Aktualizacja: 07.10.2025 04:34 Publikacja: 06.10.2025 20:49
Foto: mat. prasowe
To moment symboliczny – pokazujący, że ofensywa marek z Chin nie jest już epizodem, ale trwałą zmianą układu sił. Według danych IBRM Samar, we wrześniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 55 562 samochody osobowe i dostawcze, co oznacza wzrost o 18,15 proc. r/r. W samym segmencie aut osobowych wynik był jeszcze lepszy – 49 857 sztuk, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. To rekordowy wrzesień w historii polskiego rynku, napędzany nie tylko flotami, ale też rosnącą aktywnością klientów indywidualnych, którzy stanowili już niemal 30 proc. nabywców.
Czytaj więcej
Samochody chińskiej produkcji cieszą się w Polsce coraz większą popularnością – w styczniu 2025 r...
Liderem pozostaje Toyota (68,6 tys. aut od początku roku), mimo że notuje spadek o 7,5 proc. r/r. Skoda utrzymuje drugą pozycję z 45,5 tys. rejestracji (+5,8 proc.), a podium uzupełnia Volkswagen, który zaliczył dynamiczny wzrost o 15,9 proc. W pierwszej piątce znalazły się także Kia i BMW, ale to w dalszej części rankingu dzieje się najwięcej.
MG HS
Foto: mat. prasowe
W dziewiątym miesiącu roku producenci z Chin sprzedali rekordowe 4419 samochodów, wyrównując rekordowy udział 8,9 proc. rynku. Wzrosty notują niemal wszyscy – od MG przez Omodę i Jaecoo, po BYD czy Baic. Największe wrażenie robi jednak MG, które zwiększyło liczbę rejestracji o 138 proc. r/r, a sam model HS aż o 122 proc. We wrześniu zarejestrowano 794 egzemplarze HS-a, co dało mu dziewiąte miejsce w rankingu miesięcznym i 5370 egzemplarzy w całym roku. W segmencie klientów indywidualnych HS poradził sobie jeszcze lepiej – zajął szóste miejsce z wynikiem 3094 rejestracji od stycznia do września, wyprzedzając wiele popularnych europejskich modeli, m.in. Dacię Duster i Hyundaia Tucsona. Chińskie SUV-y przestają być egzotyką – stają się realną alternatywą dla ofert z Europy i Korei.
Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek we wrześniu
Foto: Samar
Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek od stycznia do września 2025 r.
Foto: Samar
Z raportu Samaru wynika, że rosnąca sprzedaż chińskich marek nie jest przypadkiem. To efekt agresywnej polityki cenowej, szybkiego rozwoju sieci dealerskich i coraz lepszej opinii o jakości. MG, Omoda, Jaecoo i BYD wspólnie odpowiadają już za ponad 5 proc. całego rynku nowych aut osobowych. Dla porównania, jeszcze rok temu ich udział nie przekraczał 1 proc. Niektóre europejskie marki wyraźnie tracą oddech – Renault notuje spadek o 8,5 proc., a Hyundai o blisko 5 proc. r/r. Tymczasem Chińczycy zaliczają trzycyfrowe wzrosty i przebijają się do zestawień, które dotąd były zarezerwowane dla klasyków flotowych.
Foto: mat. prasowe
Wrzesień 2025 potwierdził też, że rynek polski dojrzewa – i że klienci są coraz bardziej otwarci na nowości. Udział samochodów elektrycznych (BEV) wzrósł już do 9 proc., a prognoza Samaru mówi o możliwym przekroczeniu 585 tys. rejestracji osobowych w całym 2025 r.. Wszystko wskazuje na to, że 2025 r. zapisze się jako moment przełomu – nie tylko dla rynku, ale i dla postrzegania marek z Chin. Jeśli trend się utrzyma, MG HS może wkrótce zagrozić pozycji takich bestsellerów jak Kia Sportage czy Toyota C-HR.
Czy wiesz, że…
- MG HS to SUV opracowany w Wielkiej Brytanii, ale produkowany w Chinach przez SAIC Motor.
- W Polsce działa już ponad 30 autoryzowanych salonów MG, a marka zapowiada dalszą ekspansję.
- Chińskie auta mają dziś w Polsce większy udział w rynku niż Tesla, Honda i Mazda razem wzięte.
Czytaj więcej
Toyota otwiera nowy rozdział w historii miejskich aut. Nowe Aygo X Hybrid to pierwszy pełny samoc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To moment symboliczny – pokazujący, że ofensywa marek z Chin nie jest już epizodem, ale trwałą zmianą układu sił. Według danych IBRM Samar, we wrześniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 55 562 samochody osobowe i dostawcze, co oznacza wzrost o 18,15 proc. r/r. W samym segmencie aut osobowych wynik był jeszcze lepszy – 49 857 sztuk, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. To rekordowy wrzesień w historii polskiego rynku, napędzany nie tylko flotami, ale też rosnącą aktywnością klientów indywidualnych, którzy stanowili już niemal 30 proc. nabywców.
BMW upraszcza swoją gamę modeli. Kilka wariantów zostaje wycofanych z oferty za niedługi czas, a inne modele już...
Jeden z największych niemieckich dostawców komponentów motoryzacyjnych ogłosił redukcję zatrudnienia w odpowiedz...
Trudno dziś uwierzyć w to, że w 2035 r. w Unii Europejskiej faktycznie skończy się sprzedaż aut spalinowych, a d...
W Chinach otworzono najwyższy most drogowy na świecie. Konstrukcja wznosi się 625 metrów nad rzeką Beipan w prow...
Samymi hybrydami nie wypełnimy nowych norm dotyczących emisji spalin. Dlatego w kolejnych latach udział elektryc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas