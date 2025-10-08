Reklama

Inżynieryjny rekord Polski. Trasa S19 z estakadą wyższą niż Bazylika Mariacka

Na południu Polski trwa realizacja jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji drogowych ostatnich lat. W ramach budowy drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik powstaje estakada ES-26. Jest to konstrukcja, która ustanawia nowy krajowy rekord wysokości i stanowi przełom w polskiej inżynierii mostowej.

Publikacja: 08.10.2025 10:42

Konstrukcja w najwyższym punkcie osiągnie 80 metrów wysokości

Konstrukcja w najwyższym punkcie osiągnie 80 metrów wysokości

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowoczesne technologie są wykorzystywane przy budowie estakady ES-26?
  • Jakie wyzwania geologiczne wpływają na budowę drogi ekspresowej S19?
  • Dlaczego droga ekspresowa S19 jest kluczową częścią szlaku Via Carpatia?

Estakada ES-26, wznosząca się między miejscowościami Żarnowa a Godowa, już teraz przyciąga uwagę nie tylko fachowców, ale i obserwatorów wielkich budów infrastrukturalnych. Konstrukcja docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie 80 metrów wysokości, co odpowiada 24-piętrowemu budynkowi mieszkalnemu lub wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Kierowcy, którzy za niecałe dwa lata przejadą tą trasą, znajdą się niemal 100 metrów nad ziemią – perspektywa dotąd niespotykana na polskich drogach. Sama długość estakady robi równie duże wrażenie. Ośmioprzęsłowa konstrukcja rozciąga się na 1150 metrów, przy szerokości 29 metrów. Wysokość elementu nośnego wynosi miejscami 12,5 metra. Jedno z przęseł przekracza 188 metrów rozpiętości, co stanowi absolutny rekord w technologii betonowania nawisowego w Polsce.

Realizacja tak ambitnego projektu wymaga zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Firma Intercor – wykonawca inwestycji – zdecydowała się na wykorzystanie metody betonowania nawisowego z użyciem dwustronnych wózków nawisowych. W szczycie prowadzonych prac na estakadach ES-24 i ES-26 pracuje jednocześnie szesnaście takich urządzeń – to jedno z największych użyć tego typu sprzętu w historii polskiego budownictwa. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że wózki nawisowe to mobilne konstrukcje stalowe, które przesuwają się wzdłuż już wykonanych fragmentów mostu, umożliwiając betonowanie kolejnych segmentów konstrukcji bez konieczności budowy tradycyjnych rusztowań od poziomu gruntu. Metoda ta sprawdza się idealnie przy przekraczaniu głębokich dolin, gdzie zastosowanie konwencjonalnych rozwiązań byłoby nieopłacalne lub wręcz niemożliwe.

Czytaj więcej

W budowie lub projektowaniu jest obecnie 5 tuneli o łącznej długości 9 km
Tu i Teraz
W budowie są nowe tunele drogowe. Przejedziemy 25 km pod ziemią

Równolegle z metodą nawisową, na trzech innych obiektach mostowych stosowana jest technika nasuwania podłużnego. Ta wielowątkowość i różnorodność zastosowanych technologii podkreśla złożoność całego przedsięwzięcia. Odcinek S19 Babica-Jawornik o długości 11,6 km przebiega przez pagórkowaty krajobraz o skomplikowanej budowie geologicznej. Aż 30 proc. trasy stanowią estakady – łącznie osiem obiektów inżynierskich, które mają przeprowadzić kierowców poprzez doliny sięgające kilkudziesięciu metrów głębokości. Ze względu na skomplikowane warunki geologiczne, projektanci przewidzieli konieczność wykonania pali fundamentowych o średnicy 1,5 metra i długości sięgającej nawet 42 metrów. Największym obciążeniem podczas fazy realizacji pozostaje ciężar samych wózków nawisowych, dlatego projekt elementu nośnego został dopasowany do możliwości urządzeń formujących. W realizację projektu zaangażowanych jest blisko 700 osób oraz 330 jednostek sprzętu.

Reklama
Reklama

Stan zaawansowania prac na całym odcinku Babica-Jawornik przekroczył już 58 proc., przy czym obiekty inżynieryjne są zaawansowane w niemal 60 proc. Do tej pory wykonano ponad 3,5 mln metrów sześciennych wykopów i 1,2 mln metrów sześciennych nasypów. Na budowę estakad zużyto jak dotąd ok. 205 tys. metrów sześciennych betonu różnych klas oraz 19 tys. ton stali zbrojeniowej. Sama estakada ES-26 pochłonie ponad 80 tys. metrów sześciennych mieszanek betonowych oraz 16 tys. ton stali konstrukcyjnej i sprężającej. Wartość całej inwestycji na odcinku Babica-Jawornik wynosi 1,2 mld zł. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie budowy odcinka S19 Babica-Jawornik, wraz z rekordową estakadą ES-26, planowane jest na drugą połowę 2026 r.. Do czasu realizacji robót nie są wliczane okresy zimowe, od 1 grudnia do 31 marca, co uwzględnia specyfikę prac budowlanych w trudnych warunkach atmosferycznych.

Po ukończeniu całej Via Carpatii kierowca będzie mógł przejechać z Litwy do Grecji bez zjeżdżania z dróg ekspresowych i autostrad

Po ukończeniu inwestycji powstanie tymczasowy łącznik z drogą krajową numer 19 w miejscowości Jawornik, który będzie funkcjonował do czasu realizacji kolejnego odcinka Jawornik-Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu wszystkich zaplanowanych fragmentów, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyć się z DK19 w Jaworniku, a w śladzie tymczasowego łącznika pozostanie droga gminna.

Via Carpatia – arteria łącząca Europę

Droga ekspresowa S19, której częścią jest rekordowa estakada, stanowi polski odcinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Ten strategiczny korytarz transportowy ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, przecinając terytoria jedenastu krajów: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, z potencjalnym rozszerzeniem o Łotwę, Ukrainę, Chorwację i Turcję. W Polsce trasa Via Carpatia będzie liczyć ok. 700 km i przebiegać będzie przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W skład szlaku wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 oraz S19. Do tej pory oddano do użytku ponad 205 km trasy, a w realizacji znajduje się kolejne 280 km.

Czy wiesz, że…
- Estakada ES-26 jest wyższa niż warszawski Most Siekierkowski i niemal dorównuje wysokością Bazylim Mariackiej w Krakowie.
- W szczycie prac na budowie jednocześnie używa się 16 wózków nawisowych – to rekordowe wykorzystanie tej technologii w Polsce.
- Zastosowana metoda betonowania nawisowego pozwala budować mosty bez rusztowań, co jest kluczowe w górzystych terenach Podkarpacia.

Czytaj więcej

Huajiang Grand Canyon Bridge jest niemal dwukrotnie wyższy od Wieży Eiffla
Tu i Teraz
Chiny otworzyły najwyższy most drogowy świata. Prawie dwa razy wyższy od Wieży Eiffla

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

budowa dróg Via Carpatia (S19)

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowoczesne technologie są wykorzystywane przy budowie estakady ES-26?
  • Jakie wyzwania geologiczne wpływają na budowę drogi ekspresowej S19?
  • Dlaczego droga ekspresowa S19 jest kluczową częścią szlaku Via Carpatia?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Estakada ES-26, wznosząca się między miejscowościami Żarnowa a Godowa, już teraz przyciąga uwagę nie tylko fachowców, ale i obserwatorów wielkich budów infrastrukturalnych. Konstrukcja docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie 80 metrów wysokości, co odpowiada 24-piętrowemu budynkowi mieszkalnemu lub wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Kierowcy, którzy za niecałe dwa lata przejadą tą trasą, znajdą się niemal 100 metrów nad ziemią – perspektywa dotąd niespotykana na polskich drogach. Sama długość estakady robi równie duże wrażenie. Ośmioprzęsłowa konstrukcja rozciąga się na 1150 metrów, przy szerokości 29 metrów. Wysokość elementu nośnego wynosi miejscami 12,5 metra. Jedno z przęseł przekracza 188 metrów rozpiętości, co stanowi absolutny rekord w technologii betonowania nawisowego w Polsce.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Goodyear UltraGrip Performance 3
Tu i Teraz
Niższe koszty podróży, więcej pewności na drodze. Jak jakościowe opony zimowe mogą zmienić codzienną jazdę
BYD zaliczył w Wielkiej Brytanii wzrost sprzedaży o 880 proc.
Tu i Teraz
BYD szturmuje Wielką Brytanię. Chiński gigant bije rekordy
SUV z Chin wśród najchętniej kupowanych aut w Polsce
Tu i Teraz
SUV z Chin wśród najchętniej kupowanych aut w Polsce
BMW X4 zniknie w tym roku z oferty
Tu i Teraz
Śpiesz się, jeśli chcesz kupić jeden z tych modeli BMW. Znikają z oferty
ZF Friedrichshafen poinformował o redukcji 7600 miejsc pracy
Tu i Teraz
Kolejne cięcia w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. ZF zwalnia 7600 pracowników
Reklama
Reklama
e-Wydanie