Ferrari powróciło do klasy Hypercar po ponad 50 latach z modelem 499P. To bolid o masie własnej 1030 kg z silnikiem V6 o mocy 671 KM i silnik elektryczny o mocy 268 KM. Ferrari zarówno w 2023 roku jak i 2024 roku wygrało wyścig Le Mans. Toyota swoje pierwsze podejścia do Le Mans miała w 1985 r., ale po raz pierwszy wygrała dopiero w 2018 r. Zespół Gazoo Racing zajął wtedy pierwsze i drugie miejsce. Po odejściu Audi i Porsche (od 2018) Toyota była jedynym producentem hybrydowym w klasie LMP1 i zdominowała wyścig 24h Le Mans na wiele lat z serią zwycięstw – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. W tym roku Gazoo Racing wystawiło dwa auta GR010 Hybrid z hybrydowym 3,5 litrowym silniku V6 o mocy 680 KM.

Ferrari 499p Foto: mat. prasowe

Aston Martin ściga się w Le Mans od 1928 roku i ma na swoim koncie kilka ikonicznych zwycięstw. W tym roku Aston Martin Valkyrie AMR-LMH debiutuje w Le Mans z dwoma wozami napędzanymi potężnym V12 (6,5 litra, 680 KM). Unikalna jest w nim to, że jako jedyny bolid w klasie Hypercar wywodzi się bezpośrednio z drogowego modelu Valkyrie. Pozostali w klasie Hypercar to Cadillac V‑Series.R z czteroma autami, dwa BMW M Hybrid V8. Pierwszy francuski samochód w tej klasie to Alpine A424. Marka należąca do Renault powróciła do topowej klasy wyścigowej po 47 latach od historycznego zwycięstwa w 1978 r. Drugi Francuz to Peugeot 9X8 (2,6 l, V6) z dwoma autami. Poza tym na starcie pojawiło się 17 prototypów LMP2. W tej klasie wystartował polski kierowca Jakub Śmiechowski startujący w polskim zespole Inter Europol Competition. W klasie LMGT3 wystartowały 24 auta, od Ferrari 296 GT3, przez Corvette Z06 GT3.R, BMW M4, Mercedesa-AMG, Porsche 911 GT3 R, aż po Lexusa, McLarena i Forda Mustanga. W sumie na starcie tegorocznego wyścigu stanęły 62 samochody i 186 kierowców reprezentujących 33 narodowości.

Cadillac V-Series Foto: mat. prasowe

24h Le Mans to jednak nie tylko samochody, teamy i kierowcy i ich walka z czasem, zmęczeniem, awariami i kłopotami. To też kibice, a tych co roku jest więcej. W 2022 r. na wyścigu pojawiło się 244 tys. osób, a rok temu było ich już 325 tys. w tym roku organizatorzy spodziewają się ok. 350 tysięcy osób. Wyścig w Le Mans przerodził się w wyjątkową imprezę. Tu zobaczycie McLareny i Ferrari na polu namiotowym, a obok właścicieli nocujących w namiocie i robiącego wieczorem grilla. Atmosfera w Le Mans jest tak wyjątkowa, że nie trzeba być wielkim fanem motosportu żeby się dobrze bawić.