Aktualizacja: 23.09.2025 17:39 Publikacja: 23.09.2025 07:57
Tom Matano zmarł w wieku 76 lat
Foto: mat. prasowe
Matano na zawsze pozostanie zapamiętany jako ojciec Mazdy MX-5 „Miata” – samochodu, który przywrócił światu ideę lekkiego, dostępnego roadstera i do dziś jest ikoną motoryzacji. Pierwsza generacja, zaprezentowana w 1989 roku, stała się globalnym fenomenem – sprzedano ponad milion egzemplarzy w czterech generacjach. Dla wielu kierowców była pierwszym sportowym autem w życiu, dla innych – symbolem czystej radości z jazdy. Matano rozpoczął karierę w branży motoryzacyjnej w 1974 roku w GM w USA, następnie przeniósł się do spółki zależnej GM, Holden w Australii, a później do BMW w Monachium w 1977 roku. Do Mazdy dołączył w 1983 roku, gdzie piastował wiele wpływowych stanowisk. Początkowo pełnił funkcję głównego projektanta w Mazda North American Operations, a później został wiceprezesem ds. projektowania i wiceprezesem wykonawczym ds. operacji zachodnich w Mazda R&D North America, Inc., a także projektantem wykonawczym i dyrektorem ds. operacji Mazda North American Operations.
Pierwsza generacja Mazdy MX-5
Foto: mat. prasowe
Ale jego dorobek nie kończy się na MX-5. Matano współtworzył również inne kluczowe modele Mazdy, w tym kultową RX-7 z silnikiem Wankla czy koncepcyjne coupe na bazie Miaty. Do końca pozostał aktywny – prowadził zajęcia na Academy of Art University w San Francisco, inspirując kolejne pokolenia projektantów.
Najważniejsze projekty Toma Matano
- Mazda MX-5 Miata (NA, 1989) – ikona lekkiego roadstera, najlepiej sprzedający się kabriolet świata.
- Mazda RX-7 (FC i FD) – kultowe coupe z silnikiem Wankla, jedno z najbardziej rozpoznawalnych sportowych aut lat 80. i 90.
- Mazda M-Coupe (koncepcyjna Miata coupe) – wizja zamkniętej wersji MX-5, prezentowana jako alternatywa dla klasycznego roadstera.
Czy wiesz, że…
- Pierwsze szkice Mazdy MX-5 powstały… na serwetkach w kalifornijskich kawiarniach, gdzie Matano i jego zespół omawiali założenia projektu.
- Matano był wielkim fanem klasycznych roadsterów lat 60., zwłaszcza brytyjskich – Triumphów i Lotusa Elan, które były inspiracją dla MX-5.
- Do dziś Mazda MX-5 pozostaje najlepiej sprzedającym się roadsterem świata – przekroczyła milion egzemplarzy.
- Po odejściu z Mazdy Matano pracował także jako konsultant designu w branży motoryzacyjnej i technologicznej.
- Jego wykłady na Academy of Art University w San Francisco cieszyły się taką popularnością, że zapisywano się na nie z kilkuletnim wyprzedzeniem.
