Chińskie marki szturmują Europę

W dziewiątym miesiącu roku producenci z Chin sprzedali rekordowe 4419 samochodów, wyrównując rekordowy udział 8,9 proc. rynku. Wzrosty notują niemal wszyscy – od MG przez Omodę i Jaecoo, po BYD czy Baic. Największe wrażenie robi jednak MG, które zwiększyło liczbę rejestracji o 138 proc. r/r, a sam model HS aż o 122 proc. We wrześniu zarejestrowano 794 egzemplarze HS-a, co dało mu dziewiąte miejsce w rankingu miesięcznym i 5370 egzemplarzy w całym roku. W segmencie klientów indywidualnych HS poradził sobie jeszcze lepiej – zajął szóste miejsce z wynikiem 3094 rejestracji od stycznia do września, wyprzedzając wiele popularnych europejskich modeli, m.in. Dacię Duster i Hyundaia Tucsona. Chińskie SUV-y przestają być egzotyką – stają się realną alternatywą dla ofert z Europy i Korei.

Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek we wrześniu Foto: Samar

Top 10 najchętniej kupowanych modeli i marek od stycznia do września 2025 r. Foto: Samar

Z raportu Samaru wynika, że rosnąca sprzedaż chińskich marek nie jest przypadkiem. To efekt agresywnej polityki cenowej, szybkiego rozwoju sieci dealerskich i coraz lepszej opinii o jakości. MG, Omoda, Jaecoo i BYD wspólnie odpowiadają już za ponad 5 proc. całego rynku nowych aut osobowych. Dla porównania, jeszcze rok temu ich udział nie przekraczał 1 proc. Niektóre europejskie marki wyraźnie tracą oddech – Renault notuje spadek o 8,5 proc., a Hyundai o blisko 5 proc. r/r. Tymczasem Chińczycy zaliczają trzycyfrowe wzrosty i przebijają się do zestawień, które dotąd były zarezerwowane dla klasyków flotowych.

Foto: mat. prasowe

Nowa era konkurencji

Wrzesień 2025 potwierdził też, że rynek polski dojrzewa – i że klienci są coraz bardziej otwarci na nowości. Udział samochodów elektrycznych (BEV) wzrósł już do 9 proc., a prognoza Samaru mówi o możliwym przekroczeniu 585 tys. rejestracji osobowych w całym 2025 r.. Wszystko wskazuje na to, że 2025 r. zapisze się jako moment przełomu – nie tylko dla rynku, ale i dla postrzegania marek z Chin. Jeśli trend się utrzyma, MG HS może wkrótce zagrozić pozycji takich bestsellerów jak Kia Sportage czy Toyota C-HR.