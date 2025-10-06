Reklama

SUV z Chin wśród najchętniej kupowanych aut w Polsce

Polski rynek nowych samochodów znów rośnie – ale to nie Toyota, Skoda ani Volkswagen wywołały największe poruszenie we wrześniowych statystykach. Prawdziwym zaskoczeniem jest chińska marka MG, której model HS po raz pierwszy w historii trafił do pierwszej dziesiątki najczęściej rejestrowanych aut osobowych w Polsce.

Publikacja: 06.10.2025 20:49

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są najnowsze zmiany na polskim rynku samochodów osobowych?
  • Jaki wpływ na rynek wywierają chińskie marki samochodowe?
  • Jak zmiany na rynku wpływają na pozycję europejskich marek samochodowych?

To moment symboliczny – pokazujący, że ofensywa marek z Chin nie jest już epizodem, ale trwałą zmianą układu sił. Według danych IBRM Samar, we wrześniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 55 562 samochody osobowe i dostawcze, co oznacza wzrost o 18,15 proc. r/r. W samym segmencie aut osobowych wynik był jeszcze lepszy – 49 857 sztuk, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. To rekordowy wrzesień w historii polskiego rynku, napędzany nie tylko flotami, ale też rosnącą aktywnością klientów indywidualnych, którzy stanowili już niemal 30 proc. nabywców.

Liderem pozostaje Toyota (68,6 tys. aut od początku roku), mimo że notuje spadek o 7,5 proc. r/r. Skoda utrzymuje drugą pozycję z 45,5 tys. rejestracji (+5,8 proc.), a podium uzupełnia Volkswagen, który zaliczył dynamiczny wzrost o 15,9 proc. W pierwszej piątce znalazły się także Kia i BMW, ale to w dalszej części rankingu dzieje się najwięcej.

MG HS

MG HS

Foto: mat. prasowe

Chińskie marki szturmują Europę

W dziewiątym miesiącu roku producenci z Chin sprzedali rekordowe 4419 samochodów, wyrównując rekordowy udział 8,9 proc. rynku. Wzrosty notują niemal wszyscy – od MG przez Omodę i Jaecoo, po BYD czy Baic. Największe wrażenie robi jednak MG, które zwiększyło liczbę rejestracji o 138 proc. r/r, a sam model HS aż o 122 proc. We wrześniu zarejestrowano 794 egzemplarze HS-a, co dało mu dziewiąte miejsce w rankingu miesięcznym i 5370 egzemplarzy w całym roku. W segmencie klientów indywidualnych HS poradził sobie jeszcze lepiej – zajął szóste miejsce z wynikiem 3094 rejestracji od stycznia do września, wyprzedzając wiele popularnych europejskich modeli, m.in. Dacię Duster i Hyundaia Tucsona. Chińskie SUV-y przestają być egzotyką – stają się realną alternatywą dla ofert z Europy i Korei.

Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek we wrześniu

Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek we wrześniu

Foto: Samar

Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek od stycznia do września 2025 r.

Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek od stycznia do września 2025 r.

Foto: Samar

Z raportu Samaru wynika, że rosnąca sprzedaż chińskich marek nie jest przypadkiem. To efekt agresywnej polityki cenowej, szybkiego rozwoju sieci dealerskich i coraz lepszej opinii o jakości. MG, Omoda, Jaecoo i BYD wspólnie odpowiadają już za ponad 5 proc. całego rynku nowych aut osobowych. Dla porównania, jeszcze rok temu ich udział nie przekraczał 1 proc. Niektóre europejskie marki wyraźnie tracą oddech – Renault notuje spadek o 8,5 proc., a Hyundai o blisko 5 proc. r/r. Tymczasem Chińczycy zaliczają trzycyfrowe wzrosty i przebijają się do zestawień, które dotąd były zarezerwowane dla klasyków flotowych.

Foto: mat. prasowe

Nowa era konkurencji

Wrzesień 2025 potwierdził też, że rynek polski dojrzewa – i że klienci są coraz bardziej otwarci na nowości. Udział samochodów elektrycznych (BEV) wzrósł już do 9 proc., a prognoza Samaru mówi o możliwym przekroczeniu 585 tys. rejestracji osobowych w całym 2025 r.. Wszystko wskazuje na to, że 2025 r. zapisze się jako moment przełomu – nie tylko dla rynku, ale i dla postrzegania marek z Chin. Jeśli trend się utrzyma, MG HS może wkrótce zagrozić pozycji takich bestsellerów jak Kia Sportage czy Toyota C-HR.

Czy wiesz, że…
- MG HS to SUV opracowany w Wielkiej Brytanii, ale produkowany w Chinach przez SAIC Motor.
- W Polsce działa już ponad 30 autoryzowanych salonów MG, a marka zapowiada dalszą ekspansję.
- Chińskie auta mają dziś w Polsce większy udział w rynku niż Tesla, Honda i Mazda razem wzięte.

To moment symboliczny – pokazujący, że ofensywa marek z Chin nie jest już epizodem, ale trwałą zmianą układu sił. Według danych IBRM Samar, we wrześniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 55 562 samochody osobowe i dostawcze, co oznacza wzrost o 18,15 proc. r/r. W samym segmencie aut osobowych wynik był jeszcze lepszy – 49 857 sztuk, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. To rekordowy wrzesień w historii polskiego rynku, napędzany nie tylko flotami, ale też rosnącą aktywnością klientów indywidualnych, którzy stanowili już niemal 30 proc. nabywców.

