Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowoczesne technologie są wykorzystywane przy budowie estakady ES-26?

Jakie wyzwania geologiczne wpływają na budowę drogi ekspresowej S19?

Dlaczego droga ekspresowa S19 jest kluczową częścią szlaku Via Carpatia?

Estakada ES-26, wznosząca się między miejscowościami Żarnowa a Godowa, już teraz przyciąga uwagę nie tylko fachowców, ale i obserwatorów wielkich budów infrastrukturalnych. Konstrukcja docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie 80 metrów wysokości, co odpowiada 24-piętrowemu budynkowi mieszkalnemu lub wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Kierowcy, którzy za niecałe dwa lata przejadą tą trasą, znajdą się niemal 100 metrów nad ziemią – perspektywa dotąd niespotykana na polskich drogach. Sama długość estakady robi równie duże wrażenie. Ośmioprzęsłowa konstrukcja rozciąga się na 1150 metrów, przy szerokości 29 metrów. Wysokość elementu nośnego wynosi miejscami 12,5 metra. Jedno z przęseł przekracza 188 metrów rozpiętości, co stanowi absolutny rekord w technologii betonowania nawisowego w Polsce.

Reklama Reklama

Realizacja tak ambitnego projektu wymaga zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Firma Intercor – wykonawca inwestycji – zdecydowała się na wykorzystanie metody betonowania nawisowego z użyciem dwustronnych wózków nawisowych. W szczycie prowadzonych prac na estakadach ES-24 i ES-26 pracuje jednocześnie szesnaście takich urządzeń – to jedno z największych użyć tego typu sprzętu w historii polskiego budownictwa. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że wózki nawisowe to mobilne konstrukcje stalowe, które przesuwają się wzdłuż już wykonanych fragmentów mostu, umożliwiając betonowanie kolejnych segmentów konstrukcji bez konieczności budowy tradycyjnych rusztowań od poziomu gruntu. Metoda ta sprawdza się idealnie przy przekraczaniu głębokich dolin, gdzie zastosowanie konwencjonalnych rozwiązań byłoby nieopłacalne lub wręcz niemożliwe.

Równolegle z metodą nawisową, na trzech innych obiektach mostowych stosowana jest technika nasuwania podłużnego. Ta wielowątkowość i różnorodność zastosowanych technologii podkreśla złożoność całego przedsięwzięcia. Odcinek S19 Babica-Jawornik o długości 11,6 km przebiega przez pagórkowaty krajobraz o skomplikowanej budowie geologicznej. Aż 30 proc. trasy stanowią estakady – łącznie osiem obiektów inżynierskich, które mają przeprowadzić kierowców poprzez doliny sięgające kilkudziesięciu metrów głębokości. Ze względu na skomplikowane warunki geologiczne, projektanci przewidzieli konieczność wykonania pali fundamentowych o średnicy 1,5 metra i długości sięgającej nawet 42 metrów. Największym obciążeniem podczas fazy realizacji pozostaje ciężar samych wózków nawisowych, dlatego projekt elementu nośnego został dopasowany do możliwości urządzeń formujących. W realizację projektu zaangażowanych jest blisko 700 osób oraz 330 jednostek sprzętu.