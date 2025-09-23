Reklama

Zmarł Tsutomu „Tom” Matano. Projektant, którego wizja na zawsze zmieniła Mazdę

Tom Matano odszedł w wieku 76 lat. Urodzony w Nagasaki, swoją karierę rozpoczął w latach 70. w General Motors i Holdenie, by później na krótko trafić do BMW w Monachium. Jednak to Mazdzie, do której dołączył w 1983 roku, oddał najważniejsze lata życia i największe projekty.

Publikacja: 23.09.2025 07:57

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Matano na zawsze pozostanie zapamiętany jako ojciec Mazdy MX-5 „Miata” – samochodu, który przywrócił światu ideę lekkiego, dostępnego roadstera i do dziś jest ikoną motoryzacji. Pierwsza generacja, zaprezentowana w 1989 roku, stała się globalnym fenomenem – sprzedano ponad milion egzemplarzy w czterech generacjach. Dla wielu kierowców była pierwszym sportowym autem w życiu, dla innych – symbolem czystej radości z jazdy. Matano rozpoczął karierę w branży motoryzacyjnej w 1974 roku w GM w USA, następnie przeniósł się do spółki zależnej GM, Holden w Australii, a później do BMW w Monachium w 1977 roku. Do Mazdy dołączył w 1983 roku, gdzie piastował wiele wpływowych stanowisk. Początkowo pełnił funkcję głównego projektanta w Mazda North American Operations, a później został wiceprezesem ds. projektowania i wiceprezesem wykonawczym ds. operacji zachodnich w Mazda R&D North America, Inc., a także projektantem wykonawczym i dyrektorem ds. operacji Mazda North American Operations.

Foto: mat. prasowe

Najlepsze projekty Toma Matano powstały w Maździe

Ale jego dorobek nie kończy się na MX-5. Matano współtworzył również inne kluczowe modele Mazdy, w tym kultową RX-7 z silnikiem Wankla czy koncepcyjne coupe na bazie Miaty. Do końca pozostał aktywny – prowadził zajęcia na Academy of Art University w San Francisco, inspirując kolejne pokolenia projektantów.

Najważniejsze projekty Toma Matano
- Mazda MX-5 Miata (NA, 1989) – ikona lekkiego roadstera, najlepiej sprzedający się kabriolet świata.
- Mazda RX-7 (FC i FD) – kultowe coupe z silnikiem Wankla, jedno z najbardziej rozpoznawalnych sportowych aut lat 80. i 90.
- Mazda M-Coupe (koncepcyjna Miata coupe) – wizja zamkniętej wersji MX-5, prezentowana jako alternatywa dla klasycznego roadstera.

Czy wiesz, że…
- Pierwsze szkice Mazdy MX-5 powstały… na serwetkach w kalifornijskich kawiarniach, gdzie Matano i jego zespół omawiali założenia projektu.
- Matano był wielkim fanem klasycznych roadsterów lat 60., zwłaszcza brytyjskich – Triumphów i Lotusa Elan, które były inspiracją dla MX-5.
- Do dziś Mazda MX-5 pozostaje najlepiej sprzedającym się roadsterem świata – przekroczyła milion egzemplarzy.
- Po odejściu z Mazdy Matano pracował także jako konsultant designu w branży motoryzacyjnej i technologicznej.
- Jego wykłady na Academy of Art University w San Francisco cieszyły się taką popularnością, że zapisywano się na nie z kilkuletnim wyprzedzeniem.

