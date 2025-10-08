Model Goodyear UltraGrip Performance 3 został właśnie uznany przez ADAC – drugi rok z rzędu - za najlepszą oponę zimową, pokonując w teście 30 konkurentów. Eksperci ADAC docenili „dobry poziom bezpieczeństwa jazdy i pozytywny profil ekologiczny” opony Goodyeara, potwierdzając jej zrównoważone osiągi i nowoczesność technologii[1].

Goodyear UltraGrip Performance 3 Foto: Mat. Partnera

Bezpieczne hamowanie i kontrola w zimowych warunkach

Podstawowym zadaniem opon zimowych jest zapewnienie kierowcy bezpieczeństwa – i to właśnie ono pozostaje najważniejsze. W praktyce oznacza to krótszą drogę hamowania, pewniejsze ruszanie na oblodzonym skrzyżowaniu czy stabilność prowadzenia przy nagłych manewrach. Goodyear UltraGrip Performance 3 zachowuje przyczepność zarówno na ośnieżonej górskiej drodze, jak i w miejskiej codzienności – co dla kierowcy oznacza mniej stresu i większą pewność prowadzenia. Ale trzeba pamiętać, że zimowe warunki to nie tylko lód i śnieg, ale też wszechobecna wilgoć. UltraGrip Performance 3 radzi sobie i z błotem pośniegowym, i z ulewami, zmniejszając ryzyko aquaplaningu. Dzięki temu kierowca zyskuje płynność jazdy niezależnie od pogody. Co ważne, opona ta zachowuje swoje właściwości od pierwszego do ostatniego sezonu, bez nagłego spadku skuteczności. Technologia jednak nie kończy się na bezpieczeństwie. Coraz częściej oczekiwania kierowców sięgają dalej – do kosztów użytkowania auta. Wysokie ceny paliwa i częstsze podróże sprawiają, że ogumienie ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale i dla domowego budżetu.

Oszczędności liczone w tysiącach kilometrów

Najnowsze testy niemieckiego automobilklubu ADAC wykazały, że opony Goodyear mogą wytrzymać ponad 76 tys. km, co daje kierowcy kilka sezonów jazdy na jednym komplecie – oczywiście przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji. Warto dodać, że wynik 76 tys. km jest aż o ponad 10% lepszy od opony zajmującej drugie miejsce w teście. Jednocześnie niskie opory toczenia ograniczają spalanie do średnio 5,8 l/100 km, dzięki czemu podróże stają się zauważalnie tańsze[1]. Do tego dochodzi niska ścieralność bieżnika – w rezultacie opona utrzymuje najwyższą wydajność przez cały okres użytkowania, od pierwszego do ostatniego sezonu zimowego.

Skąd biorą się te korzyści?

Za efektami, które odczuwają kierowcy na co dzień, stoją lata pracy inżynierów Goodyear. W centrach innowacji w Luksemburgu i USA każdy model przechodzi wieloetapowy proces rozwoju: od projektowania mieszanki gumowej po setki testów na torach i drogach. Właśnie tam powstały technologie Snow Protect i Wet Grip+, zastosowane w UltraGrip Performance 3. Pierwsza poprawia trakcję na śniegu, druga zwiększa kontrolę na mokrej nawierzchni — razem sprawiają, że opona zachowuje wysokie osiągi przez cały zimowy sezon. Natomiast lamele 3D w części barkowej zwiększają sztywność opony i poprawiają jej osiągi na suchej nawierzchni.

Goodyear łączy sprawdzoną w testach, nagradzaną wydajność z szeroką ofertą dostosowaną do realiów współczesnej motoryzacji. Model UltraGrip Performance 3 dostępny jest w 269 wariantach, obejmujących zarówno małe auta miejskie i pojazdy elektryczne, jak i rodzinne SUV-y. Dzięki temu jeszcze więcej kierowców może korzystać z technologii, które przekładają się na realne bezpieczeństwo, oszczędności i komfort jazdy zimą.

[1] Test opon zimowych ADAC 2025, przetestowano 31 opon w rozmiarze 225/40 R18, samochód testowy Golf VW 8, wrzesień 2025 r.

