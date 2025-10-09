Aktualizacja: 09.10.2025 12:27 Publikacja: 09.10.2025 08:36
Spotkanie zwołane przez Friedricha Merza jest pierwszym tej rangi od czasu objęcia przez niego urzędu
Stawka jest ogromna — to spotkanie ma pokazać, czy niemiecka motoryzacja potrafi jeszcze bronić swojej pozycji w świecie, w którym przewagę zyskują przede wszystkim Chiny. Niemiecki przemysł samochodowy, który przez dekady był symbolem gospodarczej potęgi i innowacji, znalazł się w sytuacji bez precedensu. Sektor zatrudnia ponad 770 tysięcy pracowników, a roczny obrót branży przekracza 540 miliardów euro — mimo to wyniki sprzedaży pikują, a kolejne firmy ogłaszają cięcia i zamrożenia inwestycji. Przyczyny kryzysu są złożone: słabnący popyt w Europie, rosnące koszty produkcji, presja regulacyjna i agresywna ekspansja chińskich marek. Do tego dochodzi jeszcze transformacja ku elektromobilności, która w teorii miała być nowym otwarciem, a w praktyce stała się źródłem chaosu i niepewności.
Spotkanie zwołane przez Friedricha Merza jest pierwszym tej rangi od czasu objęcia przez niego urzędu. Na liście gości znaleźli się prezesi Volkswagena, BMW, Mercedesa i Stellantisa, szefowie Bosch, ZF, przedstawiciele IG Metall, ministrowie finansów i gospodarki, a także premierzy kluczowych landów: Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Dolnej Saksonii. Celem jest stworzenie wspólnej strategii dla branży, która w ostatnich latach utraciła globalne tempo innowacji. Merz chce zaprezentować się jako „Autokanzler” — polityk rozumiejący potrzeby przemysłu, ale też świadomy, że bez odważnych reform Niemcy mogą stracić status motoryzacyjnej potęgi. W centrum rozmów znalazł się temat transformacji napędowej. Do 2035 roku w Unii Europejskiej ma obowiązywać zakaz sprzedaży nowych aut z silnikiem spalinowym. Jednak niemieckie ugrupowania pozostają podzielone.
Niemieckie partie CDU i część CSU chcą złagodzenia przepisów i dopuszczenia hybryd po 2035 r. SPD obstaje przy „twardym kursie” i utrzymaniu zakazu. Nawet wewnątrz rządu nie ma zgody, a każda deklaracja polityków potęguje chaos inwestycyjny. Eksperci ostrzegają: zbyt częste zmiany kursu mogą kosztować Niemcy utratę zaufania inwestorów. Prof. Ferdinand Dudenhöffer z Center Automotive Research podkreśla, że niemiecka branża motoryzacyjna straciła przewagę w kluczowych obszarach, takich jak baterie i oprogramowanie. „Chińskie start-upy w ciągu dekady stały się światowymi liderami. My dyskutujemy, oni produkują” – komentuje Dudenhöffer.
Jednym z pierwszych konkretnych efektów spotkania ma być przedłużenie zwolnienia z podatku drogowego dla aut elektrycznych do 2035 r. Rząd rozważa także program wsparcia dla rodzin o niższych dochodach, których nie stać na zakup nowego elektryka. Wzorem Francji analizowany jest model leasingu socjalnego, ale ekonomiści ostrzegają przed „sztucznym pobudzaniem popytu”, które po zakończeniu dopłat może doprowadzić do kolejnego załamania rynku — jak po gwałtownym zakończeniu programu Umweltbonus w 2023 roku. Związkowcy z IG Metall przypominają, że elektryfikacja nie może oznaczać masowych zwolnień. Szacuje się, że w wyniku zmian technologicznych nawet 200 tysięcy miejsc pracy w niemieckim sektorze motoryzacyjnym może być zagrożonych.
Prof. Stefan Bratzel z Center of Automotive Management w Bergisch Gladbach określa obecną sytuację jako „Polikrise” — splot wielu kryzysów jednocześnie. „Mamy wysokie koszty produkcji, słabą infrastrukturę, niestabilną politykę przemysłową i spadek innowacyjności. A do tego sektor, który zbyt długo spoczywał na laurach” – ocenia Bratzel. Zwraca też uwagę na brak spójnej polityki w zakresie łańcucha dostaw i lokalizacji produkcji baterii. Choć powstają gigafabryki, ich komponenty nadal w dużej mierze pochodzą z Azji. „Największym błędem było to, że pozwoliliśmy, by serce elektromobilności – ogniwa baterii – biło w Chinach, nie w Europie” – dodaje.
Spotkanie w Berlinie to nie tylko dyskusja o liczbach i podatkach. To walka o przyszłą tożsamość całego sektora. Dla wielu menedżerów kluczowe jest odzyskanie zaufania klientów i przywrócenie pasji do niemieckich marek, które dziś coraz częściej ustępują miejsca Tesli, BYD czy Nio. „Musimy sprawić, by znów chciało się projektować, sprzedawać i kupować auta. Potrzebujemy jasnych reguł gry i taniego prądu, nie pustych sloganów"– mówił jeden z dealerów z Nadrenii, cytowany przez niemieckie media. Dla Friedricha Merza dzisiejszy Autogipfel to test jego przywództwa i zdolności do realnego wpływania na gospodarkę. Jeśli zdoła przedstawić spójną strategię przemysłową i przekonać do niej zarówno przemysł, jak i związkowców, ma szansę zapisać się w historii jako „kanclerz, który uratował niemiecką motoryzację”. Jeśli jednak spotkanie zakończy się jedynie deklaracjami — stanie się symbolem epoki, w której Niemcy przestały nadawać ton światowej motoryzacji.
Czy wiesz, że…
- Niemiecki przemysł motoryzacyjny generuje ponad 5 proc. PKB kraju.
- W Niemczech działa ok. 44 tys. firm powiązanych z produkcją samochodów.
- Od 2023 roku udział chińskich marek w rynku europejskim wzrósł z 2 do ponad 9 proc.
