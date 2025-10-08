Aktualizacja: 08.10.2025 14:47 Publikacja: 08.10.2025 10:42
Konstrukcja w najwyższym punkcie osiągnie 80 metrów wysokości
Foto: mat. prasowe
Estakada ES-26, wznosząca się między miejscowościami Żarnowa a Godowa, już teraz przyciąga uwagę nie tylko fachowców, ale i obserwatorów wielkich budów infrastrukturalnych. Konstrukcja docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie 80 metrów wysokości, co odpowiada 24-piętrowemu budynkowi mieszkalnemu lub wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Kierowcy, którzy za niecałe dwa lata przejadą tą trasą, znajdą się niemal 100 metrów nad ziemią – perspektywa dotąd niespotykana na polskich drogach. Sama długość estakady robi równie duże wrażenie. Ośmioprzęsłowa konstrukcja rozciąga się na 1150 metrów, przy szerokości 29 metrów. Wysokość elementu nośnego wynosi miejscami 12,5 metra. Jedno z przęseł przekracza 188 metrów rozpiętości, co stanowi absolutny rekord w technologii betonowania nawisowego w Polsce.
Realizacja tak ambitnego projektu wymaga zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Firma Intercor – wykonawca inwestycji – zdecydowała się na wykorzystanie metody betonowania nawisowego z użyciem dwustronnych wózków nawisowych. W szczycie prowadzonych prac na estakadach ES-24 i ES-26 pracuje jednocześnie szesnaście takich urządzeń – to jedno z największych użyć tego typu sprzętu w historii polskiego budownictwa. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że wózki nawisowe to mobilne konstrukcje stalowe, które przesuwają się wzdłuż już wykonanych fragmentów mostu, umożliwiając betonowanie kolejnych segmentów konstrukcji bez konieczności budowy tradycyjnych rusztowań od poziomu gruntu. Metoda ta sprawdza się idealnie przy przekraczaniu głębokich dolin, gdzie zastosowanie konwencjonalnych rozwiązań byłoby nieopłacalne lub wręcz niemożliwe.
Równolegle z metodą nawisową, na trzech innych obiektach mostowych stosowana jest technika nasuwania podłużnego. Ta wielowątkowość i różnorodność zastosowanych technologii podkreśla złożoność całego przedsięwzięcia. Odcinek S19 Babica-Jawornik o długości 11,6 km przebiega przez pagórkowaty krajobraz o skomplikowanej budowie geologicznej. Aż 30 proc. trasy stanowią estakady – łącznie osiem obiektów inżynierskich, które mają przeprowadzić kierowców poprzez doliny sięgające kilkudziesięciu metrów głębokości. Ze względu na skomplikowane warunki geologiczne, projektanci przewidzieli konieczność wykonania pali fundamentowych o średnicy 1,5 metra i długości sięgającej nawet 42 metrów. Największym obciążeniem podczas fazy realizacji pozostaje ciężar samych wózków nawisowych, dlatego projekt elementu nośnego został dopasowany do możliwości urządzeń formujących. W realizację projektu zaangażowanych jest blisko 700 osób oraz 330 jednostek sprzętu.
Stan zaawansowania prac na całym odcinku Babica-Jawornik przekroczył już 58 proc., przy czym obiekty inżynieryjne są zaawansowane w niemal 60 proc. Do tej pory wykonano ponad 3,5 mln metrów sześciennych wykopów i 1,2 mln metrów sześciennych nasypów. Na budowę estakad zużyto jak dotąd ok. 205 tys. metrów sześciennych betonu różnych klas oraz 19 tys. ton stali zbrojeniowej. Sama estakada ES-26 pochłonie ponad 80 tys. metrów sześciennych mieszanek betonowych oraz 16 tys. ton stali konstrukcyjnej i sprężającej. Wartość całej inwestycji na odcinku Babica-Jawornik wynosi 1,2 mld zł. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie budowy odcinka S19 Babica-Jawornik, wraz z rekordową estakadą ES-26, planowane jest na drugą połowę 2026 r.. Do czasu realizacji robót nie są wliczane okresy zimowe, od 1 grudnia do 31 marca, co uwzględnia specyfikę prac budowlanych w trudnych warunkach atmosferycznych.
Po ukończeniu inwestycji powstanie tymczasowy łącznik z drogą krajową numer 19 w miejscowości Jawornik, który będzie funkcjonował do czasu realizacji kolejnego odcinka Jawornik-Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu wszystkich zaplanowanych fragmentów, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyć się z DK19 w Jaworniku, a w śladzie tymczasowego łącznika pozostanie droga gminna.
Droga ekspresowa S19, której częścią jest rekordowa estakada, stanowi polski odcinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Ten strategiczny korytarz transportowy ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, przecinając terytoria jedenastu krajów: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, z potencjalnym rozszerzeniem o Łotwę, Ukrainę, Chorwację i Turcję. W Polsce trasa Via Carpatia będzie liczyć ok. 700 km i przebiegać będzie przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W skład szlaku wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 oraz S19. Do tej pory oddano do użytku ponad 205 km trasy, a w realizacji znajduje się kolejne 280 km.
Czy wiesz, że…
- Estakada ES-26 jest wyższa niż warszawski Most Siekierkowski i niemal dorównuje wysokością Bazylim Mariackiej w Krakowie.
- W szczycie prac na budowie jednocześnie używa się 16 wózków nawisowych – to rekordowe wykorzystanie tej technologii w Polsce.
- Zastosowana metoda betonowania nawisowego pozwala budować mosty bez rusztowań, co jest kluczowe w górzystych terenach Podkarpacia.
Źródło: rp.pl
