rodzie już od XV wieku. Muzeum „Musée de l’Aventure Peugeot” w Sochaux zostało założone w 1988 r. przez członków rodziny, by upamiętnić historię marki – ekspozycje obejmują też oryginalne rowery i narzędzia z wczesnych lat działalności. Ród Peugeot zainwestował nie tylko w motoryzację – za pośrednictwem holdingu Peugeot Invest angażuje się także w nieruchomości, bankowość czy spółki technologiczne. Głównym filarem majątku klanu jest Peugeot Invest – holding inwestycyjny kontrolowany w około 80 proc. przez rodzinę Peugeot przez Établissements Peugeot Frères. Jego wartość oszacowana jest na ok. 5,9 mld euro. Holding ten posiada m.in. około 7,2 proc. udziałów w Stellantis (firmie po fuzji PSA i FCA).
Robert Peugeot (ur. 1950) – jeden z najważniejszych współczesnych przedstawicieli francuskiego rodu przemysłowców. Jest prawnukiem Roberta Peugeota, który w XIX wieku przekształcił rodzinne przedsiębiorstwo metalowe w koncern motoryzacyjny. W 2002 roku objął kierownictwo rodzinnego holdingu FFP (obecnie Peugeot Invest), który kontroluje udziały nie tylko w Stellantis, ale również w takich firmach jak Hermès, Safran, LISI czy SEB. Robert uchodzi za „architekta nowoczesnego kapitału rodzinnego” – utrzymał wpływy klanu Peugeot mimo utraty bezpośredniej kontroli nad marką samochodową.
Foto: mat. prasowe
Cztery rodziny — Porsche–Piëch, Quandt, Agnelli i Peugeot — stanowią podstawę europejskiej motoryzacji. Choć każda działa w innym modelu biznesowym, prawnym i rynkowym, ich wpływ łączy się w jednym: dominacja kluczowych marek, centralna kontrola strategii i zdolność reagowania na globalne wyzwania. Dynamicznie rozwijająca się chińska konkurencja oraz nieprzewidywalna polityka celna to dziś największe zagrożenia dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Polityka czterech rodów zadecyduje, czy europejska motoryzacja pozostanie niezależna, innowacyjna i konkurencyjna. To oni dziś piszą strategię, która może przesądzić o przyszłości mobilności w Europie.
Źródło: rp.pl
