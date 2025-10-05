Susanne Klatten, córka Herberta Quandta, jest najbogatszą kobietą w Niemczech, jej majątek Forbes szacuje na ponad 25 mld euro. Brat Susanne, Stefan Quandt, także miliarder, od lat pełni funkcje w radzie nadzorczej BMW i jest kluczowym głosem w strategii koncernu. Quandtowie inwestują również poza motoryzacją – w ich portfelu były m.in. udziały w firmach farmaceutycznych, chemicznych i medialnych. Szacowany majątek całej rodziny to około 50 mld euro.

Rodzina Agnelli (Stellantis i Ferrari)

Włoska dynastia Agnelli, od pokoleń związana z motoryzacją przez markę Fiat, dziś działa przez holding Exor, kontrolowany w 56,9 proc. przez Agnellich. Exor posiada znaczące udziały m.in. w Stellantis (15,5 proc. akcji) i Ferrari (19,5 proc. akcji). Stellantis skupia portfolio takich marek jak: Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, DS Automobiles, Maserati, Jeep, Lancia, Chrysler, Dodge, Ram i Abarth. Fuzja PSA i FCA z 2021 r.. to efekt rodzinnej wizji Agnellich, która miała przeciwdziałać chińskiej ekspansji poprzez skalę działania i szeroką gamę marek.

Gianni Agnelli (1921–2003) – legenda włoskiego przemysłu, stylu i polityki. Nazywany po prostu „L’Avvocato” (adwokat), był symbolem Fiata i nowoczesnych Włoch drugiej połowy XX wieku. Jako wnuk założyciela koncernu, Giovanniego Agnellego, przejął faktyczne stery firmy po II wojnie światowej, przekształcając Fiata z krajowego producenta w globalnego gracza. Pod jego rządami Fiat przejął m.in. Ferrari, Lancię, Alfa Romeo i Maserati, tworząc imperium motoryzacyjne. Foto: mat. prasowe

Agnelli są od ponad stu lat związani z marką Fiat. To Giovanni Agnelli senior w 1899 r. współtworzył Fabbrica Italiana Automobili Torino. Fiat szybko stał się symbolem włoskiej motoryzacji i podstawą fortuny rodziny. W kolejnych dekadach Agnelli rozbudowali imperium, inwestując nie tylko w przemysł samochodowy, ale też w bankowość, media i sport. Najbardziej znaną postacią był Gianni Agnelli („L’Avvocato”), przez dekady ikona włoskiej elity, łączący rolę przemysłowca, politycznego gracza i mecenasa sztuki. Po jego śmierci stery w rodzinie przejęli John Elkann i jego rodzeństwo – to oni odpowiadają za przekształcenie Fiata w Stellantis, inwestycje Exor w Ferrari, Juventus Turyn, The Economist czy firmę ubezpieczeniową PartnerRe. Agnelli pozostają symbolem włoskiej gospodarki, a ich majątek i wpływy zapewniają im miejsce w czołówce najbardziej wpływowych rodzin biznesowych Europy.

John Elkann (ur. 1976) – wnuk legendarnego Gianniego Agnellego i obecny przywódca przemysłowego imperium rodziny Agnelli, stoi dziś na czele Exor N.V. – holdingu kontrolującego m.in. Stellantis, Ferrari, CNH Industrial, a także udziały w The Economist i firmie reasekuracyjnej PartnerRe. Urodzony w Nowym Jorku, wychowany we Francji i Włoszech, uchodzi za nowoczesnego, dyskretnego menedżera, który w przeciwieństwie do charyzmatycznego dziadka unika medialnego rozgłosu. Foto: mat. prasowe

Gianni Agnelli (1921-2003) był nie tylko głową Fiata, ale i ikoną stylu – jego sposób noszenia zegarka na mankiecie koszuli czy nonszalanckiego krawata do dziś jest kopiowany w modzie męskiej. Rodzina od pokoleń kontroluje Juventus Turyn – klub jest częścią ich tożsamości i wizytówką w świecie sportu. John Elkann, wnuk Gianniego i obecny lider Exor, jest uważany za „nową twarz” klanu – wychowany we Francji i USA, świetnie łączy włoskie korzenie z globalnym spojrzeniem. Holding Exor inwestuje nie tylko w motoryzację, ale też w media (The Economist), reasekurację (PartnerRe), a nawet w start-upy technologiczne i sektor medyczny. Włoska prasa nazywa ich czasem „włoskimi Kennedymi” – ze względu na wielopokoleniową władzę, medialną obecność i dramatyczne wydarzenia rodzinne, jak śmierć Giovanniego Alberto Agnellego w wieku 33 lat. Szacowany majątek klanu Agnelli to ok. 38 mld euro.