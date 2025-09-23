Matano na zawsze pozostanie zapamiętany jako ojciec Mazdy MX-5 „Miata” – samochodu, który przywrócił światu ideę lekkiego, dostępnego roadstera i do dziś jest ikoną motoryzacji. Pierwsza generacja, zaprezentowana w 1989 roku, stała się globalnym fenomenem – sprzedano ponad milion egzemplarzy w czterech generacjach. Dla wielu kierowców była pierwszym sportowym autem w życiu, dla innych – symbolem czystej radości z jazdy. Matano rozpoczął karierę w branży motoryzacyjnej w 1974 roku w GM w USA, następnie przeniósł się do spółki zależnej GM, Holden w Australii, a później do BMW w Monachium w 1977 roku. Do Mazdy dołączył w 1983 roku, gdzie piastował wiele wpływowych stanowisk. Początkowo pełnił funkcję głównego projektanta w Mazda North American Operations, a później został wiceprezesem ds. projektowania i wiceprezesem wykonawczym ds. operacji zachodnich w Mazda R&D North America, Inc., a także projektantem wykonawczym i dyrektorem ds. operacji Mazda North American Operations.

Reklama Reklama

Pierwsza generacja Mazdy MX-5 Foto: mat. prasowe

Najlepsze projekty Toma Matano powstały w Maździe

Ale jego dorobek nie kończy się na MX-5. Matano współtworzył również inne kluczowe modele Mazdy, w tym kultową RX-7 z silnikiem Wankla czy koncepcyjne coupe na bazie Miaty. Do końca pozostał aktywny – prowadził zajęcia na Academy of Art University w San Francisco, inspirując kolejne pokolenia projektantów.

Najważniejsze projekty Toma Matano

- Mazda MX-5 Miata (NA, 1989) – ikona lekkiego roadstera, najlepiej sprzedający się kabriolet świata.

- Mazda RX-7 (FC i FD) – kultowe coupe z silnikiem Wankla, jedno z najbardziej rozpoznawalnych sportowych aut lat 80. i 90.

- Mazda M-Coupe (koncepcyjna Miata coupe) – wizja zamkniętej wersji MX-5, prezentowana jako alternatywa dla klasycznego roadstera.

